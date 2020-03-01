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Первый день весны: душевные СМС-поздравления, открытки

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Первый день весны: душевные СМС-поздравления, открытки
08:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Первый день весны не всегда несет в себе потепление или ощущение приближающихся солнечных деньков, однако одна только мысль, что уже наступила весна, греет сердце и радует душу.

  • 1

    Вот и пришла долгожданная, солнечная и ласковая весна и я поздравляю всех с первым днем весны! Желаю в каждом доме побольше солнца, в каждом сердце побольше любви, а в каждой душе побольше нежности и тепла!

  • 2

  • 3

    Весна пришла, и мир ожил,

    Цветными красками играя.

    Для грусти больше нет причин,

    Я с 1 марта поздравляю!

     

    Пусть принесет тебе весна

    Улыбки, счастье, вдохновенье,

    Избавит от печали вмиг,

    Пускай подарит настроенье!

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  • 5

    Ура, ура! Весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно озаряло путь и радовало теплыми денечками! Пусть весна подарит новые силы для новых свершений и расставит все по своим местам.

  • 6

  • 7

    Первый день весны стучится,

    Открывай пошире дверь!

    Вместе с ним к нам в гости мчится

    Теплый ветер перемен.

     

    Принесет пускай он радость,

    И надежду, и добро.

    Улетучится усталость,

    Станет на душе тепло!

  • 8

  • 9

    С праздником, с теплом и светом,

    С первым от весны приветом.

    Пусть всё в жизни будет новым,

    Радостным, уютным, очень клевым!

  • 10

  • 11

    Поздравляю всех с первым днем долгожданной весны! Пусть теплота, которую она с собой принесен, согреет ваши души и наполнит сердца. Желаю вам солнечных, радостных и счастливых дней. А еще хочется пожелать взаимной любви, здоровья и позитива.

  • 12

  • 13

    Пришла весна, прощай, зима!

    Пусть тает снег, холодный лед,

    Ведь знаю я, что этот март

    Тепла нам много принесет!

     

    Пусть будет солнце, яркий свет,

    Чтоб жизнь и пела, и цвела!

    Весна, я шлю тебе привет,

    Как хорошо, что ты пришла!

  • 14

  • 15

    Пусть первый день весны принесет много тепла и телу, и душе, и всему живому в этом мире! Желаю расцветать вместе с этой прекрасной порой года! Пускай впереди будут только позитив, счастье и весеннее настроение!

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  • 17

    Все равно сегодня лучше,

    Чем вчера и день назад,

    Потому что мир весенний

    Начинает свой парад.

     

    Пусть еще повсюду снежно,

    И не зелень за окном,

    Рады мы весне безбрежной,

    Пусть придет она в наш дом!

  • 18

    Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.

Прикольные поздравления с Днем рождения 1 марта: стихи и открытки

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