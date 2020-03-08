Милые СМС поздравления любимым женщинам с 8 Марта 2020, открытки и стихи

С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.
Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам — не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.
С прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!
Желаем море позитива
И солнышка весеннего!
Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается,
И все мечты заветные
В реальность воплощаются!
Пускай живет весна в душе,
Пусть в сердце радость расцветает,
От зимней спячки ведь уже
Весна весь мир освобождает!
Желаю жить, любить, мечтать
И каждым мигом наслаждаться,
Как солнце яркое, сиять
И лучезарно улыбаться!
В Международный женский день
Примите наши поздравленья,
И пусть исчезнет грусти тень,
Удачи, ласки, вдохновенья!
Пусть исполняются мечты,
Весна окутает любовью,
Побольше счастья, теплоты
И очень крепкого здоровья!
С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!
В Международный женский день
Забудьте все свои печали!
Весна цветами и теплом
Сегодня милых дам встречает.
Пусть в вашей жизни тает лед,
Бегут ручьи любви и счастья,
Пусть вам отчаянно везет,
Весь мир пусть будет в вашей власти!
С Международным женским днем!
Пускай глаза горят огнем.
Любви, уверенности, страсти,
Пусть настоящим будет счастье.
Весны, тепла и красоты,
Пускай все сбудутся мечты.
Пусть настроение будет ― класс,
От сердца поздравляю Вас!
С Международным женским днем!
Больших успехов нереальных,
Придет пусть творческий подъем
И в миг исполнит все желания.
Пусть жизнь направит, вдохновит,
Осыплет сказочным везением
И чистым счастьем одарит,
И тягой к радостным свершениям!
Милые женщины, с праздником!
Будьте красивы и счастливы,
Будьте загадками милыми,
Добрыми, неотразимыми!
Праздник пускай продолжается,
Солнце пусть вам улыбается,
И все, о чем вам мечтается,
Пусть непременно сбывается!
Весна идет, весне дорогу,
У ног ее растут цветы.
Прощай, февраль, седой и строгий!
Зовет нас праздник красоты.
Желаю в этот день прекрасный
Глазам от теплых слов сиять.
Любви, добра тебе и счастья,
Всего, о чем могла мечтать!
С Международным женским днем
Примите поздравленья!
Успехов вам всегда во всем,
Надежды и везенья!
Пусть красота ваша цветет,
Пусть солнце душу греет,
Пусть счастье в жизнь вашу придет,
И станет в ней светлее!