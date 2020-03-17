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Красивые СМС-пожелания в День святого Патрика 17 марта 2020, открытки, картинки

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Красивые СМС-пожелания в День святого Патрика 17 марта 2020, открытки, картинки
13:55 Сегодня Телеграф

Есть в нашей стране праздник, который вполне можно назвать всенародным, однако, ни Украина, ни один из ее соседей его родиной не является. 17 марта - День святого Патрика, покровителя Ирландии.

  • 1

    Поднимем бокалы пивные

    В честь Патрика Святого!

    Желаю, друзья дорогие,

    Богатства вам золотого!

  • 2

  • 3

    Ура! Ура! Ликует весь народ!

    День Святого Патрика идет!

    Праздник весело встречай!

    Зеленые одежды надевай!

  • 4

  • 5

    Поздравляем

    С днём святого,

    И желаем вам

    Простого

    Счастья в жизни,

    А беда,

    Не придёт пусть

    Никогда!

  • 6

  • 7

    С Днем Святого Патрика

    Поздравляем всех,

    Пусть приходит счастье в дом,

    Будет пусть успех!

    В день весенний солнечный

    Будет пусть тепло,

    И по жизни рядом пусть

    Будет лишь добро!

  • 8

  • 9

    В культурный и религиозный праздник,

    Что днем святого Патрика зовется,

    Благополучия желаю, добра, радости,

    Пусть весело и счастливо живется.

    Всех теплых и прекрасных пожеланий -

    Большой любви, взаимопонимания.

  • 10

  • 11

    День Патрика Святого

    Советую отметить,

    Ведь радостный и светлый

    Веселый праздник этот.

     

    Рекой пусть льется пиво,

    Горит зеленый цвет,

    Танцуют лепреконы,

    Гуляет целый свет.

  • 12

  • 13

    Желаю, чтобы в День Святого Патрика трилистник клевера принёс удачу и успех, желаю весёлого праздника и яркой вечеринки, светлой радости сердца и доброй надежды души, красивых парадов и большого счастья в жизни.

  • 14

  • 15

    В зелень природа одета,

    В зеленых одеждах пройди.

    Патрика день отмечаем -

    В петлицу трилистник воткни!

     

    С песнями, танцами, элем,

    Руки с друзьям - сомкни.

    Патрика день отмечаем,

    Наш поздравок получи!

  • 16

  • 17

    Ждет в День Святого Патрика

    Нас множество чудес,

    Желаем мы от всей души

    Всем счастья до небес,

    Зеленые одежды нам

    Надеть уже пора,

    Найдем трилистник точно мы

    И прокричим "Ура!"

  • 18

  • 19

    Все мужчины в этот день

    Лишь в зеленых галстуках.

    Отмечаем мы с улыбкой

    День Святого Патрика.

     

    Пусть танцуют леприконы,

    Пиво льется пусть рекой,

    Целый день гулять мы будем

    И забудем про покой.

Поздравления с днем Святого Патрика 2020 в прозе и открытках

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