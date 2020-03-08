8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем

1 С прекрасным праздником весны Мы Вас сердечно поздравляем. Здоровья, счастья и любви От всей души мы Вам желаем! И солнце пусть Вам ярко светит, И птички радостно поют, Пусть в Вашем доме воцарятся Веселье, мир, тепло, уют. Когда вокруг звенит капель И раздается птичек пение, Почувствуйте весны приход — Примите наши поздравления!

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3 С Международным женским днем! Пусть будет много счастья в нём, И красоты, сюрпризов ярких, И комплиментов самых сладких. Пусть сердце верит, любит, ждет, И счастье в светлый дом придет. По пустякам — не огорчаться, А жизнью, в целом, наслаждаться.

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5 Милые, добрые, нежные дамы: Бабушки, тёти, любимые мамы! С праздником вас от души поздравляем, Только счастливыми быть вам желаем! Всегда улыбаться и нежными быть, Себя, дорогих, вам желаем любить, Огромных букетов всегда вам, родные, Вы — просто блаженство, лучи золотые! Вы — солнце и небо, вы — нежность цветов, Вы — свет, теплота удивительных слов, Вы — праздник весенний, вы — радости дни, Вы — ангелы, чудо, сиянье любви!

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7 Для Вас всё ярче светит солнышко И распускаются цветы. Пусть все желания исполнятся, Пускай сбываются мечты. Пусть все проблемы и печали, Как снег, растают без следа. Желаем радости, здоровья, Чтоб были счастливы всегда. Чтоб с самым лучшим настроеньем По жизни шли Вы, с огоньком. С чудесным праздником весенним — С Международным женским днем!

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9 С прекрасным днем 8 Марта Примите поздравление! Желаем море позитива И солнышка весеннего! Цветами разноцветными Пускай жизнь украшается, И все мечты заветные В реальность воплощаются!

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11 8 Марта — праздник милых дам. Пускай он будет светлым, ясным. И пожелать хотим мы вам Побольше в жизни дней прекрасных! Желаем счастья полный дом, Улыбок, радости, веселья. Чтобы всегда везло во всём, Не покидало вдохновение! Чтобы ценили вас друзья. Любимые дарили ласку. Не знали горя никогда, И жизнь пусть будет доброй сказкой!

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13 Пускай живет весна в душе, Пусть в сердце радость расцветает, От зимней спячки ведь уже Весна весь мир освобождает! Желаю жить, любить, мечтать И каждым мигом наслаждаться, Как солнце яркое, сиять И лучезарно улыбаться!

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15 В Международный женский день Примите наши поздравленья, И пусть исчезнет грусти тень, Удачи, ласки, вдохновенья! Пусть исполняются мечты, Весна окутает любовью, Побольше счастья, теплоты И очень крепкого здоровья!

16 Женского счастья, тепла и уюта, Пусть для тебя исполняется чудо! Нежности, мира, добра, уваженья, Самой заветной мечты исполненья! В жизни — гармонии и наслажденья, Солнышка яркого и вдохновенья, Радости, творчества, моря цветов, Любви настоящей и искренних слов!

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