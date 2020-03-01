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Воскресенье, 01.03.2020
Прощеное воскресенье 2020: трогательные открытки (Фото)
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Прощеное воскресенье 2020: трогательные открытки (Фото)

1 марта украинцы отмечают последний день Масленицы и Прощеное воскресенье, когда принято просить прощение у родных и близких. Облегчить душу особенно важно, накануне Великого поста, который начинается 2 марта.
Фото: www.pinterest.com
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