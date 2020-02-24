Поздравления с Масленицей 2020 в стихах и открытках

Будем чучело сжигать,
Будем зиму прогонять.
Будем пить мы вместе с вами
И закусывать блинами.
Вас сегодня поздравляю,
В Масленицу вам желаю,
Вдоволь чтоб блинов наелись
И теплом костра согрелись!
Масленица – праздник народный,
Не останется никто голодный,
Каждому блины готовы,
Одевайтесь теплей и скорее за столы.
С этим праздником всех поздравляю,
Отгулять его как следует желаю,
С песнями, танцами, плясками,
И за ушами чтоб ляскало.
Февралю пришел конец,
Знает стар и даже юнец,
Сегодня Масленицы пришел черед,
Веселись, гуляй, народ!
На столах уж множество блинов,
Открывай скорей засов,
Принимай скорей гостей
И будь счастлив много дней!
Масленица в дом пришла,
Радость людям принесла,
Ну а мы пришли с блинами,
Открывайте двери сами.
Сырную неделю будем отмечать,
Наши дорогие, что ж вам пожелать?
Чтоб был год таким же как и этот день,
Сытым и веселым, с множеством гостей.
Проводим зиму мы блинами,
Пышками, сыром и пирогами,
Масленица – конец зимы,
Начало любви и весны.
Желаю в сей день вам напиться,
Блинами с другом поделиться,
И танцевать, и петь в сей день,
Все новых принимать гостей.
С Масленицей вас, друзья!
Собралась сегодня вся родня,
Праздник этот ведь народный,
Не будет никто сегодня голодный.
Напечем все вместе блинов,
На всю Сырную Неделю пирогов,
И будем гулять, веселиться,
Песни петь, рассказывать небылицы.