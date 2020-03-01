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Прикольные поздравления с Днем рождения 1 марта: стихи и открытки

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Прикольные поздравления с Днем рождения 1 марта: стихи и открытки
08:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Красивые и прикольные пожелания и поздравительные открытки с Днём рождения.

  • 1

    С днем рождения поздравляю

    И хочу тебе сказать,

    Что всего-всего желаю:

    Никогда не унывать,

     

    Быть по жизни оптимистом,

    Только радость замечать,

    Не идти на компромиссы,

    Всё от жизни получать.

     

    Пусть всё будет просто классно:

    Деньги, дети и любовь!

    Знай, что жизнь всегда прекрасна,

    Улыбайся вновь и вновь.

  • 2

  • 3

    Пусть мечты сбываются,

    Цели — достигаются.

    Бюджет — приумножается,

    Карьера — развивается.

     

    Здоровье — укрепляется,

    А дух твой — закаляется.

    Проблемы пусть решаются

    И впредь не появляются.

     

    Пусть несчастья и невзгоды

    Не найдут к тебе дорогу,

    Беда — не ступит на порог.

    Прими в подарок поздравок!

  • 4

  • 5

    С днем рождения поздравляю,

    Счастья, радости желаю!

    В этот день тебе все можно,

    Не напиться будет сложно.

     

    Ну, а что же пожелать?

    Никогда не унывать,

    Быть веселым, креативным

    И конечно, позитивным!

  • 6

  • 7

    Поздравляю с днем рождения!

    Не оставит пусть везение:

    Липнет, будто банный лист,

    Чтоб желания сбылись.

     

    Пусть приклеится удача,

    Процветанием озадачит,

    И одарит окрылением

    И шикарным настроением!

  • 8

  • 9

    Сегодня праздник — день рождения,

    И я в подарок поздравления

    Тебе спешу преподнести:

    Чтобы на жизненном пути

    Ждали тебя любовь, удача,

    Большая на Мальдивах дача,

    «Ролсс-ройс» и яхта у причала...

    И чтоб волна ее качала.

    Хочу, беда чтоб сторонилась,

    А радость не переводилась.

    Чтоб у кредитки — безлимит,

    Тогда весь мир тебе открыт.

    «Дюрсо» пусть плещется в бокале,

    Чтоб постить фотки в Инстаграмме.

    Пусть будет яркой жизнь, как вспышка...

    И нефтяная будет вышка.

  • 10

  • 11

    Пусть придет к тебе удача,

    Яхта, деньги, своя дача,

    В холодильнике всегда

    Будет черная икра.

     

    Мне сказал сегодня джинн,

    Что добьешься всех вершин.

    Пусть везенье льет ручьем,

    Поздравляю с твоим днем!

  • 12

  • 13

    Желаю счастья и добра,

    Ну а еще поймать бобра.

    Ведь говорят, что у бобра

    Всегда с собой полно добра.

     

    Еще желаю большой дом.

    И чтобы помещались в нем:

    Любовь, удача, теплота,

    А также смех и красота.

     

    Здоровье пусть не подведет,

    Несчастье навсегда уйдет,

    Огромный радости клубок

    И исполнения этих строк!

  • 14

  • 15

    Желаю я, чтобы тебе Хоттабыч

    Натибидохал бы всего сполна.

    И чтобы у тебя внезапно

    Жизнь стала сразу очень непроста.

     

    И чтобы заключалась сложность эта

    В твоем огромном выборе всего:

    Решать, где тебе нынче отобедать?

    В Париже, ну, а может быть, в Глазго.

     

    Bugatti взять поездить, иль Ferrari,

    А, может, Maybach даже подойдет.

    Решать это, куря кубинские сигары,

    А тут дворецкий виски подольет.

     

    Взять просто так поплавать яхту,

    Потом ее поставить к остальным.

    Гулять и отдыхать всегда с размахом

    И в банках быть клиентом золотым.

     

    И чтоб на все, на это никогда,

    Тебе я искренне и от души желаю,

    У джинна не иссякла борода,

    Удачи! С днем рожденья поздравляю!

  • 16

  • 17

    Пожелаю в день рожденья

    Сумасшедшего везенья,

    Настроенья, вдохновенья

    И счастливые мгновенья.

     

    Пусть в карманах будет густо,

    Чтоб хрустела в них «капуста».

    Шопинг, Бали, казино —

    Было б все для вас легко.

  • 18

    Желаю жить всегда безбедно,

    Ажурно, весело, волшебно,

    Шагать с удачей по дорожкам,

    Рыдать от счастья, но немножко.

     

    Делиться радостью со всеми,

    Ловить успех в любимом деле,

    На позитиве плыть красиво.

    И чтоб тебе всегда фартило!

Роскошные СМС поздравления с Днем рождения

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