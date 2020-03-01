Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
В Минцифры поделились планами по поддержке украинских стартапов
В Минцифры поделились планами по поддержке украинских стартапов
Политика оккупации: что происходило в Украине 1 марта 2014 года
Политика оккупации: что происходило в Украине 1 марта 2014 года
Легенда МЮ отпраздновал первое поражение Ливерпуля бутылкой шампанского (Видео)
Легенда МЮ отпраздновал первое поражение Ливерпуля бутылкой шампанского (Видео)
Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день
Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день

С первым днем весны! Лучшие поздравления, картинки

Смотрите фото (7)
С первым днем весны! Лучшие поздравления, картинки
10:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

С началом весны хочется поздравить своих родных, друзей и близких, подарить им ласковое весеннее настроение.

  • 1

    Весна пришла, и мир ожил,

    Цветными красками играя.

    Для грусти больше нет причин,

    Я с 1 марта поздравляю!

     

    Пусть принесет тебе весна

    Улыбки, счастье, вдохновенье,

    Избавит от печали вмиг,

    Пускай подарит настроенье!

  • 2

  • 3

    Первый день весны стучится,

    Открывай пошире дверь!

    Вместе с ним к нам в гости мчится

    Теплый ветер перемен.

     

    Принесет пускай он радость,

    И надежду, и добро.

    Улетучится усталость,

    Станет на душе тепло!

  • 4

  • 5

    С Первым днём весны прекрасной!

    Пусть она подарит счастье,

    Прорастит успехов много,

    Укрепит ими дорогу.

     

    Как подснежником чудесным,

    Жизнь украсит теплотой,

    И весенним солнцем нежным

    Освещает день любой.

     

    Пусть уйдёт печаль со снегом -

    Смоет талая вода,

    И придёт ей на замену

    Мир, любовь и доброта!

  • 6

  • 7

    Весна - пора любви и новых начинаний.

    Вас поздравляю с первым днем весны.

    Стремитесь к новым целям, новым знаниям,

    Наполнены пусть смыслом будут ваши дни.

     

    Любите сердцем всем, душой и телом.

    Вперед стремитесь, ясно видя цель.

    Рисуйте жизнь вы красками, не мелом.

    И пусть в душе всегда будет апрель.

     

    Желаю сил, здоровья, вдохновения,

    Чтобы гармония в семье всегда была.

    Чтоб солнечных лучей прикосновения

    Вам подарили море света и тепла.

  • 8

  • 9

    Пусть будет много поцелуев

    И очень много тёплых слов,

    Ведь первый день весны стартует,

    Уже порадовать готов.

     

    Пусть принесёт весна удачу,

    Пусть будет нежности пора.

    Пусть станем мы чуть-чуть богаче,

    Весна подарит всем добра.

     

    Пусть расцветёт весна красою,

    Надежду в души всем вселит,

    Одарит солнцем, теплотою

    И вдохновением озарит.

  • 10

  • 11

    Звенят ручьи, щебечут птицы -

    Пришла пора прогнать печаль,

    Настало время веселиться.

    Ура! Закончился февраль!

     

    Растает лед в замёрзшем сердце,

    Ворвётся радость в каждый дом.

    Когда нам солнце ярко светит,

    Добрее мир, теплей кругом.

     

    Вас с днём весенним - самым первым!

    Удачи вам в больших делах.

    В любовь волшебную поверить -

    И раствориться в чудесах.

  • 12

  • 13

    К нам в окно постучалась весна.

    Как красива, чудесна, мила,

    Как прекрасна она, хороша,

    Хоть и шла она к нам не спеша...

     

    За окном зачирикали птички,

    Лучик солнца блеснул теплотой,

    И запели с душой нам синички,

    Поздравляя нас тоже с весной!

     

    Пусть на сердце у всех потеплеет,

    Пусть развеются грусть и тоска,

    Пусть душа от весны молодеет

    И парит ароматом цветка!

Первый день весны: душевные СМС-поздравления, открытки

Прощеное воскресенье 2020: трогательные открытки (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Весна, Пожелания, Открытки, 1 марта, Поздравления в прозе, Смс-поздравления, С первым днем весны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
02 Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
03 Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
04 Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день
05 Когда употреблять картофель категорически не рекомендуется
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Индексация пенсий и поездки в РФ: какие изменения ждут украинцев с 1 марта
Какие изменения ждут украинцев с 1 марта
Война тепла и холода: прогноз погоды на первый день весны
Прогноз погоды на первый день весны
Боевики продолжают эскалацию на Донбассе
Боевики продолжают эскалацию на Донбассе
1 марта - приметы и обряды в день Маремьяны Кикиморы
1 марта - приметы и обряды в день Маремьяны Кикиморы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь