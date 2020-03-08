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8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем

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8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем
05:18 Сегодня Телеграф

Красивые слова, которые поднимут настроение в этот чудесный весенний праздник.

  • 1

    С прекрасным праздником весны

    Мы Вас сердечно поздравляем.

    Здоровья, счастья и любви

    От всей души мы Вам желаем!

     

    И солнце пусть Вам ярко светит,

    И птички радостно поют,

    Пусть в Вашем доме воцарятся

    Веселье, мир, тепло, уют.

     

    Когда вокруг звенит капель

    И раздается птичек пение,

    Почувствуйте весны приход —

    Примите наши поздравления!

  • 2

  • 3

    С Международным женским днем!

    Пусть будет много счастья в нём,

    И красоты, сюрпризов ярких,

    И комплиментов самых сладких.

     

    Пусть сердце верит, любит, ждет,

    И счастье в светлый дом придет.

    По пустякам — не огорчаться,

    А жизнью, в целом, наслаждаться.

  • 4

  • 5

    Милые, добрые, нежные дамы:

    Бабушки, тёти, любимые мамы!

    С праздником вас от души поздравляем,

    Только счастливыми быть вам желаем!

     

    Всегда улыбаться и нежными быть,

    Себя, дорогих, вам желаем любить,

    Огромных букетов всегда вам, родные,

    Вы — просто блаженство, лучи золотые!

     

    Вы — солнце и небо, вы — нежность цветов,

    Вы — свет, теплота удивительных слов,

    Вы — праздник весенний, вы — радости дни,

    Вы — ангелы, чудо, сиянье любви!

  • 6

  • 7

    Для Вас всё ярче светит солнышко

    И распускаются цветы.

    Пусть все желания исполнятся,

    Пускай сбываются мечты.

     

    Пусть все проблемы и печали,

    Как снег, растают без следа.

    Желаем радости, здоровья,

    Чтоб были счастливы всегда.

     

    Чтоб с самым лучшим настроеньем

    По жизни шли Вы, с огоньком.

    С чудесным праздником весенним —

    С Международным женским днем!

  • 8

  • 9

    С прекрасным днем 8 Марта

    Примите поздравление!

    Желаем море позитива

    И солнышка весеннего!

     

    Цветами разноцветными

    Пускай жизнь украшается,

    И все мечты заветные

    В реальность воплощаются!

  • 10

  • 11

    8 Марта — праздник милых дам.

    Пускай он будет светлым, ясным.

    И пожелать хотим мы вам

    Побольше в жизни дней прекрасных!

     

    Желаем счастья полный дом,

    Улыбок, радости, веселья.

    Чтобы всегда везло во всём,

    Не покидало вдохновение!

     

    Чтобы ценили вас друзья.

    Любимые дарили ласку.

    Не знали горя никогда,

    И жизнь пусть будет доброй сказкой!

  • 12

  • 13

    Пускай живет весна в душе,

    Пусть в сердце радость расцветает,

    От зимней спячки ведь уже

    Весна весь мир освобождает!

     

    Желаю жить, любить, мечтать

    И каждым мигом наслаждаться,

    Как солнце яркое, сиять

    И лучезарно улыбаться!

  • 14

  • 15

    В Международный женский день

    Примите наши поздравленья,

    И пусть исчезнет грусти тень,

    Удачи, ласки, вдохновенья!

     

    Пусть исполняются мечты,

    Весна окутает любовью,

    Побольше счастья, теплоты

    И очень крепкого здоровья!

  • 16

    Женского счастья, тепла и уюта,

    Пусть для тебя исполняется чудо!

    Нежности, мира, добра, уваженья,

    Самой заветной мечты исполненья!

     

    В жизни — гармонии и наслажденья,

    Солнышка яркого и вдохновенья,

    Радости, творчества, моря цветов,

    Любви настоящей и искренних слов!

  • 17

  • 18

    Порой мужчины забывают

    О праздниках, ведь жизнь их кружит.

    Зато они уж точно знают:

    День Женский — он, конечно, нужен.

    Родные наши и не очень,

    А также все-все-все подруги,

    Вы идеальны, это точно!

    Опять мы вам целуем руки!

    Когда весна в окно стучится,

    ... а на пороге уже март,

    Разбейте лед, пусть всё случится,

    Умножьте чувства на азарт!

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