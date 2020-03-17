С Днем святого Патрика 17 марта! Лучшие поздравления, стихи, открытки, картинки

Пусть придет сегодня в дом ваш
Вездесущий леприкон.
Принесет мешок вам счастья,
Патрику воздай поклон.
И зеленые одежды
Поскорее одевай.
Пиво пенное по кружкам
Без раздумий разливай.
Пусть Патрик, зеленый букет принеся,
О лете споет - не скучайте, друзья!
Зарницы, рассветы, мелодии лета
Да яркие краски, как счастья приветы.
Работу и будни оставьте зиме,
А сами навстречу теплу и весне!
Всегда пусть вас греет солнце любви!
От вас чтоб невзгоды бесследно ушли!
Красивых рассветов, закатов прекрасных!
Роскошных ночей и надежд ненапрасных!
Успехов, небес голубых, самых ясных!
День Патрика Святого - величавый праздник,
И с ним поздравить я спешу,
Пусть дух Святого заберет несчастья,
И воплотить поможет в миг мечту.
Пусть Патрик принесет тебе везенья,
Терпенья, яркости, добра,
Чтоб позитив и настроенье,
Не покидали дом родимый никогда!
Леприконы наступают
И День Патрика грядет,
Пусть удачу и веселье
Непременно он несет.
Зелень пусть повсюду будет,
Пиво льется пусть рекой,
Счастье с вами пусть прибудет.
Празднуем! Долой покой.
Пиво льется пусть рекой,
Скачут леприконы,
Вам советую одеться
Только лишь в зеленый.
Патрику отдайте дань
Радостью и песней,
Нужно в паб спешить скорей,
Не сидеть на месте.
Пусть эль рекою льется,
Пусть танцы до утра!
Пусть пляшет и смеется
Старик и детвора.
В день Патрика Святого
Зеленый свет горит.
Пускай уйдет тревога
В веселье до зари!
На ирландской на земле
Ходит Патрик по росе,
Про Иисуса говорит,
Чудеса свои творит.
Исцеляет он людей
Верой крепкою своей,
Змей извёл, и по сей день
Нет в Ирландии тех змей.
Поздравляем с Днём святого,
Праведного и родного.
Пусть вам Бог даёт здоровье,
Помогает в святословье!
В День Патрика Святого
Желаю лишь веселья,
Настроя заводного,
Приятного безделья!
Трилистник, лепреконы
И очень много пива -
Вот символы-законы,
Залоги позитива!
Желаю много смеха,
Всем счастья и добра!
С размахом и успехом
Отметьте на "ура"!
Пора поздравить нам Святого,
О Патрике давно известно.
За всю Ирландию готовы
Дарить подарки, шутки, песни!
Рукой поглажу я трилистник,
А ведь листочков точно три!
Ведь нет других, ненужных, лишних...
Отец, и Сын, и Дух - смотри!
Куда уходят Лепреконы?
... с горшком в руках...
Раз праздник есть, то всё законно,
Уже записано в веках!
Патрика день пусть зеленым оденет
Озера берег, леса и аллеи.
Зазеленевшей листвы пелена
Дарит пусть радость, пусть манит тебя
Радостный звон - колокольчика звук,
А на душе пусть покой и уют.
Верить в добро и всегда точно знать:
От всех невзгод можно щит отыскать.
Косых взглядов не знать!
Радость, как птицу, поймать!
Удачи, никогда не унывать!