Масленица 2020: красивые короткие поздравления друзьям, открытки

Масленицу все встречайте!
Стол щедрее накрывайте!
Пусть блинов румяных дух
Согревает всех вокруг!
Масленица к нам пришла,
Значит, скоро уж весна!
Всем желаю в этот праздник
Теплоты, любви, добра!
Поздравляю с Масленицей!
Желаю жизни радоваться.
Душевно веселиться
И всем желаньям сбыться.
Все мы Масленицу любим,
С ней весна приходит к нам.
Пусть удача с вами будет,
Счастья, радости всем вам!
В Масленицу Вам желаю,
Чтоб была любовь без краю,
Чтобы жизнь была ясна
И в душе цвела весна!
Пусть будет жизнь веселой,
Прекрасной, оживленной.
Пусть в ней всегда все ладится.
Вас поздравляю с Масленицей!
Вкусных блинов,
Щедрых столов,
Добра и веселья,
Чудесных мгновений,
Достатка без края.
С Масленицей поздравляю!
Желаю щедрых столов,
Вкусных блинов,
Веселья и плясок,
Мгновений прекрасных.
Пусть Масленица принесет
Запаса счастья на весь год!
Конец зиме! Блины пеките,
К нам Масленица в дом пришла!
Скорее счастье в дверь впустите,
Пусть Бог хранит семью от зла.
С Масленицей поздравляю!
Веселья, смеха вам желаю.
Блинами объедаться в меру,
И счастью чтобы не было предела.
Пусть будет гулянье веселым и вкусным,
Чтоб было легко, а в карманах — не пусто.
Душа пусть поет и глаза пусть сияют.
Я с Масленицей вас в этот день поздравляю!
Весёлой Масляной недели,
Румяных, солнечных блинов;
С весной вас, прогоняющей метели,
И окончаньем холодов!
С Масленицей поздравляю!
И вам от всей души желаю:
Веселья, радостного пира,
Всех благ, что существуют в мире.
Впускайте Масленицу в дом
И распрощайтесь вы со злом.
Пусть будут помыслы чисты,
Как все весенние цветы.