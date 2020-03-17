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С Днем святого Патрика 17 марта! Лучшие поздравления, стихи, открытки, картинки

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С Днем святого Патрика 17 марта! Лучшие поздравления, стихи, открытки, картинки
17:28 Сегодня Телеграф

День святого Патрика - культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.

  • 1

    Пусть придет сегодня в дом ваш

    Вездесущий леприкон.

    Принесет мешок вам счастья,

    Патрику воздай поклон.

     

    И зеленые одежды

    Поскорее одевай.

    Пиво пенное по кружкам

    Без раздумий разливай.

  • 2

  • 3

    Пусть Патрик, зеленый букет принеся,

    О лете споет - не скучайте, друзья!

    Зарницы, рассветы, мелодии лета

    Да яркие краски, как счастья приветы.

    Работу и будни оставьте зиме,

    А сами навстречу теплу и весне!

    Всегда пусть вас греет солнце любви!

    От вас чтоб невзгоды бесследно ушли!

    Красивых рассветов, закатов прекрасных!

    Роскошных ночей и надежд ненапрасных!

    Успехов, небес голубых, самых ясных!

  • 4

  • 5

    День Патрика Святого - величавый праздник,

    И с ним поздравить я спешу,

    Пусть дух Святого заберет несчастья,

    И воплотить поможет в миг мечту.

     

    Пусть Патрик принесет тебе везенья,

    Терпенья, яркости, добра,

    Чтоб позитив и настроенье,

    Не покидали дом родимый никогда!

  • 6

  • 7

    Леприконы наступают

    И День Патрика грядет,

    Пусть удачу и веселье

    Непременно он несет.

     

    Зелень пусть повсюду будет,

    Пиво льется пусть рекой,

    Счастье с вами пусть прибудет.

    Празднуем! Долой покой.

  • 8

  • 9

    Пиво льется пусть рекой,

    Скачут леприконы,

    Вам советую одеться

    Только лишь в зеленый.

     

    Патрику отдайте дань

    Радостью и песней,

    Нужно в паб спешить скорей,

    Не сидеть на месте.

  • 10

  • 11

    Пусть эль рекою льется,

    Пусть танцы до утра!

    Пусть пляшет и смеется

    Старик и детвора.

     

    В день Патрика Святого

    Зеленый свет горит.

    Пускай уйдет тревога

    В веселье до зари!

  • 12

  • 13

    На ирландской на земле

    Ходит Патрик по росе,

    Про Иисуса говорит,

    Чудеса свои творит.

     

    Исцеляет он людей

    Верой крепкою своей,

    Змей извёл, и по сей день

    Нет в Ирландии тех змей.

     

    Поздравляем с Днём святого,

    Праведного и родного.

    Пусть вам Бог даёт здоровье,

    Помогает в святословье!

  • 14

  • 15

    В День Патрика Святого

    Желаю лишь веселья,

    Настроя заводного,

    Приятного безделья!

     

    Трилистник, лепреконы

    И очень много пива -

    Вот символы-законы,

    Залоги позитива!

     

    Желаю много смеха,

    Всем счастья и добра!

    С размахом и успехом

    Отметьте на "ура"!

  • 16

  • 17

    Пора поздравить нам Святого,

    О Патрике давно известно.

    За всю Ирландию готовы

    Дарить подарки, шутки, песни!

    Рукой поглажу я трилистник,

    А ведь листочков точно три!

    Ведь нет других, ненужных, лишних...

    Отец, и Сын, и Дух - смотри!

    Куда уходят Лепреконы?

    ... с горшком в руках...

    Раз праздник есть, то всё законно,

    Уже записано в веках!

  • 18

  • 19

    Патрика день пусть зеленым оденет

    Озера берег, леса и аллеи.

    Зазеленевшей листвы пелена

    Дарит пусть радость, пусть манит тебя

    Радостный звон - колокольчика звук,

    А на душе пусть покой и уют.

    Верить в добро и всегда точно знать:

    От всех невзгод можно щит отыскать.

    Косых взглядов не знать!

     

    Радость, как птицу, поймать!

    Удачи, никогда не унывать!

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Праздник, Ирландия, Поздравления, День святого Патрика, 17 марта, День Патрика, Праздник 17 марта, Поздравления с Днем святого Патрика, День Патрика 2020.
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