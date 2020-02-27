Роскошные СМС поздравления с Днем рождения 27 февраля

1 Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

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3 У тебя сегодня день рождения. Я хочу тебя поздравить с этим днем, Пожелать удачи и везения, И, конечно, радости во всем! Пусть исполнятся твои желания, И сбываются заветные мечты. Огорченья и печали позабудутся, Будет все, как только хочешь ты!

4 Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!

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6 Желаю счастья в день рождения, Уюта в доме, процветания И искрометного везения, Чтобы сбывались все желания. Любой мечты осуществления, Улыбок в праздники и в будни, Чтобы везло в любом стремлении Все дни и каждую минуту!

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8 Желаю быть всегда на высоте! Жить счастливо и беззаботно. Всегда идти к своей мечте, Шагая к ней свободно! Желаю, чтобы все, всегда, Желания исполнялись. И только лучшие моменты, В судьбе твоей случались!

9 Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

10 Мгновений — восхитительных, Эмоций — положительных, Настроения — чудесного, Жизни — не скучной, интересной! Вдохновения — постоянного, Везения — невероятного, Счастья тебе, с днем рожденья, Желаю желаний исполненья!

11 С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

12 Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

13 Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и радужного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

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