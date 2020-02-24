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Роскошные СМС поздравления с Масленицей 2020

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Роскошные СМС поздравления с Масленицей 2020
10:19 Сегодня Телеграф

Наши предки целую неделю на масленицу пекли и ели блины, ходили друг к другу в гости, веселились и проводили ритуалы, которые, по поверьям, могли ускорить приход весны.

  • 1

    С Масленицей поздравлю,

    Вкусных блинчиков желаю:

    С лососиной, с осетром,

    С трюфелями и с медком.

    Счастья вам, в делах успеха,

    Радости, веселья, смеха,

    Прибыльных идей красивых,

    Креатива, позитива,

    Очень крепкого здоровья,

    Веры и надежд с любовью.

  • 2

  • 3

    С Масленицей поздравляю!

    Пышных блинчиков желаю.

    И с икоркой, и с грибами,

    Чтоб их есть всегда с друзьями.

     

    Пусть всеобщее веселье

    Вам поднимет настроенье.

    Сполна счастьем наслаждайтесь

    И как в масле сыр, купайтесь.

  • 4

  • 5

    Поздравляю Вас весною

    С Масленицей золотою

    И с румяными блинами,

    С духовыми пирожками!

     

    Пусть вам солнце улыбнется.

    И пусть пляшется, поется.

    Пусть уходит прочь усталость,

    А весна подарит радость!

  • 6

  • 7

    Масленица в дом пришла,

    И весну нам принесла,

    Блинчиков мы испечем,

    Зиму дружно проведем.

     

    Пусть весна будет щедра,

    Всем желаю я добра,

    Счастья, радости, везения,

    Чумового настроения!

  • 8

  • 9

    Масленица к нам пришла,

    Значит, скоро уж весна.

    Веселись, гуляй, народ:

    Песни, пляски, хоровод!

     

    Всем желаю я достатка,

    Чтоб жилось вам очень сладко,

    И блинов побольше с маслом,

    Чтобы жизнь была прекрасной!

  • 10

  • 11

    Ура! Закончилась зима!

    Неделя блинная пришла.

    Всех с Масленицей поздравляю,

    Гулянья жаркого желаю!

     

    Ешьте вкусные блины,

    Встрепенитесь от зимы.

    Пусть отныне в жизни будут

    Только солнечные дни!

  • 12

  • 13

    Масленица, Масленица!

    Словно солнце катится.

    Мы весну так долго ждали

    И от холодов устали.

    Значит, будем наедаться,

    Будем силы набираться!

    Словно теплые блины,

    Все румяны, веселы!

    В эту праздничную пору

    На год запасем задору!

  • 14

    Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!

  • 15

  • 16

    Пусть Масленица принесет

    Добро, удачу и достаток,

    Много любви, большой доход,

    Чтоб каждый миг был очень сладок!

     

    Желаю всем повеселиться,

    Чтоб радость к вам пришла скорей,

    Пусть счастье прилетит, как птица,

    Чтоб стало на душе теплей!

  • 17

    Ах, Масленица, Масленица

    В дома наши пришла

    И много-много блинчиков

    С собою принесла!

     

    В сундук сложила также

    И счастье, и добро.

    Пришла, сказала важно:

    «Всё будет хорошо»!

Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки

Масленица 2020: лучшие поздравления в прозе, открытки

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