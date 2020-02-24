Масленица 2020: поздравления в стихах и открытках

Встречайте Масленицу с песней,
Открыты будьте и добры.
И станет мир ваш интересней,
И будут вкусными блины.
Желаем шумного веселья,
Дыханья солнечной весны,
Примите наши поздравленья,
Пусть счастьем будут дни полны!
Масленица в дом идёт,
За собой весну ведёт!
Напеки блинов скорей
Только масла не жалей!
Поздравляю с этим днём
Пусть печаль горит огнём!
Пусть уходят холода
Не на год, а навсегда!
Пусть Масленица принесет Добро, удачу и достаток,
Много любви, большой доход,
Чтоб каждый миг был очень сладок!
Желаю всем повеселиться,
Чтоб радость к вам пришла скорей,
Пусть счастье прилетит, как птица,
Чтоб стало на душе теплей!
С Масленицей поздравляю,
Вкусных блинчиков желаю:
С лососиной, с осетром,
С трюфелями и с медком.
Счастья вам, в делах успеха,
Радости, веселья, смеха.
Снег растает очень скоро
И весна свое возьмет.
С Масленицей! Счастья ворох
Пусть она вам принесет!
Ты на масленицу ешь,
Ты на масленицу пей –
Ты позволь любую вещь,
В общем, от души балдей!
Чтобы весело жилось,
Чтоб хотелось и моглось,
Чтобы все здоровы были,
Чтобы близкие любили!
Пред Великим пред постом
Впустим Масленицу в дом!
Гору блинчиков спечем,
Вас на праздник позовем!