Масленица 2020: лучшие поздравления в прозе, открытки

1 В эти дни мы провожаем зиму, а с ней все неприятности и огорчения! На пороге весны, в самый вкусный праздник, хочется пожелать обновления и веселых дней, щедрого стола, гостеприимного дома, достатка. Пусть солнце светит ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей!

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3 Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!

4 Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!

5 Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть минувшая зима заберет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!

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7 Поздравляем с масленицей! Поздравляем с весной, с ярким солнышком, чистым небом, с народным гуляньем и весельем! Пусть в эти дни и целый год в вашей душе цветет и благоухает весна! Пусть окружающий мир будет добрым и солнечным, пусть у вас появятся новые друзья, а старые станут еще ближе и роднее! Любви вам и взаимопонимания, веселых праздников и успешных будней, красоты и теплоты

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9 Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины с пылу с жару растопят последние зимние льдинки и подарят прекрасное настроение! Пусть весенние денечки принесут нам радость, мир, благополучие, душевное тепло и любовь человеческих сердец. С праздником!

10 Масленица — светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!

11 С Масленицей! Желаю сладкой жизни, сладких мгновений, сладкой любви, сладких мечтаний и сладких надежд. Кушай вкусные блины и балдей от жизни. И пусть всё плохое оставит тебя, пусть только счастье, радость и удача ждут впереди.

12 С Масленицей, дорогие друзья! Давайте весело проводим зиму и поблагодарим ее за все, что с нами происходило. Пускай весной будет побольше радостных моментов и счастливых дней. Желаю ярко отметить этот праздник.

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14 Поздравляем всех Вас с праздником торжества солнца и весны, с днём Масленицы! Пусть лучи весеннего солнца обогреют Вас и принесут здоровье, радость, позитивный настрой и уверенность в своих силах! Желаем шумного веселья, настоящих друзей рядом, процветания и благополучия.

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16 С Масленицей! Желаю того, о чем испокон веков мечтали наши предки, — отменного здоровья, чтобы вместе со сгорающей Масленицей остались в уходящем году неурядицы, беды и несчастья, чтобы весеннее солнце растопило в душе лед, освободив место для нежности, милосердия и веры в прекрасное будущее!

17 Поздравляю тебя с Масленицей! Пусть в твоей жизни будет много солнца и тепла, хороших друзей, позитива, добрых известий и душевных посиделок в кругу близких людей за чашечкой чая с пышными блинчиками.