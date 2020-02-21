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Лучшие поздравления со Всемирным днем экскурсовода в прозе, открытки

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Лучшие поздравления со Всемирным днем экскурсовода в прозе, открытки
12:52 Сегодня Телеграф

Праздник "Всемирный день экскурсовода" ежегодно отмечается 21 февраля.

  • 1

    С профессиональным днем поздравляю и повышений всевозможных желаю. Пусть экскурсии будут вдохновляющими и интересными, а посетители понимающими и благодарными. Творческих порывов, неожиданных предложений, и интригующих исторических фактов!

  • 2

  • 3

    Поздравляем с профессиональным праздником всех экскурсоводов мира. Это именно благодаря вам туристы могут действительно узнать историю мест, в которых они бывают и фотографируются. Именно благодаря экскурсоводам памятные достопримечательности — памятны, вы наши хранители истории. Пусть же ваша работа всегда приносит вам радость.

  • 4

  • 5

    Поздравляю со Всемирным днём экскурсовода и желаю всегда пребывать в чудесном настроении, никогда не уставать от прогулок, постоянно вносить что-то новое и интересное в увлекательные рассказы, жить с мечтой в сердце и счастьем в душе.

  • 6

  • 7

    Поздравляю со Всемирным днём экскурсовода и хочу пожелать каждый раз интересных историй и забавных приключений, действительно заинтересованных гостей и добрых людей. Пусть работа приносит только радость и положительные эмоции, пусть жизнь будет полна счастья и веселья.

  • 8

  • 9

    Поздравляем Вас со всемирным днём экскурсовода, желаем Вам профессионального роста, стремления к новым знаниям, неиссякаемого источника бодрости, сил и вдохновения.

  • 10

  • 11

    Поздравляю со Всемирным днём экскурсовода и от души желаю никогда не уставать от своей профессии, постоянно вносить свою лепту в интересные рассказы и повести истории, всегда быть на высоте успеха и славы, совмещать в своей жизни большое счастье, веселье души и неугасаемый интерес к новым открытиям.

  • 12

  • 13

    Поздравляю со Всемирным днём экскурсовода и пожелать хочу великолепной работы, неугасаемых сил, замечательного настроения, искреннего уважения, потрясающих идей, весёлых историй, занимательных увлечений, отличной погоды и светлого счастья жизни.

  • 14

    Во Всемирный день экскурсовода мы хотим поблагодарить тех, кто посвятил свою жизнь увлекательному и сложному изучению истории. Именно вы, профессиональные экскурсоводы, превращаете скучные лекции в интереснейшее повествование, которому с неподдельным воодушевлением внимаем мы и наши дети. Вы позволяете нам расширять свой кругозор весело и интересно. Кланяемся вам за ваш бесценный труд в развитии культуры!

  • 15

  • 16

    Поздравляю с всемирным днем экскурсовода! Желаю знать массу интересных фактов и красочных деталей о всевозможных интересных страницах отечественной и зарубежной истории, воплощенных в исторических памятниках архитектуры, живописи, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, графике и многом другом. Желаю многочисленных благодарных слушателей, крепкого здоровья и постоянного интереса к своему делу!

  • 17

  • 18

    Поздравляю со Всемирным днём экскурсовода. Желаю проводить экскурсии на одном дыхании, желаю одним лишь словом, одним лишь жестом вызывать большой интерес у туристов, местных жителей и гостей города. Пусть работа всегда доставляет удовольствие и дарит приятную усталость, пусть жизнь всегда ведёт в нужном направлении и открывает перед тобой перспективы для развития.

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