Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
Минздрав о новой эвакуации из Китая: Мы готовы
Минздрав о новой эвакуации из Китая: Мы готовы
Третье поражение подряд: Свитолина "зачехлила" ракетку в Дохе
Третье поражение подряд: Свитолина "зачехлила" ракетку в Дохе
Лилия Литковская и Макс Барских выпустили совместную коллекцию (Фото)
Макс Барских выпустил коллекцию одежды (Фото)

Масленица 2020: поздравления в стихах и открытках

Масленица 2020: поздравления в стихах и открытках
19:50 Сегодня Телеграф

По церковным традициям, неделя Масленицы носит название Сырная или мясопустная, что связано с блюдами, которые готовятся в течение этой недели.

  • 1

  • 2

    Встречайте Масленицу с песней,

    Открыты будьте и добры.

    И станет мир ваш интересней,

    И будут вкусными блины.

    Желаем шумного веселья,

    Дыханья солнечной весны,

    Примите наши поздравленья,

    Пусть счастьем будут дни полны!

  • 3

  • 4

    Масленица в дом идёт,

    За собой весну ведёт!

    Напеки блинов скорей

    Только масла не жалей!

    Поздравляю с этим днём

    Пусть печаль горит огнём!

    Пусть уходят холода

    Не на год, а навсегда!

  • 5

  • 6

    Пусть Масленица принесет Добро, удачу и достаток,

    Много любви, большой доход,

    Чтоб каждый миг был очень сладок!

    Желаю всем повеселиться,

    Чтоб радость к вам пришла скорей,

    Пусть счастье прилетит, как птица,

    Чтоб стало на душе теплей!

  • 7

  • 8

    С Масленицей поздравляю,

    Вкусных блинчиков желаю:

    С лососиной, с осетром,

    С трюфелями и с медком.

    Счастья вам, в делах успеха,

    Радости, веселья, смеха.

  • 9

  • 10

    Снег растает очень скоро

    И весна свое возьмет.

    С Масленицей! Счастья ворох

    Пусть она вам принесет!

  • 11

    Ты на масленицу ешь,

    Ты на масленицу пей –

    Ты позволь любую вещь,

    В общем, от души балдей!

    Чтобы весело жилось,

    Чтоб хотелось и моглось,

    Чтобы все здоровы были,

    Чтобы близкие любили!

  • 12

  • 13

    Пред Великим пред постом

    Впустим Масленицу в дом!

    Гору блинчиков спечем,

    Вас на праздник позовем!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Пожелания, Февраль, Открытки, Масленица, Поздравления в прозе, Смс-поздравления, Проза, Поздравления с Масленицей, Красивые стихи к Масленице, Масленица 2020, С Масленицей 2020, Поздравления в стихах с масленицей 2020, СМС поздравления с масленицей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 Маникюр 2020: главные тенденции и тренды сезона "весна" (Фото)
03 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
04 Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
05 К чему может привести нехватка магния?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Восточное партнерство&quot;: Посол Украины заявил точную дату саммита
Названа точная дата саммита "Восточное партнерство"
Рост ВВП на 40%? В Morgan Stanley дали прогноз по состоянию экономики Украины
В Morgan Stanley дали прогноз по росту ВВП Украины
Гончарук: Теневых рынков и схем в Украине не будет
Гончарук: Теневых рынков и схем в Украине не будет
Безбедное будущее: сколько Меган Маркл и принц Гарри могут заработать на Инстаграме
Безбедное будущее: сколько Меган Маркл и принц Гарри могут заработать на Инстаграме
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь