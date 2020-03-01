Прикольные поздравления с Днем рождения 1 марта: стихи и открытки

1 С днем рождения поздравляю И хочу тебе сказать, Что всего-всего желаю: Никогда не унывать, Быть по жизни оптимистом, Только радость замечать, Не идти на компромиссы, Всё от жизни получать. Пусть всё будет просто классно: Деньги, дети и любовь! Знай, что жизнь всегда прекрасна, Улыбайся вновь и вновь.

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3 Пусть мечты сбываются, Цели — достигаются. Бюджет — приумножается, Карьера — развивается. Здоровье — укрепляется, А дух твой — закаляется. Проблемы пусть решаются И впредь не появляются. Пусть несчастья и невзгоды Не найдут к тебе дорогу, Беда — не ступит на порог. Прими в подарок поздравок!

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5 С днем рождения поздравляю, Счастья, радости желаю! В этот день тебе все можно, Не напиться будет сложно. Ну, а что же пожелать? Никогда не унывать, Быть веселым, креативным И конечно, позитивным!

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7 Поздравляю с днем рождения! Не оставит пусть везение: Липнет, будто банный лист, Чтоб желания сбылись. Пусть приклеится удача, Процветанием озадачит, И одарит окрылением И шикарным настроением!

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9 Сегодня праздник — день рождения, И я в подарок поздравления Тебе спешу преподнести: Чтобы на жизненном пути Ждали тебя любовь, удача, Большая на Мальдивах дача, «Ролсс-ройс» и яхта у причала... И чтоб волна ее качала. Хочу, беда чтоб сторонилась, А радость не переводилась. Чтоб у кредитки — безлимит, Тогда весь мир тебе открыт. «Дюрсо» пусть плещется в бокале, Чтоб постить фотки в Инстаграмме. Пусть будет яркой жизнь, как вспышка... И нефтяная будет вышка.

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11 Пусть придет к тебе удача, Яхта, деньги, своя дача, В холодильнике всегда Будет черная икра. Мне сказал сегодня джинн, Что добьешься всех вершин. Пусть везенье льет ручьем, Поздравляю с твоим днем!

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13 Желаю счастья и добра, Ну а еще поймать бобра. Ведь говорят, что у бобра Всегда с собой полно добра. Еще желаю большой дом. И чтобы помещались в нем: Любовь, удача, теплота, А также смех и красота. Здоровье пусть не подведет, Несчастье навсегда уйдет, Огромный радости клубок И исполнения этих строк!

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15 Желаю я, чтобы тебе Хоттабыч Натибидохал бы всего сполна. И чтобы у тебя внезапно Жизнь стала сразу очень непроста. И чтобы заключалась сложность эта В твоем огромном выборе всего: Решать, где тебе нынче отобедать? В Париже, ну, а может быть, в Глазго. Bugatti взять поездить, иль Ferrari, А, может, Maybach даже подойдет. Решать это, куря кубинские сигары, А тут дворецкий виски подольет. Взять просто так поплавать яхту, Потом ее поставить к остальным. Гулять и отдыхать всегда с размахом И в банках быть клиентом золотым. И чтоб на все, на это никогда, Тебе я искренне и от души желаю, У джинна не иссякла борода, Удачи! С днем рожденья поздравляю!

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17 Пожелаю в день рожденья Сумасшедшего везенья, Настроенья, вдохновенья И счастливые мгновенья. Пусть в карманах будет густо, Чтоб хрустела в них «капуста». Шопинг, Бали, казино — Было б все для вас легко.