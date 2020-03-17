С Днем святого Патрика 17 марта! Лучшие поздравления, стихи, открытки, картинки

1 Пусть придет сегодня в дом ваш Вездесущий леприкон. Принесет мешок вам счастья, Патрику воздай поклон. И зеленые одежды Поскорее одевай. Пиво пенное по кружкам Без раздумий разливай.

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3 Пусть Патрик, зеленый букет принеся, О лете споет - не скучайте, друзья! Зарницы, рассветы, мелодии лета Да яркие краски, как счастья приветы. Работу и будни оставьте зиме, А сами навстречу теплу и весне! Всегда пусть вас греет солнце любви! От вас чтоб невзгоды бесследно ушли! Красивых рассветов, закатов прекрасных! Роскошных ночей и надежд ненапрасных! Успехов, небес голубых, самых ясных!

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5 День Патрика Святого - величавый праздник, И с ним поздравить я спешу, Пусть дух Святого заберет несчастья, И воплотить поможет в миг мечту. Пусть Патрик принесет тебе везенья, Терпенья, яркости, добра, Чтоб позитив и настроенье, Не покидали дом родимый никогда!

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7 Леприконы наступают И День Патрика грядет, Пусть удачу и веселье Непременно он несет. Зелень пусть повсюду будет, Пиво льется пусть рекой, Счастье с вами пусть прибудет. Празднуем! Долой покой.

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9 Пиво льется пусть рекой, Скачут леприконы, Вам советую одеться Только лишь в зеленый. Патрику отдайте дань Радостью и песней, Нужно в паб спешить скорей, Не сидеть на месте.

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11 Пусть эль рекою льется, Пусть танцы до утра! Пусть пляшет и смеется Старик и детвора. В день Патрика Святого Зеленый свет горит. Пускай уйдет тревога В веселье до зари!

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13 На ирландской на земле Ходит Патрик по росе, Про Иисуса говорит, Чудеса свои творит. Исцеляет он людей Верой крепкою своей, Змей извёл, и по сей день Нет в Ирландии тех змей. Поздравляем с Днём святого, Праведного и родного. Пусть вам Бог даёт здоровье, Помогает в святословье!

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15 В День Патрика Святого Желаю лишь веселья, Настроя заводного, Приятного безделья! Трилистник, лепреконы И очень много пива - Вот символы-законы, Залоги позитива! Желаю много смеха, Всем счастья и добра! С размахом и успехом Отметьте на "ура"!

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17 Пора поздравить нам Святого, О Патрике давно известно. За всю Ирландию готовы Дарить подарки, шутки, песни! Рукой поглажу я трилистник, А ведь листочков точно три! Ведь нет других, ненужных, лишних... Отец, и Сын, и Дух - смотри! Куда уходят Лепреконы? ... с горшком в руках... Раз праздник есть, то всё законно, Уже записано в веках!

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