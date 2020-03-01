С первым днем весны! Лучшие поздравления, картинки

1 Весна пришла, и мир ожил, Цветными красками играя. Для грусти больше нет причин, Я с 1 марта поздравляю! Пусть принесет тебе весна Улыбки, счастье, вдохновенье, Избавит от печали вмиг, Пускай подарит настроенье!

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3 Первый день весны стучится, Открывай пошире дверь! Вместе с ним к нам в гости мчится Теплый ветер перемен. Принесет пускай он радость, И надежду, и добро. Улетучится усталость, Станет на душе тепло!

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5 С Первым днём весны прекрасной! Пусть она подарит счастье, Прорастит успехов много, Укрепит ими дорогу. Как подснежником чудесным, Жизнь украсит теплотой, И весенним солнцем нежным Освещает день любой. Пусть уйдёт печаль со снегом - Смоет талая вода, И придёт ей на замену Мир, любовь и доброта!

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7 Весна - пора любви и новых начинаний. Вас поздравляю с первым днем весны. Стремитесь к новым целям, новым знаниям, Наполнены пусть смыслом будут ваши дни. Любите сердцем всем, душой и телом. Вперед стремитесь, ясно видя цель. Рисуйте жизнь вы красками, не мелом. И пусть в душе всегда будет апрель. Желаю сил, здоровья, вдохновения, Чтобы гармония в семье всегда была. Чтоб солнечных лучей прикосновения Вам подарили море света и тепла.

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9 Пусть будет много поцелуев И очень много тёплых слов, Ведь первый день весны стартует, Уже порадовать готов. Пусть принесёт весна удачу, Пусть будет нежности пора. Пусть станем мы чуть-чуть богаче, Весна подарит всем добра. Пусть расцветёт весна красою, Надежду в души всем вселит, Одарит солнцем, теплотою И вдохновением озарит.

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11 Звенят ручьи, щебечут птицы - Пришла пора прогнать печаль, Настало время веселиться. Ура! Закончился февраль! Растает лед в замёрзшем сердце, Ворвётся радость в каждый дом. Когда нам солнце ярко светит, Добрее мир, теплей кругом. Вас с днём весенним - самым первым! Удачи вам в больших делах. В любовь волшебную поверить - И раствориться в чудесах.

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