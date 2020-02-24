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Самые лучшие поздравления с Масленицей в прозе и открытках

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Самые лучшие поздравления с Масленицей в прозе и открытках
14:17 Сегодня Телеграф

Впереди у нас неделя безудержного веселья, блинной феерии и просто отличного настроения. Чем не повод для поздравлений?

  • 1

    Прощай, зима! Весну встречайте улыбками, блинами с маслом, со сметаной и икрой под водочку. Зима от нас пускай уходит с миром, нам веселее с солнечной и молодой весной. Всех с масленицей, хмельной, веселой, широкой, закатим пир горой!

  • 2

    Со щедрой Масленицей, с проводами зимы и встречей долгожданной весны! Желаю: веселья, плясок, смеха, игр, шуток, песен, обилия праздничного стола, достатка, блинов, победы добра над злом, плодородия, гуляний, жизни хоровода, особенного года. Пусть грусть, печаль горят огнем, румяное солнце согревает щеки, близкие души будут примирены, живется легко и ярко.

  • 3

  • 4

    Друзья, наступила волшебная неделя Масленицы: все семь дней мы будем готовить пышущие жаром блины, умасливая суровую Зимушку, и с нетерпением поджидать прихода румяной красавицы Весны. Так вот, пожелаю я вам таких же ярких впечатлений и весной, и летом, и осенью, и зимой, как в эту замечательную неделю! Пусть горести и печали обходят Вас стороной! Добра и света вам, дорогие!

  • 5

  • 6

    Желаю вкусных блинов и сладкого масла на блюдце, горячего чая и хороших друзей. Пусть зима забирает с собой всю грусть, все тревоги, пусть впереди тебя ждёт весеннее чудо и доброе счастье! С Масленицей!

  • 7

    Поздравляю с Масленицей! Желаю встретить весну в хорошей компании и замечательном настроении. Пусть на столе будет тесно от блинов и наливок, пусть в доме звучат веселые песни и смех. Желаю побольше солнечных дней в жизни и зажигательных застолий!

  • 8

  • 9

    Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легка и насыщенна интересными моментами. С праздниками вас!

  • 10

    Поздравляю с Масленицей и хочу пожелать, чтобы в жизни всё шло, как по маслу, чтобы все холодные обиды и тревоги растаяли, чтобы для твоего сердца открылся новый путь вдохновения, любви, надежды и тёплого счастья.

  • 11

    Поздравляю с праздником наступления весны. Отныне Зима сдает свои права Весне. Желаю, чтобы сытные масленичные блины стали символом вашей жизни в достатке. Пусть здоровье будет в порядке, а жизненные силы бьют ключом. Счастья и мира в семье!

  • 12

  • 13

    Желаю шумных веселых гуляний и сладких, нежных медовых блинов. Пускай зима со своим уходом заберет у каждого из нас все плохое что было, а весна одарит теплом, цветами и чем — то новым и хорошим. Пусть каждого человека окружают только те, с кем не страшны любые холода. С Масленицей!

  • 14

    В этот праздник я хочу пожелать вам, чтобы все получалось с первого раза, и чтобы результат устраивал и вас, и людей, что вас окружают. Говорят, первый блин комом, если этот так, то сделайте его этот блин сладким как мед!

  • 15

    Не всё коту Масленица, а вот тебе пусть везёт всегда и повсюду. Поздравляю с Масленицей и желаю счастливо жить, здравствовать и процветать. Проводи зимушку с улыбкой, встречай весну с надеждой, наешься вкусных блинов до отвала, забудь всё плохое и жди очередных чудес.

  • 16

    Ох, хлопотлива Масленица! Желаем, чтобы ваши блины получились на славу, чтоб хозяйка ваша была весела да румяна, детки здоровы, а глава семьи — силен да удачлив. Чтоб молодые веселились, а старики — радовались, глядя на них. Не забудьте угостить блинами одиноких, пусть душа ваша будет щедра и хлебосольна, как Масленица.

Прикольные поздравления с Масленицей 2020: стихи и открытки

Роскошные СМС поздравления с Масленицей 2020

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