Милые СМС поздравления любимым женщинам с 8 Марта 2020, открытки и стихи

1 С Международным женским днем! Пусть будет много счастья в нём, И красоты, сюрпризов ярких, И комплиментов самых сладких. Пусть сердце верит, любит, ждет, И счастье в светлый дом придет. По пустякам — не огорчаться, А жизнью, в целом, наслаждаться.

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3 С прекрасным днем 8 Марта Примите поздравление! Желаем море позитива И солнышка весеннего! Цветами разноцветными Пускай жизнь украшается, И все мечты заветные В реальность воплощаются!

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5 Пускай живет весна в душе, Пусть в сердце радость расцветает, От зимней спячки ведь уже Весна весь мир освобождает! Желаю жить, любить, мечтать И каждым мигом наслаждаться, Как солнце яркое, сиять И лучезарно улыбаться!

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7 В Международный женский день Примите наши поздравленья, И пусть исчезнет грусти тень, Удачи, ласки, вдохновенья! Пусть исполняются мечты, Весна окутает любовью, Побольше счастья, теплоты И очень крепкого здоровья!

8 С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!

9 В Международный женский день Забудьте все свои печали! Весна цветами и теплом Сегодня милых дам встречает. Пусть в вашей жизни тает лед, Бегут ручьи любви и счастья, Пусть вам отчаянно везет, Весь мир пусть будет в вашей власти!

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11 С Международным женским днем! Пускай глаза горят огнем. Любви, уверенности, страсти, Пусть настоящим будет счастье. Весны, тепла и красоты, Пускай все сбудутся мечты. Пусть настроение будет ― класс, От сердца поздравляю Вас!

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13 С Международным женским днем! Больших успехов нереальных, Придет пусть творческий подъем И в миг исполнит все желания. Пусть жизнь направит, вдохновит, Осыплет сказочным везением И чистым счастьем одарит, И тягой к радостным свершениям!

14 Милые женщины, с праздником! Будьте красивы и счастливы, Будьте загадками милыми, Добрыми, неотразимыми! Праздник пускай продолжается, Солнце пусть вам улыбается, И все, о чем вам мечтается, Пусть непременно сбывается!

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16 Весна идет, весне дорогу, У ног ее растут цветы. Прощай, февраль, седой и строгий! Зовет нас праздник красоты. Желаю в этот день прекрасный Глазам от теплых слов сиять. Любви, добра тебе и счастья, Всего, о чем могла мечтать!

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