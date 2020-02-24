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Самые лучшие поздравления с Масленицей 2020 в прозе, открытки

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Самые лучшие поздравления с Масленицей 2020 в прозе, открытки
16:08 Сегодня Телеграф

Масленица - шумный, радостный и самый вкусный народный праздник, пришедший в современный календарь из глубины веков.

  • 1

    Масленицу встречать торопитесь и как следует повеселитесь! Пусть шумные хороводы, танцы, вкусные блины не кончаются, а всю неделю заряжают хорошим настроением! Желаем компании хорошей, стола полного и уюта в доме!

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  • 3

    Пускай веселая Масленица придет к тебе с добром, радостью и домашним уютом! Желаю тебе весеннего настроения и праздничной атмосферы! Пусть вкусные блинчики и масленичные гулянья подарят тебе море наслаждения! Встречай весну с улыбкой и позитивом!

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  • 5

    С Масленицей, зима уходит — весна приходит, так пусть вместе с ней к нам придут только радостные моменты в жизни, счастье трепетное, любовь ответная, дружба настоящая, верность искренняя, достижения необычные, улыбки от души, поцелуи сладостные!

  • 6

  • 7

    Масленица на дворе, с чем я тебя и поздравляю. Желаю ярких проводов зимы и радостной встречи весны, доброго прощания с февральскими вьюгами и солнечного настроения для сердца и души. Пусть в жизни ни один блин не будет комом, пусть впереди ждёт процветание, любовь и успех.

  • 8

  • 9

    Поздравляю с Масленицей и желаю, чтобы жилось сладко и при этом в достатке, в бурном потоке ветров удачи, с прекрасным настроением, с постоянным вдохновением на творчество и успех. Пусть и сегодня, и всегда на столе будет сытный обед с вкусными блинами, а в душе — праздник с весёлыми песнями.

  • 10

  • 11

    Поздравляю с Масленицей и от души желаю наестся досыта блинов и всю жизнь, как сыр в масле кататься от счастья и радости, любви и достатка. Пусть будет горячим и ярким прощальный привет от зимы, пусть ждёт весеннее чудо и большая удача тебя впереди.

  • 12

  • 13

    На носу снежинки таят, масло тает на блинах, это значит, что весна уже в пути, пора провожать зимушку. Поздравляю с Масленицей и желаю оставить для сердца хорошие воспоминания из морозных дней, ждать и искренне верить в чудо, радоваться всей душой и готовиться к встрече с новым счастьем!

  • 14

  • 15

    Как сливочное масло тает на солнце, желаю тебе таять от любви, как уходящая зима сметает метелью все тревоги, желаю тебе смести неудачи со своего пути. Поздравляю с Масленицей и от души желаю, чтобы в твоём доме всегда были вкусные блины, здоровые близкие, счастливые улыбки и добрые вести.

  • 16

  • 17

    Стынут вкусные блины, зима прощается со всеми, а мы встречаем Масленицу. Поздравляю с этим весёлым праздником и пожелаю тебе здоровья, достатка и, чтобы каждый день твоей жизни был ярким, добрым, красочным, бодрым и сладким, как этот праздник. А ещё хочу пожелать радостного прощания с зимними холодами и радушной встречи сердца с весной!

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  • 19

    Пускай блины будут жирными с икрой и маслицем, а жизнь богатая сытая и благополучная. Желаю крепкого здоровья, как терпкая водочка, на свежем морозце. Желаю счастья, удали и веселья, как карусели на масленичной ярмарке. Желаю добра, света и искренности, как счастливые улыбки родных и близких. Пускай дом будет полон, карман не пуст, а блин вкусно ложится на ус. С масленицей!

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