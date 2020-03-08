Поздравления с 8 марта: стихи, пожелания, открытки

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2 Так много ласки и тепла, Загадки, нежности, терпения Природа женщине дала. И всё по праву, без сомнения! Так будьте ж вы всегда красивы, Глаза пускай горят огнём, Здоровы, молоды, любимы. С Международным женским днем!

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4 Звонкий, чистый март пришел, Праздник он с собой привел. Женщин нежно поздравляем, Счастья светлого желаем. Чтобы жили без забот День за днем, за годом год, Не болели, не старели И, как звездочки, горели. Пожелания примите, Всем тепло свое дарите. Чаще смейтесь, улыбайтесь, Этой жизнью наслаждайтесь. Не печальтесь никогда, Пусть не тронет вас беда. Пусть удачу принесет Этот день на целый год.

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6 С Международным женским днем Мы Вас сегодня поздравляем! Здоровья, искренней любви От всей души мы Вам желаем! Чтоб в путешествия летать, Имея сотни вариантов. На каждом пальчике кольцо Пусть будет с тысячью бриллиантов. Мужчины Вас чтобы всегда Любили и превозносили. Цветы дарили каждый день, Чай с завтраком в постель носили. Пусть будет ярким каждый день, Прекрасным ― Ваше настроение. Хороших, преданных друзей И взглядов, полных восхищения!

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8 С Международным женским днем Мои примите поздравления! Желаю море вам цветов, Добра, улыбок, вдохновения. Мечтать желаю неустанно, Ведь воплощаются мечты, Желаю счастья, восхищения И фантастичной красоты!

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10 С чудесным праздником весны Я Вас сегодня поздравляю! Пусть кружат голову цветы, И станет мир неузнаваем! Пускай вокруг звенит капель, Пускай все птицы Вам поют, Чтоб радостью наполнить день И сделать Вас счастливой вдруг! Пусть солнце светом наполняет Ваши прекрасные глаза, Пусть Вам дорогу освещает, И пусть цветет весной душа!

11 Так много женщин в мире самых разных, У каждой образ свой и красота, В весенний день приходит Женский праздник, И всем известно, это — неспроста, Ведь женщины нам дарят свет и радость, Любовь, тепло, желание творить, Вы для мужчин — единственная слабость, Которую нельзя искоренить. Пусть по-весеннему сияет в небе солнце, И небо будет ясным круглый год, Пусть от любви и счастья сердце бьется, И каждую из вас любимый ждёт!

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13 С Международным женским днём! Пускай везенье не оставит, Успех и свет приходят в дом И процветания добавят. И в каждом миге пусть живут Надежда, радость, вдохновение — Они пусть силы придадут Для фантастических свершений!

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15 Чудес, прекраснейших мгновений, Волшебных, ярких изменений! В прекрасный праздник милых дам Любовь поёт вашим сердцам. Пусть счастье, будто солнца луч, Разгонит будни серых туч. Улыбок, радости, везения! Любых желаний исполнения!

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17 С Международным женским днем! Уютным будет пусть ваш дом. Цветы весной пусть расцветут, Подарят вам тепло, уют. Вся грусть пускай с души уйдет, Любовь взамен пускай придет. Желаю много вдохновения, Удачи, радостей, везения!

18 С Международным женским днем! Желаю Вам весны, любви, признаний, Объятий, искренних и нежных, теплых слов, А также исполнения желаний. Здоровья, легкости, полета, красоты, Успехов грандиозных, впечатлений. Желаю, чтобы чаще улыбались Вы От радостно-волнующих мгновений.

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