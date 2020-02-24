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Красивые поздравления с Масленицей 2020: проза и открытки

Красивые поздравления с Масленицей 2020: проза и открытки
20:33 Сегодня Телеграф

Масленица 2020 начнется 24 февраля и завершится в воскресенье, 1 марта, когда православные отмечают Прощенное воскресенье.

  • 1

    Поздравляю с Масленицей, с чудесным праздников блинов и громкого веселья, с добрым прощанием и уходом волшебницы-зимы. Желаю, чтобы в жизни было столько радости и достатка, сколько напечёных всеми вместе в этот праздник вкусных блинов, желаю, чтобы любая печаль твоя растопилась, словно масло, чтобы сердце твоё оставило всё плохое в зимних сугробах и устремилось к весеннему счастью.

  • 2

    Поздравляю с масленицей! Желаю чтобы на столе было много блинов, в доме стоял смех, хорошее настроение захватывало всех вокруг, чтобы родные были рядом! Пусть эта неделя праздника станет самой счастливой и радостной и оставила только хорошие воспоминания!

  • 3

     Масленица — светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!

  • 4

    Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легка и насыщенна интересными моментами. С праздниками вас!

  • 5

    Поздравляю с Масленицей! Желаю тебе жизни сладкой и вкусной, как блины с медом. Пусть она будет такой же блестящей, как блины с маслом. И пускай рядом с тобой всегда будут только дорогие, как блины с икрой, люди.

  • 6

    Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережёт тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мёд, любовь — горячей, как свежеиспечённый блинчик, а материальное благополучие — жирным, как домашняя сметанка.

  • 7

    Поздравляю с Масленицей! Желаю весело провести зиму, под свежеиспеченные блинчики, с весенним солнышком и хорошим настроением. Пусть жизнь очистится, наполнится добром, светом, дружбой, поддержкой, взаимопониманием и хорошими ощущениями!

  • 8

    Друзья, наступила волшебная неделя Масленицы: все семь дней мы будем готовить пышущие жаром блины, умасливая суровую Зимушку, и с нетерпением поджидать прихода румяной красавицы Весны. Так вот, пожелаю я вам таких же ярких впечатлений и весной, и летом, и осенью, и зимой, как в эту замечательную неделю! Пусть горести и печали обходят Вас стороной! Добра и света вам, дорогие!

  • 9

    Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила своё торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья.

  • 10

    Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть минувшая зима заберет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!

  • 11

    Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины с пылу с жару растопят последние зимние льдинки и подарят прекрасное настроение! Пусть весенние денечки принесут нам радость, мир, благополучие, душевное тепло и любовь человеческих сердец. С праздником!

  • 12

    От души поздравляю тебя и твою семью с исконным русским праздником — Масленицей! Желаю, чтобы масленичная сытость и богатство навсегда поселились в твоем доме, а согласие и мир царили в твоей семье! Пусть быстрее уходит морозная зима, а наступающая весна приносит только радость!

  • 13

    С сытной Масленицей вас поздравляю! Пусть тепло весны скорей наполнит ваши дома! Пусть жизнь ваша будет сладкой как мед, и яркой как цветочная поляна! Желаю незабываемого праздника и веселья! Пусть в этот день не останется места для печалей и обид! Всего самого светлого вам!

  • 14

    Эх, да масленица-кудесница пришла! Поздравляю всех с таким вкусным праздником и желаю веселья побольше, крепкого здоровья, жизненных сил, счастья и взаимной любви.

  • 15

    Поздравляю с Масленицей и от всей души желаю щедрого стола на праздник с вкусными блинами, сыром да маслом, добрых гостей в твоём доме с весёлыми песнями да забавами, громких гуляний и чудесных затей, счастливого прощания с зимушкой и первых ощущений весеннего вдохновения.

  • 16

    В день Масленицы пожелать хочу вкусных блинов на столе в большом количестве, весёлых гуляний и развлечений в кругу близких и любимых людей, доброго здоровья и бравого настроения, теплоты сердца и красоты души.

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