Поздравления с Масленицей 2020 в стихах и открытках

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2 Будем чучело сжигать, Будем зиму прогонять. Будем пить мы вместе с вами И закусывать блинами. Вас сегодня поздравляю, В Масленицу вам желаю, Вдоволь чтоб блинов наелись И теплом костра согрелись!

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4 Масленица – праздник народный, Не останется никто голодный, Каждому блины готовы, Одевайтесь теплей и скорее за столы. С этим праздником всех поздравляю, Отгулять его как следует желаю, С песнями, танцами, плясками, И за ушами чтоб ляскало.

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6 Февралю пришел конец, Знает стар и даже юнец, Сегодня Масленицы пришел черед, Веселись, гуляй, народ! На столах уж множество блинов, Открывай скорей засов, Принимай скорей гостей И будь счастлив много дней!

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8 Масленица в дом пришла, Радость людям принесла, Ну а мы пришли с блинами, Открывайте двери сами. Сырную неделю будем отмечать, Наши дорогие, что ж вам пожелать? Чтоб был год таким же как и этот день, Сытым и веселым, с множеством гостей.

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10 Проводим зиму мы блинами, Пышками, сыром и пирогами, Масленица – конец зимы, Начало любви и весны. Желаю в сей день вам напиться, Блинами с другом поделиться, И танцевать, и петь в сей день, Все новых принимать гостей.

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