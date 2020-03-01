Прикольные поздравления с Днем рождения 1 марта: стихи и открытки

С днем рождения поздравляю
И хочу тебе сказать,
Что всего-всего желаю:
Никогда не унывать,
Быть по жизни оптимистом,
Только радость замечать,
Не идти на компромиссы,
Всё от жизни получать.
Пусть всё будет просто классно:
Деньги, дети и любовь!
Знай, что жизнь всегда прекрасна,
Улыбайся вновь и вновь.
Пусть мечты сбываются,
Цели — достигаются.
Бюджет — приумножается,
Карьера — развивается.
Здоровье — укрепляется,
А дух твой — закаляется.
Проблемы пусть решаются
И впредь не появляются.
Пусть несчастья и невзгоды
Не найдут к тебе дорогу,
Беда — не ступит на порог.
Прими в подарок поздравок!
С днем рождения поздравляю,
Счастья, радости желаю!
В этот день тебе все можно,
Не напиться будет сложно.
Ну, а что же пожелать?
Никогда не унывать,
Быть веселым, креативным
И конечно, позитивным!
Поздравляю с днем рождения!
Не оставит пусть везение:
Липнет, будто банный лист,
Чтоб желания сбылись.
Пусть приклеится удача,
Процветанием озадачит,
И одарит окрылением
И шикарным настроением!
Сегодня праздник — день рождения,
И я в подарок поздравления
Тебе спешу преподнести:
Чтобы на жизненном пути
Ждали тебя любовь, удача,
Большая на Мальдивах дача,
«Ролсс-ройс» и яхта у причала...
И чтоб волна ее качала.
Хочу, беда чтоб сторонилась,
А радость не переводилась.
Чтоб у кредитки — безлимит,
Тогда весь мир тебе открыт.
«Дюрсо» пусть плещется в бокале,
Чтоб постить фотки в Инстаграмме.
Пусть будет яркой жизнь, как вспышка...
И нефтяная будет вышка.
Пусть придет к тебе удача,
Яхта, деньги, своя дача,
В холодильнике всегда
Будет черная икра.
Мне сказал сегодня джинн,
Что добьешься всех вершин.
Пусть везенье льет ручьем,
Поздравляю с твоим днем!
Желаю счастья и добра,
Ну а еще поймать бобра.
Ведь говорят, что у бобра
Всегда с собой полно добра.
Еще желаю большой дом.
И чтобы помещались в нем:
Любовь, удача, теплота,
А также смех и красота.
Здоровье пусть не подведет,
Несчастье навсегда уйдет,
Огромный радости клубок
И исполнения этих строк!
Желаю я, чтобы тебе Хоттабыч
Натибидохал бы всего сполна.
И чтобы у тебя внезапно
Жизнь стала сразу очень непроста.
И чтобы заключалась сложность эта
В твоем огромном выборе всего:
Решать, где тебе нынче отобедать?
В Париже, ну, а может быть, в Глазго.
Bugatti взять поездить, иль Ferrari,
А, может, Maybach даже подойдет.
Решать это, куря кубинские сигары,
А тут дворецкий виски подольет.
Взять просто так поплавать яхту,
Потом ее поставить к остальным.
Гулять и отдыхать всегда с размахом
И в банках быть клиентом золотым.
И чтоб на все, на это никогда,
Тебе я искренне и от души желаю,
У джинна не иссякла борода,
Удачи! С днем рожденья поздравляю!
Пожелаю в день рожденья
Сумасшедшего везенья,
Настроенья, вдохновенья
И счастливые мгновенья.
Пусть в карманах будет густо,
Чтоб хрустела в них «капуста».
Шопинг, Бали, казино —
Было б все для вас легко.
Желаю жить всегда безбедно,
Ажурно, весело, волшебно,
Шагать с удачей по дорожкам,
Рыдать от счастья, но немножко.
Делиться радостью со всеми,
Ловить успех в любимом деле,
На позитиве плыть красиво.
И чтоб тебе всегда фартило!