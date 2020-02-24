Роскошные СМС поздравления с Масленицей 2020

1 С Масленицей поздравлю, Вкусных блинчиков желаю: С лососиной, с осетром, С трюфелями и с медком. Счастья вам, в делах успеха, Радости, веселья, смеха, Прибыльных идей красивых, Креатива, позитива, Очень крепкого здоровья, Веры и надежд с любовью.

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3 С Масленицей поздравляю! Пышных блинчиков желаю. И с икоркой, и с грибами, Чтоб их есть всегда с друзьями. Пусть всеобщее веселье Вам поднимет настроенье. Сполна счастьем наслаждайтесь И как в масле сыр, купайтесь.

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5 Поздравляю Вас весною С Масленицей золотою И с румяными блинами, С духовыми пирожками! Пусть вам солнце улыбнется. И пусть пляшется, поется. Пусть уходит прочь усталость, А весна подарит радость!

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7 Масленица в дом пришла, И весну нам принесла, Блинчиков мы испечем, Зиму дружно проведем. Пусть весна будет щедра, Всем желаю я добра, Счастья, радости, везения, Чумового настроения!

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9 Масленица к нам пришла, Значит, скоро уж весна. Веселись, гуляй, народ: Песни, пляски, хоровод! Всем желаю я достатка, Чтоб жилось вам очень сладко, И блинов побольше с маслом, Чтобы жизнь была прекрасной!

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11 Ура! Закончилась зима! Неделя блинная пришла. Всех с Масленицей поздравляю, Гулянья жаркого желаю! Ешьте вкусные блины, Встрепенитесь от зимы. Пусть отныне в жизни будут Только солнечные дни!

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13 Масленица, Масленица! Словно солнце катится. Мы весну так долго ждали И от холодов устали. Значит, будем наедаться, Будем силы набираться! Словно теплые блины, Все румяны, веселы! В эту праздничную пору На год запасем задору!

14 Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!

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16 Пусть Масленица принесет Добро, удачу и достаток, Много любви, большой доход, Чтоб каждый миг был очень сладок! Желаю всем повеселиться, Чтоб радость к вам пришла скорей, Пусть счастье прилетит, как птица, Чтоб стало на душе теплей!