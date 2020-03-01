Первый день весны: душевные СМС-поздравления, открытки

1 Вот и пришла долгожданная, солнечная и ласковая весна и я поздравляю всех с первым днем весны! Желаю в каждом доме побольше солнца, в каждом сердце побольше любви, а в каждой душе побольше нежности и тепла!

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3 Весна пришла, и мир ожил, Цветными красками играя. Для грусти больше нет причин, Я с 1 марта поздравляю! Пусть принесет тебе весна Улыбки, счастье, вдохновенье, Избавит от печали вмиг, Пускай подарит настроенье!

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5 Ура, ура! Весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно озаряло путь и радовало теплыми денечками! Пусть весна подарит новые силы для новых свершений и расставит все по своим местам.

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7 Первый день весны стучится, Открывай пошире дверь! Вместе с ним к нам в гости мчится Теплый ветер перемен. Принесет пускай он радость, И надежду, и добро. Улетучится усталость, Станет на душе тепло!

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9 С праздником, с теплом и светом, С первым от весны приветом. Пусть всё в жизни будет новым, Радостным, уютным, очень клевым!

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11 Поздравляю всех с первым днем долгожданной весны! Пусть теплота, которую она с собой принесен, согреет ваши души и наполнит сердца. Желаю вам солнечных, радостных и счастливых дней. А еще хочется пожелать взаимной любви, здоровья и позитива.

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13 Пришла весна, прощай, зима! Пусть тает снег, холодный лед, Ведь знаю я, что этот март Тепла нам много принесет! Пусть будет солнце, яркий свет, Чтоб жизнь и пела, и цвела! Весна, я шлю тебе привет, Как хорошо, что ты пришла!

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15 Пусть первый день весны принесет много тепла и телу, и душе, и всему живому в этом мире! Желаю расцветать вместе с этой прекрасной порой года! Пускай впереди будут только позитив, счастье и весеннее настроение!

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17 Все равно сегодня лучше, Чем вчера и день назад, Потому что мир весенний Начинает свой парад. Пусть еще повсюду снежно, И не зелень за окном, Рады мы весне безбрежной, Пусть придет она в наш дом!