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Милые СМС поздравления любимым женщинам с 8 Марта 2020, открытки и стихи

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Милые СМС поздравления любимым женщинам с 8 Марта 2020, открытки и стихи
07:26 Сегодня Телеграф

Поздравления с 8 марта - дело ответственное, ведь в нескольких предложениях нужно выразить всю свою любовь и уважение к женщинам.

  • 1

    С Международным женским днем!

    Пусть будет много счастья в нём,

    И красоты, сюрпризов ярких,

    И комплиментов самых сладких.

     

    Пусть сердце верит, любит, ждет,

    И счастье в светлый дом придет.

    По пустякам — не огорчаться,

    А жизнью, в целом, наслаждаться.

  • 2

  • 3

    С прекрасным днем 8 Марта

    Примите поздравление!

    Желаем море позитива

    И солнышка весеннего!

     

    Цветами разноцветными

    Пускай жизнь украшается,

    И все мечты заветные

    В реальность воплощаются!

  • 4

  • 5

    Пускай живет весна в душе,

    Пусть в сердце радость расцветает,

    От зимней спячки ведь уже

    Весна весь мир освобождает!

     

    Желаю жить, любить, мечтать

    И каждым мигом наслаждаться,

    Как солнце яркое, сиять

    И лучезарно улыбаться!

  • 6

  • 7

    В Международный женский день

    Примите наши поздравленья,

    И пусть исчезнет грусти тень,

    Удачи, ласки, вдохновенья!

     

    Пусть исполняются мечты,

    Весна окутает любовью,

    Побольше счастья, теплоты

    И очень крепкого здоровья!

  • 8

    С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!

  • 9

    В Международный женский день

    Забудьте все свои печали!

    Весна цветами и теплом

    Сегодня милых дам встречает.

     

    Пусть в вашей жизни тает лед,

    Бегут ручьи любви и счастья,

    Пусть вам отчаянно везет,

    Весь мир пусть будет в вашей власти!

  • 10

  • 11

    С Международным женским днем!

    Пускай глаза горят огнем.

    Любви, уверенности, страсти,

    Пусть настоящим будет счастье.

     

    Весны, тепла и красоты,

    Пускай все сбудутся мечты.

    Пусть настроение будет ― класс,

    От сердца поздравляю Вас!

  • 12

  • 13

    С Международным женским днем!

    Больших успехов нереальных,

    Придет пусть творческий подъем

    И в миг исполнит все желания.

     

    Пусть жизнь направит, вдохновит,

    Осыплет сказочным везением

    И чистым счастьем одарит,

    И тягой к радостным свершениям!

  • 14

    Милые женщины, с праздником!

    Будьте красивы и счастливы,

    Будьте загадками милыми,

    Добрыми, неотразимыми!

     

    Праздник пускай продолжается,

    Солнце пусть вам улыбается,

    И все, о чем вам мечтается,

    Пусть непременно сбывается!

  • 15

  • 16

    Весна идет, весне дорогу,

    У ног ее растут цветы.

    Прощай, февраль, седой и строгий!

    Зовет нас праздник красоты.

     

    Желаю в этот день прекрасный

    Глазам от теплых слов сиять.

    Любви, добра тебе и счастья,

    Всего, о чем могла мечтать!

  • 17

  • 18

    С Международным женским днем

    Примите поздравленья!

    Успехов вам всегда во всем,

    Надежды и везенья!

     

    Пусть красота ваша цветет,

    Пусть солнце душу греет,

    Пусть счастье в жизнь вашу придет,

    И станет в ней светлее!

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