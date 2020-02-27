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Роскошные СМС поздравления с Днем рождения 27 февраля

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Роскошные СМС поздравления с Днем рождения 27 февраля
09:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.

  • 1

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

  • 2

  • 3

    У тебя сегодня день рождения.

    Я хочу тебя поздравить с этим днем,

    Пожелать удачи и везения,

    И, конечно, радости во всем!

     

    Пусть исполнятся твои желания,

    И сбываются заветные мечты.

    Огорченья и печали позабудутся,

    Будет все, как только хочешь ты!

  • 4

    Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!

  • 5

  • 6

    Желаю счастья в день рождения,

    Уюта в доме, процветания

    И искрометного везения,

    Чтобы сбывались все желания.

     

    Любой мечты осуществления,

    Улыбок в праздники и в будни,

    Чтобы везло в любом стремлении

    Все дни и каждую минуту!

  • 7

  • 8

    Желаю быть всегда на высоте!

    Жить счастливо и беззаботно.

    Всегда идти к своей мечте,

    Шагая к ней свободно!

     

    Желаю, чтобы все, всегда,

    Желания исполнялись.

    И только лучшие моменты,

    В судьбе твоей случались!

  • 9

    Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

  • 10

    Мгновений — восхитительных,

    Эмоций — положительных,

    Настроения — чудесного,

    Жизни — не скучной, интересной!

     

    Вдохновения — постоянного,

    Везения — невероятного,

    Счастья тебе, с днем рожденья,

    Желаю желаний исполненья!

  • 11

    С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

  • 12

    Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

  • 13

    Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и радужного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

  • 14

  • 15

    Поздравленья с днем рожденья

    От меня скорей прими:

    Счастья, радости, везенья,

    Теплоты и доброты!

     

    Кошелек желаю полный

    И здоровья через край.

    Жизни путь желаю ровный,

    И в семье пусть будет рай!

     

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