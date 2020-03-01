Первый день весны: душевные СМС-поздравления, открытки

Вот и пришла долгожданная, солнечная и ласковая весна и я поздравляю всех с первым днем весны! Желаю в каждом доме побольше солнца, в каждом сердце побольше любви, а в каждой душе побольше нежности и тепла!
Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!
Ура, ура! Весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно озаряло путь и радовало теплыми денечками! Пусть весна подарит новые силы для новых свершений и расставит все по своим местам.
Первый день весны стучится,
Открывай пошире дверь!
Вместе с ним к нам в гости мчится
Теплый ветер перемен.
Принесет пускай он радость,
И надежду, и добро.
Улетучится усталость,
Станет на душе тепло!
С праздником, с теплом и светом,
С первым от весны приветом.
Пусть всё в жизни будет новым,
Радостным, уютным, очень клевым!
Поздравляю всех с первым днем долгожданной весны! Пусть теплота, которую она с собой принесен, согреет ваши души и наполнит сердца. Желаю вам солнечных, радостных и счастливых дней. А еще хочется пожелать взаимной любви, здоровья и позитива.
Пришла весна, прощай, зима!
Пусть тает снег, холодный лед,
Ведь знаю я, что этот март
Тепла нам много принесет!
Пусть будет солнце, яркий свет,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!
Весна, я шлю тебе привет,
Как хорошо, что ты пришла!
Пусть первый день весны принесет много тепла и телу, и душе, и всему живому в этом мире! Желаю расцветать вместе с этой прекрасной порой года! Пускай впереди будут только позитив, счастье и весеннее настроение!
Все равно сегодня лучше,
Чем вчера и день назад,
Потому что мир весенний
Начинает свой парад.
Пусть еще повсюду снежно,
И не зелень за окном,
Рады мы весне безбрежной,
Пусть придет она в наш дом!
Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.