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Масленица 2020: красивые короткие поздравления друзьям, открытки

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Масленица 2020: красивые короткие поздравления друзьям, открытки
16:55 Сегодня Телеграф

Масленица ассоциируется с началом весны и изобилием на столе румяных блинчиков.

  • 1

    Масленицу все встречайте!

    Стол щедрее накрывайте!

    Пусть блинов румяных дух

    Согревает всех вокруг!

  • 2

  • 3

    Масленица к нам пришла,

    Значит, скоро уж весна!

    Всем желаю в этот праздник

    Теплоты, любви, добра!

  • 4

  • 5

    Поздравляю с Масленицей!

    Желаю жизни радоваться.

    Душевно веселиться

    И всем желаньям сбыться.

  • 6

  • 7

    Все мы Масленицу любим,

    С ней весна приходит к нам.

    Пусть удача с вами будет,

    Счастья, радости всем вам!

  • 8

  • 9

    В Масленицу Вам желаю,

    Чтоб была любовь без краю,

    Чтобы жизнь была ясна

    И в душе цвела весна!

  • 10

  • 11

    Пусть будет жизнь веселой,

    Прекрасной, оживленной.

    Пусть в ней всегда все ладится.

    Вас поздравляю с Масленицей!

  • 12

  • 13

    Вкусных блинов,

    Щедрых столов,

    Добра и веселья,

    Чудесных мгновений,

    Достатка без края.

    С Масленицей поздравляю!

  • 14

  • 15

    Желаю щедрых столов,

    Вкусных блинов,

    Веселья и плясок,

    Мгновений прекрасных.

    Пусть Масленица принесет

    Запаса счастья на весь год!

  • 16

  • 17

    Конец зиме! Блины пеките,

    К нам Масленица в дом пришла!

    Скорее счастье в дверь впустите,

    Пусть Бог хранит семью от зла.

  • 18

  • 19

    С Масленицей поздравляю!

    Веселья, смеха вам желаю.

    Блинами объедаться в меру,

    И счастью чтобы не было предела.

  • 20

  • 21

    Пусть будет гулянье веселым и вкусным,

    Чтоб было легко, а в карманах — не пусто.

    Душа пусть поет и глаза пусть сияют.

    Я с Масленицей вас в этот день поздравляю!

  • 22

  • 23

    Весёлой Масляной недели,

    Румяных, солнечных блинов;

    С весной вас, прогоняющей метели,

    И окончаньем холодов!

  • 24

  • 25

    С Масленицей поздравляю!

    И вам от всей души желаю:

    Веселья, радостного пира,

    Всех благ, что существуют в мире.

  • 26

  • 27

    Впускайте Масленицу в дом

    И распрощайтесь вы со злом.

    Пусть будут помыслы чисты,

    Как все весенние цветы.

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