Красивые СМС-пожелания в День святого Патрика 17 марта 2020, открытки, картинки

Есть в нашей стране праздник, который вполне можно назвать всенародным, однако, ни Украина, ни один из ее соседей его родиной не является. 17 марта - День святого Патрика, покровителя Ирландии.

1 Поднимем бокалы пивные В честь Патрика Святого! Желаю, друзья дорогие, Богатства вам золотого!

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3 Ура! Ура! Ликует весь народ! День Святого Патрика идет! Праздник весело встречай! Зеленые одежды надевай!

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5 Поздравляем С днём святого, И желаем вам Простого Счастья в жизни, А беда, Не придёт пусть Никогда!

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7 С Днем Святого Патрика Поздравляем всех, Пусть приходит счастье в дом, Будет пусть успех! В день весенний солнечный Будет пусть тепло, И по жизни рядом пусть Будет лишь добро!

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9 В культурный и религиозный праздник, Что днем святого Патрика зовется, Благополучия желаю, добра, радости, Пусть весело и счастливо живется. Всех теплых и прекрасных пожеланий - Большой любви, взаимопонимания.

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11 День Патрика Святого Советую отметить, Ведь радостный и светлый Веселый праздник этот. Рекой пусть льется пиво, Горит зеленый цвет, Танцуют лепреконы, Гуляет целый свет.

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13 Желаю, чтобы в День Святого Патрика трилистник клевера принёс удачу и успех, желаю весёлого праздника и яркой вечеринки, светлой радости сердца и доброй надежды души, красивых парадов и большого счастья в жизни.

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15 В зелень природа одета, В зеленых одеждах пройди. Патрика день отмечаем - В петлицу трилистник воткни! С песнями, танцами, элем, Руки с друзьям - сомкни. Патрика день отмечаем, Наш поздравок получи!

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17 Ждет в День Святого Патрика Нас множество чудес, Желаем мы от всей души Всем счастья до небес, Зеленые одежды нам Надеть уже пора, Найдем трилистник точно мы И прокричим "Ура!"

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19 Все мужчины в этот день Лишь в зеленых галстуках. Отмечаем мы с улыбкой День Святого Патрика. Пусть танцуют леприконы, Пиво льется пусть рекой, Целый день гулять мы будем И забудем про покой. Поздравления с днем Святого Патрика 2020 в прозе и открытках