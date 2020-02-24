Масленица 2020: красивые короткие поздравления друзьям, открытки

1 Масленицу все встречайте! Стол щедрее накрывайте! Пусть блинов румяных дух Согревает всех вокруг!

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3 Масленица к нам пришла, Значит, скоро уж весна! Всем желаю в этот праздник Теплоты, любви, добра!

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5 Поздравляю с Масленицей! Желаю жизни радоваться. Душевно веселиться И всем желаньям сбыться.

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7 Все мы Масленицу любим, С ней весна приходит к нам. Пусть удача с вами будет, Счастья, радости всем вам!

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9 В Масленицу Вам желаю, Чтоб была любовь без краю, Чтобы жизнь была ясна И в душе цвела весна!

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11 Пусть будет жизнь веселой, Прекрасной, оживленной. Пусть в ней всегда все ладится. Вас поздравляю с Масленицей!

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13 Вкусных блинов, Щедрых столов, Добра и веселья, Чудесных мгновений, Достатка без края. С Масленицей поздравляю!

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15 Желаю щедрых столов, Вкусных блинов, Веселья и плясок, Мгновений прекрасных. Пусть Масленица принесет Запаса счастья на весь год!

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17 Конец зиме! Блины пеките, К нам Масленица в дом пришла! Скорее счастье в дверь впустите, Пусть Бог хранит семью от зла.

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19 С Масленицей поздравляю! Веселья, смеха вам желаю. Блинами объедаться в меру, И счастью чтобы не было предела.

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21 Пусть будет гулянье веселым и вкусным, Чтоб было легко, а в карманах — не пусто. Душа пусть поет и глаза пусть сияют. Я с Масленицей вас в этот день поздравляю!

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23 Весёлой Масляной недели, Румяных, солнечных блинов; С весной вас, прогоняющей метели, И окончаньем холодов!

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25 С Масленицей поздравляю! И вам от всей души желаю: Веселья, радостного пира, Всех благ, что существуют в мире.

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