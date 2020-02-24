Роскошные СМС поздравления с Масленицей 2020

С Масленицей поздравлю,
Вкусных блинчиков желаю:
С лососиной, с осетром,
С трюфелями и с медком.
Счастья вам, в делах успеха,
Радости, веселья, смеха,
Прибыльных идей красивых,
Креатива, позитива,
Очень крепкого здоровья,
Веры и надежд с любовью.
С Масленицей поздравляю!
Пышных блинчиков желаю.
И с икоркой, и с грибами,
Чтоб их есть всегда с друзьями.
Пусть всеобщее веселье
Вам поднимет настроенье.
Сполна счастьем наслаждайтесь
И как в масле сыр, купайтесь.
Поздравляю Вас весною
С Масленицей золотою
И с румяными блинами,
С духовыми пирожками!
Пусть вам солнце улыбнется.
И пусть пляшется, поется.
Пусть уходит прочь усталость,
А весна подарит радость!
Масленица в дом пришла,
И весну нам принесла,
Блинчиков мы испечем,
Зиму дружно проведем.
Пусть весна будет щедра,
Всем желаю я добра,
Счастья, радости, везения,
Чумового настроения!
Масленица к нам пришла,
Значит, скоро уж весна.
Веселись, гуляй, народ:
Песни, пляски, хоровод!
Всем желаю я достатка,
Чтоб жилось вам очень сладко,
И блинов побольше с маслом,
Чтобы жизнь была прекрасной!
Ура! Закончилась зима!
Неделя блинная пришла.
Всех с Масленицей поздравляю,
Гулянья жаркого желаю!
Ешьте вкусные блины,
Встрепенитесь от зимы.
Пусть отныне в жизни будут
Только солнечные дни!
Масленица, Масленица!
Словно солнце катится.
Мы весну так долго ждали
И от холодов устали.
Значит, будем наедаться,
Будем силы набираться!
Словно теплые блины,
Все румяны, веселы!
В эту праздничную пору
На год запасем задору!
Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!
Пусть Масленица принесет
Добро, удачу и достаток,
Много любви, большой доход,
Чтоб каждый миг был очень сладок!
Желаю всем повеселиться,
Чтоб радость к вам пришла скорей,
Пусть счастье прилетит, как птица,
Чтоб стало на душе теплей!
Ах, Масленица, Масленица
В дома наши пришла
И много-много блинчиков
С собою принесла!
В сундук сложила также
И счастье, и добро.
Пришла, сказала важно:
«Всё будет хорошо»!