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Душевные поздравления с Днем рождения в стихах и открытках 5 марта

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Душевные поздравления с Днем рождения в стихах и открытках 5 марта
09:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Именинник в день рождения заслуживает лучших и трогательных слов!

  • 1

    С днем рожденья, с днем везенья,

    Днем подарков и любви!

    В этот день мои от сердца

    Пожелания лови:

     

    Чтоб здоровье крепким было,

    Чтоб удача рядом шла,

    Чтоб всегда «на раз» решались

    Все проблемы и дела.

     

    Чтоб финансы не кончались

    И любовь не подвела.

    Счастья, радости, успехов,

    С днем рождения! Ура!

  • 2

    Поздравляя с днем рожденья,

    Пожелать хочу веселья,

    Не тужить и не грустить,

    А всегда счастливо жить!

     

    Радости, любви, достатка,

    Чтоб тебе жилось лишь сладко!

    Пусть здоровье лишь крепчает,

    А задор не угасает!

  • 3

  • 4

    Пускай сбываются мечты,

    Всё в жизни удается,

    Мир будет полон красоты,

    Удача — улыбнется!

     

    Чтоб не одолевала грусть,

    Покинула тревога...

    Моментов ярких будет пусть

    Невероятно много!

     

    В благополучии, любя,

    Тебе я жить желаю

    И с днем рождения тебя

    Сердечно поздравляю!

  • 5

  • 6

    Дорогая, поздравляю

    С днем рождения тебя!

    Пусть любовью окружают

    Все родные и друзья!

     

    Солнца лучики пусть светят

    В окна дома твоего.

    Я желаю море счастья,

    Каждый день чтобы везло!

     

    Море радости, веселья,

    Никогда не унывать.

    И счастливые мгновенья

    Чтоб подольше задержать!

  • 7

  • 8

    Поздравляю с днем рождения

    И желаю всей душой,

    Чтобы счастье и веселье

    Были рядышком с тобой!

     

    Чтобы жизнь была богата

    На улыбки и мечты,

    И водились чтоб деньжата —

    Столько, сколько хочешь ты.

     

    Чтобы цели достигались,

    И дорога вдаль вела,

    Чтоб мечты твои сбывались,

    Получались все дела!

  • 9

  • 10

    Желаю тебе много-много добра,

    Сундук золотишка, мешок серебра,

    Счет в банке швейцарском, да можно — в любом.

    И полною чашей пусть будет твой дом!

     

    Здоровья покрепче, терпения — тоже,

    Пусть будет всегда настроенье хорошим.

    Удачи, любви и, конечно, везения —

    Всего я желаю в твой день. С днем рождения!

  • 11

    Желаю радостных мгновений,

    Событий ярких и смешных,

    Возможностей и вдохновения,

    Улыбок добрых, озорных.

     

    Здоровья чтоб на жизнь хватало,

    Успехов чтоб не перечесть.

    В твой день рождения желаю

    Всех благ, что в этом мире есть.

  • 12

  • 13

    Желаю жизненных картин,

    Где радость, красота, блаженство.

    Пусть каждый камень на пути

    Ступенью станет к совершенству.

     

    И пусть сопутствуют огни

    Далеких звезд мечтам и целям.

    Пусть дом уютный, как магнит,

    Влечет достаток и веселье!

     

    Пусть каждый день приносит смех,

    Пусть дарит радость, наслаждение,

    Но непременно лучше всех

    Пусть будет каждый день рождения!

  • 14

    Тебе желаю от души

    Улыбок, море красоты,

    Здоровья целый океан,

    Эмоций целый ураган!

     

    Желаю глаз счастливых, смеха

    И бесконечного успеха.

    Друзей надежных и любви,

    Чтоб в сердце пели соловьи.

     

    Желаю я тепла, добра

    В душе твоей всегда-всегда.

    Мечты пускай осуществятся,

    Желанья все пусть воплотятся!

  • 15

  • 16

    Желаю в жизни только света,

    Тепла, успехов и любви.

    В душе чтоб было вечным лето,

    Чтоб звезды в путь тебя вели.

     

    Лишь радости, в делах — удачи,

    Свершений новых и побед.

    И только так — никак иначе.

    Счастливых, ярких, долгих лет!

Прикольные поздравления с Днем рождения

СМС поздравления с Днем рождения

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