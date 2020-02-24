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Поздравления с Масленицей 2020 в стихах и открытках

Поздравления с Масленицей 2020 в стихах и открытках
18:29 Сегодня Телеграф

В 2020 году Масленицу празднуем с 24 февраля по 1 марта!

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    Будем чучело сжигать,

    Будем зиму прогонять.

    Будем пить мы вместе с вами

    И закусывать блинами.

    Вас сегодня поздравляю,

    В Масленицу вам желаю,

    Вдоволь чтоб блинов наелись

    И теплом костра согрелись!

  • 3

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    Масленица – праздник народный,

    Не останется никто голодный,

    Каждому блины готовы,

    Одевайтесь теплей и скорее за столы.

    С этим праздником всех поздравляю,

    Отгулять его как следует желаю,

    С песнями, танцами, плясками,

    И за ушами чтоб ляскало.

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    Февралю пришел конец,

    Знает стар и даже юнец,

    Сегодня Масленицы пришел черед,

    Веселись, гуляй, народ!

    На столах уж множество блинов,

    Открывай скорей засов,

    Принимай скорей гостей

    И будь счастлив много дней!

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    Масленица в дом пришла,

    Радость людям принесла,

    Ну а мы пришли с блинами,

    Открывайте двери сами.

    Сырную неделю будем отмечать,

    Наши дорогие, что ж вам пожелать?

    Чтоб был год таким же как и этот день,

    Сытым и веселым, с множеством гостей.

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    Проводим зиму мы блинами,

    Пышками, сыром и пирогами,

    Масленица – конец зимы,

    Начало любви и весны.

    Желаю в сей день вам напиться,

    Блинами с другом поделиться,

    И танцевать, и петь в сей день,

    Все новых принимать гостей.

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    С Масленицей вас, друзья!

    Собралась сегодня вся родня,

    Праздник этот ведь народный,

    Не будет никто сегодня голодный.

    Напечем все вместе блинов,

    На всю Сырную Неделю пирогов,

    И будем гулять, веселиться,

    Песни петь, рассказывать небылицы.

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