Самые лучшие поздравления с Масленицей 2020 в прозе, открытки

1 Масленицу встречать торопитесь и как следует повеселитесь! Пусть шумные хороводы, танцы, вкусные блины не кончаются, а всю неделю заряжают хорошим настроением! Желаем компании хорошей, стола полного и уюта в доме!

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3 Пускай веселая Масленица придет к тебе с добром, радостью и домашним уютом! Желаю тебе весеннего настроения и праздничной атмосферы! Пусть вкусные блинчики и масленичные гулянья подарят тебе море наслаждения! Встречай весну с улыбкой и позитивом!

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5 С Масленицей, зима уходит — весна приходит, так пусть вместе с ней к нам придут только радостные моменты в жизни, счастье трепетное, любовь ответная, дружба настоящая, верность искренняя, достижения необычные, улыбки от души, поцелуи сладостные!

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7 Масленица на дворе, с чем я тебя и поздравляю. Желаю ярких проводов зимы и радостной встречи весны, доброго прощания с февральскими вьюгами и солнечного настроения для сердца и души. Пусть в жизни ни один блин не будет комом, пусть впереди ждёт процветание, любовь и успех.

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9 Поздравляю с Масленицей и желаю, чтобы жилось сладко и при этом в достатке, в бурном потоке ветров удачи, с прекрасным настроением, с постоянным вдохновением на творчество и успех. Пусть и сегодня, и всегда на столе будет сытный обед с вкусными блинами, а в душе — праздник с весёлыми песнями.

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11 Поздравляю с Масленицей и от души желаю наестся досыта блинов и всю жизнь, как сыр в масле кататься от счастья и радости, любви и достатка. Пусть будет горячим и ярким прощальный привет от зимы, пусть ждёт весеннее чудо и большая удача тебя впереди.

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13 На носу снежинки таят, масло тает на блинах, это значит, что весна уже в пути, пора провожать зимушку. Поздравляю с Масленицей и желаю оставить для сердца хорошие воспоминания из морозных дней, ждать и искренне верить в чудо, радоваться всей душой и готовиться к встрече с новым счастьем!

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15 Как сливочное масло тает на солнце, желаю тебе таять от любви, как уходящая зима сметает метелью все тревоги, желаю тебе смести неудачи со своего пути. Поздравляю с Масленицей и от души желаю, чтобы в твоём доме всегда были вкусные блины, здоровые близкие, счастливые улыбки и добрые вести.

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17 Стынут вкусные блины, зима прощается со всеми, а мы встречаем Масленицу. Поздравляю с этим весёлым праздником и пожелаю тебе здоровья, достатка и, чтобы каждый день твоей жизни был ярким, добрым, красочным, бодрым и сладким, как этот праздник. А ещё хочу пожелать радостного прощания с зимними холодами и радушной встречи сердца с весной!

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