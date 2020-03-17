Красивые СМС-пожелания в День святого Патрика 17 марта 2020, открытки, картинки

Поднимем бокалы пивные
В честь Патрика Святого!
Желаю, друзья дорогие,
Богатства вам золотого!
Ура! Ура! Ликует весь народ!
День Святого Патрика идет!
Праздник весело встречай!
Зеленые одежды надевай!
Поздравляем
С днём святого,
И желаем вам
Простого
Счастья в жизни,
А беда,
Не придёт пусть
Никогда!
С Днем Святого Патрика
Поздравляем всех,
Пусть приходит счастье в дом,
Будет пусть успех!
В день весенний солнечный
Будет пусть тепло,
И по жизни рядом пусть
Будет лишь добро!
В культурный и религиозный праздник,
Что днем святого Патрика зовется,
Благополучия желаю, добра, радости,
Пусть весело и счастливо живется.
Всех теплых и прекрасных пожеланий -
Большой любви, взаимопонимания.
День Патрика Святого
Советую отметить,
Ведь радостный и светлый
Веселый праздник этот.
Рекой пусть льется пиво,
Горит зеленый цвет,
Танцуют лепреконы,
Гуляет целый свет.
Желаю, чтобы в День Святого Патрика трилистник клевера принёс удачу и успех, желаю весёлого праздника и яркой вечеринки, светлой радости сердца и доброй надежды души, красивых парадов и большого счастья в жизни.
В зелень природа одета,
В зеленых одеждах пройди.
Патрика день отмечаем -
В петлицу трилистник воткни!
С песнями, танцами, элем,
Руки с друзьям - сомкни.
Патрика день отмечаем,
Наш поздравок получи!
Ждет в День Святого Патрика
Нас множество чудес,
Желаем мы от всей души
Всем счастья до небес,
Зеленые одежды нам
Надеть уже пора,
Найдем трилистник точно мы
И прокричим "Ура!"
Все мужчины в этот день
Лишь в зеленых галстуках.
Отмечаем мы с улыбкой
День Святого Патрика.
Пусть танцуют леприконы,
Пиво льется пусть рекой,
Целый день гулять мы будем
И забудем про покой.