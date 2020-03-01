С первым днем весны! Лучшие поздравления, картинки

Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!
Первый день весны стучится,
Открывай пошире дверь!
Вместе с ним к нам в гости мчится
Теплый ветер перемен.
Принесет пускай он радость,
И надежду, и добро.
Улетучится усталость,
Станет на душе тепло!
С Первым днём весны прекрасной!
Пусть она подарит счастье,
Прорастит успехов много,
Укрепит ими дорогу.
Как подснежником чудесным,
Жизнь украсит теплотой,
И весенним солнцем нежным
Освещает день любой.
Пусть уйдёт печаль со снегом -
Смоет талая вода,
И придёт ей на замену
Мир, любовь и доброта!
Весна - пора любви и новых начинаний.
Вас поздравляю с первым днем весны.
Стремитесь к новым целям, новым знаниям,
Наполнены пусть смыслом будут ваши дни.
Любите сердцем всем, душой и телом.
Вперед стремитесь, ясно видя цель.
Рисуйте жизнь вы красками, не мелом.
И пусть в душе всегда будет апрель.
Желаю сил, здоровья, вдохновения,
Чтобы гармония в семье всегда была.
Чтоб солнечных лучей прикосновения
Вам подарили море света и тепла.
Пусть будет много поцелуев
И очень много тёплых слов,
Ведь первый день весны стартует,
Уже порадовать готов.
Пусть принесёт весна удачу,
Пусть будет нежности пора.
Пусть станем мы чуть-чуть богаче,
Весна подарит всем добра.
Пусть расцветёт весна красою,
Надежду в души всем вселит,
Одарит солнцем, теплотою
И вдохновением озарит.
Звенят ручьи, щебечут птицы -
Пришла пора прогнать печаль,
Настало время веселиться.
Ура! Закончился февраль!
Растает лед в замёрзшем сердце,
Ворвётся радость в каждый дом.
Когда нам солнце ярко светит,
Добрее мир, теплей кругом.
Вас с днём весенним - самым первым!
Удачи вам в больших делах.
В любовь волшебную поверить -
И раствориться в чудесах.
К нам в окно постучалась весна.
Как красива, чудесна, мила,
Как прекрасна она, хороша,
Хоть и шла она к нам не спеша...
За окном зачирикали птички,
Лучик солнца блеснул теплотой,
И запели с душой нам синички,
Поздравляя нас тоже с весной!
Пусть на сердце у всех потеплеет,
Пусть развеются грусть и тоска,
Пусть душа от весны молодеет
И парит ароматом цветка!