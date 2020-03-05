Душевные поздравления с Днем рождения в стихах и открытках 5 марта

1 С днем рожденья, с днем везенья, Днем подарков и любви! В этот день мои от сердца Пожелания лови: Чтоб здоровье крепким было, Чтоб удача рядом шла, Чтоб всегда «на раз» решались Все проблемы и дела. Чтоб финансы не кончались И любовь не подвела. Счастья, радости, успехов, С днем рождения! Ура!

2 Поздравляя с днем рожденья, Пожелать хочу веселья, Не тужить и не грустить, А всегда счастливо жить! Радости, любви, достатка, Чтоб тебе жилось лишь сладко! Пусть здоровье лишь крепчает, А задор не угасает!

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4 Пускай сбываются мечты, Всё в жизни удается, Мир будет полон красоты, Удача — улыбнется! Чтоб не одолевала грусть, Покинула тревога... Моментов ярких будет пусть Невероятно много! В благополучии, любя, Тебе я жить желаю И с днем рождения тебя Сердечно поздравляю!

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6 Дорогая, поздравляю С днем рождения тебя! Пусть любовью окружают Все родные и друзья! Солнца лучики пусть светят В окна дома твоего. Я желаю море счастья, Каждый день чтобы везло! Море радости, веселья, Никогда не унывать. И счастливые мгновенья Чтоб подольше задержать!

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8 Поздравляю с днем рождения И желаю всей душой, Чтобы счастье и веселье Были рядышком с тобой! Чтобы жизнь была богата На улыбки и мечты, И водились чтоб деньжата — Столько, сколько хочешь ты. Чтобы цели достигались, И дорога вдаль вела, Чтоб мечты твои сбывались, Получались все дела!

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10 Желаю тебе много-много добра, Сундук золотишка, мешок серебра, Счет в банке швейцарском, да можно — в любом. И полною чашей пусть будет твой дом! Здоровья покрепче, терпения — тоже, Пусть будет всегда настроенье хорошим. Удачи, любви и, конечно, везения — Всего я желаю в твой день. С днем рождения!

11 Желаю радостных мгновений, Событий ярких и смешных, Возможностей и вдохновения, Улыбок добрых, озорных. Здоровья чтоб на жизнь хватало, Успехов чтоб не перечесть. В твой день рождения желаю Всех благ, что в этом мире есть.

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13 Желаю жизненных картин, Где радость, красота, блаженство. Пусть каждый камень на пути Ступенью станет к совершенству. И пусть сопутствуют огни Далеких звезд мечтам и целям. Пусть дом уютный, как магнит, Влечет достаток и веселье! Пусть каждый день приносит смех, Пусть дарит радость, наслаждение, Но непременно лучше всех Пусть будет каждый день рождения!

14 Тебе желаю от души Улыбок, море красоты, Здоровья целый океан, Эмоций целый ураган! Желаю глаз счастливых, смеха И бесконечного успеха. Друзей надежных и любви, Чтоб в сердце пели соловьи. Желаю я тепла, добра В душе твоей всегда-всегда. Мечты пускай осуществятся, Желанья все пусть воплотятся!

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