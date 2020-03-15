Милые поздравления с Днем рождения на 15 марта

Рожденных 15 марта зачастую привлекают занятия, связанные с высотой.

Родившиеся 15 марта — восприимчивые, тонкие и очень чувствительные люди. Вы стремитесь к гармоничному окружению и избегаете всего, что кажется вульгарным и грубым. Ваше дружелюбие и умение общаться привлекают большое количество друзей. Вы обладаете врожденной дипломатичностью, честностью и объективностью, а потому именно вас зачастую просят улаживать возникающие конфликты. Вы умеете пробуждать в людях самое лучшее, помогая понять заложенный в них потенциал.

Рожденные 15 марта не должны безоглядно вовлекаться в разрушительные любовные отношения. К сожалению, у них существует явная склонность к этой пагубной привычке, которая, хотя и доставляет им удовольствие, но в то же время нередко оказывается причиной различных болезней — как нравственных, так и физических. Частично разрешить подобные проблемы помогут встречи с людьми, накопившими определенный жизненный опыт, проведение дискуссионных бесед, посещение различных индивидуальных или групповых психологических занятий, восстановительная терапия. Рожденным 15 марта не следует увлекаться веществами, вызывающими привыкание, — такими, как наркотики или алкоголь. Что касается диеты — беспокойные натуры, рожденные в этот день, проявляют настолько активный интерес к пище и ее приготовлению, что им не требуется особых рекомендаций. Однако нужно быть поосторожней со сливками, маслом и остальными продуктами, содержащими холестерин. Разнообразные и умеренные физические упражнения (ходьба, плавание, лыжи) этим людям, несомненно, принесут большую пользу.

Находясь в пределах дружеской компании, общественной группы или профессиональной корпорации, увлеченные своей стихией, рожденные 15 марта обычно занимают наивысшие позиции. В добавление к этому они, несомненно, обладают способностями лидера и имеют те притягательные качества, которые делают этих людей гораздо привлекательнее других и заставляют следовать за ними. Не всегда довольные продвижением в пределах существующей структуры, некоторые из них находят в себе силы бросить бесперспективное дело, с тем чтобы отправиться на поиски той области, где они будут играть центральную роль с самого начала. Как только они почувствуют себя уверенно, успех в карьере им обеспечен. Достаточно забавно, что восхождение наверх, может быть воспринято в буквальном смысле.

Поздравление с Днем Рождения, проза или стихи, должно быть искренним и красивым. Если вы пришли к человеку на День Рождения, значит, он вам не безразличен. Постарайтесь передать ему ваши чувства и эмоции, когда будете поздравлять. Поверьте, нет лучших слов, чем искренние, даже если звучать они будут не очень благозвучно.

Поздравления:

Поздравляю с днем рождения. Хочу пожелать каждый день находить своё счастье, а оно может быть как в простых мелочах, например, в улыбке любимого человека или в кружке вкусного чая, так и в больших свершениях жизни, например, в грандиозной поездке куда-то или в смене твоего имиджа. И неважно, чем именно ты надумаешь заниматься в этот год своей жизни, главное, чтобы тебя уверенно можно было считать счастливым человеком — от самых пяток до кончиков волос! Успехов, любви, творчества, уверенности, удачи и радости!

Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся, как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!

Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный день станет поводом для радости твоих близких и родных людей. Живи ярко, пусть каждый день твоей судьбы будет наполнен положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть всё исполнится!

С днём твоего рождения! Я тебе желаю самых изысканных вкусов жизни, самых ярких ощущений, благовидных впечатлений, добрых помыслов и открытой дорожки к счастью. Пусть каждый день дышит по-особенному, принося удовольствие и приятные мелочи. Здоровья тебе, отрадного настроения и воплощения всех твоих целей и желаний.

Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, неземного счастья, крепкой и страстной любви. Верных друзей тебе и незабываемых ощущений не только в этот день, а с каждым новым днем еще больше. Пусть во всех начинаниях тебе всегда сопутствует успех, а семейный очаг пусть всегда горит неугасаемым пламенем.

Желаю тебе чтобы в день рожденья,

Обрел источник сил и вдохновения,

Не сожалел(а) ты никогда и ни о чем,

Чтоб любые проблемы были нипочем.

Поздравляю тебя с Днем рождения!

Пожелать хочу тебе так много:

И любви взаимной, и везения,

И добра, и счастья неземного!

Желаю, чтоб тебя накрыло:

Успехом, счастьем. Всем врагам на зло.

Судьба тебя чтобы всегда любила.

И чтобы крышу от таких везений не снесло!

Поздравляю с днем рождения! Желаю друзей, которым можно позвонить в любое время и услышать в ответ: «Сейчас приеду». Большой любви, от которой сносит крышу и хочется петь. Здоровья, которое позволяет гулять ночь напролет и утром с улыбкой выйти на работу. Счет в банке, который позволит осуществлять заветные желания. Гармонии в душе и ощущения, что каждый прожитый день является самым счастливым!

Поздравляю с днем рождения! Желаю огромного всепоглощающего счастья! Широко распахнутых восторженных глаз. Чувств, которые наполняют теплом и радостью. Постоянного прогресса в делах, взлетов и достижений!