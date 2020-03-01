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Воскресенье, 01.03.2020
Первый день весны: милые поздравительные открытки с 1 марта
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Первый день весны: милые поздравительные открытки с 1 марта

С началом весны хочется поздравить своих родных, друзей и близких, подарить им ласковое весеннее настроение. У каждого приход весны имеет свои ассоциации - для одних это нежный звук капели, для вторых - солнечные зайчики на стене и тающие сосульки, а для кого-то всего лишь лужи и тающий снег. Но как бы там ни было, радость от прихода весны теплится в каждом сердце.
Фото: pixabay.com
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