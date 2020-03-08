8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем

С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!
С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.
Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам — не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.
Милые, добрые, нежные дамы:
Бабушки, тёти, любимые мамы!
С праздником вас от души поздравляем,
Только счастливыми быть вам желаем!
Всегда улыбаться и нежными быть,
Себя, дорогих, вам желаем любить,
Огромных букетов всегда вам, родные,
Вы — просто блаженство, лучи золотые!
Вы — солнце и небо, вы — нежность цветов,
Вы — свет, теплота удивительных слов,
Вы — праздник весенний, вы — радости дни,
Вы — ангелы, чудо, сиянье любви!
Для Вас всё ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним —
С Международным женским днем!
С прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!
Желаем море позитива
И солнышка весеннего!
Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается,
И все мечты заветные
В реальность воплощаются!
8 Марта — праздник милых дам.
Пускай он будет светлым, ясным.
И пожелать хотим мы вам
Побольше в жизни дней прекрасных!
Желаем счастья полный дом,
Улыбок, радости, веселья.
Чтобы всегда везло во всём,
Не покидало вдохновение!
Чтобы ценили вас друзья.
Любимые дарили ласку.
Не знали горя никогда,
И жизнь пусть будет доброй сказкой!
Пускай живет весна в душе,
Пусть в сердце радость расцветает,
От зимней спячки ведь уже
Весна весь мир освобождает!
Желаю жить, любить, мечтать
И каждым мигом наслаждаться,
Как солнце яркое, сиять
И лучезарно улыбаться!
В Международный женский день
Примите наши поздравленья,
И пусть исчезнет грусти тень,
Удачи, ласки, вдохновенья!
Пусть исполняются мечты,
Весна окутает любовью,
Побольше счастья, теплоты
И очень крепкого здоровья!
Женского счастья, тепла и уюта,
Пусть для тебя исполняется чудо!
Нежности, мира, добра, уваженья,
Самой заветной мечты исполненья!
В жизни — гармонии и наслажденья,
Солнышка яркого и вдохновенья,
Радости, творчества, моря цветов,
Любви настоящей и искренних слов!
Порой мужчины забывают
О праздниках, ведь жизнь их кружит.
Зато они уж точно знают:
День Женский — он, конечно, нужен.
Родные наши и не очень,
А также все-все-все подруги,
Вы идеальны, это точно!
Опять мы вам целуем руки!
Когда весна в окно стучится,
... а на пороге уже март,
Разбейте лед, пусть всё случится,
Умножьте чувства на азарт!