День Святого Патрика 2020: поздравления в стихах и открытках

Пусть придет сегодня в дом ваш
Вездесущий леприкон.
Принесет мешок вам счастья,
Патрику воздай поклон.
И зеленые одежды
Поскорее одевай.
Пиво пенное по кружкам
Без раздумий разливай.
Пусть эль рекою льется,
Пусть танцы до утра!
Пусть пляшет и смеется
Старик и детвора.
В день Патрика Святого
Зеленый свет горит.
Пускай уйдет тревога
В веселье до зари!
Патрика день пусть зеленым оденет
Озера берег, леса и аллеи.
Зазеленевшей листвы пелена
Дарит пусть радость, пусть манит тебя
Радостный звон — колокольчика звук,
А на душе пусть покой и уют.
Верить в добро и всегда точно знать:
От всех невзгод можно щит отыскать.
Косых взглядов не знать!
Радость, как птицу, поймать!
Удачи, никогда не унывать!
Ждет в День Святого Патрика
Нас множество чудес,
Желаем мы от всей души
Всем счастья до небес,
Зеленые одежды нам
Надеть уже пора,
Найдем трилистник точно мы
И прокричим "Ура!"
В этот яркий день весенний,
Когда вокруг полно любви,
Ты прикрепи к своей одежде
Трилистник маленький мечты.
Поздравлю с праздником чудесным,
Святого Патрика мы чтим,
Ну а зеленый цвет прелестный,
Везде сегодня разместим.
Сегодня День Святого Патрика мы отмечаем,
И пива вкусного всем сразу наливаем,
Ведь чтим традиции сего мы праздника,
Такого яркого, безумного, прекрасного!
Мы от души всем посылаем поздравок,
Пусть праздник нас избавит от тревог,
И в этот день мир счастливее станет,
И радость в душах всех настанет!
Ирландский эль и много пива!
Сегодня так гостей встречаем,
В зеленых праздничных костюмах
День Патрика мы отмечаем!
Пусть живем мы совсем не в Ирландии,
Посвятить вам хочу поздравок,
Небольшие, но очень важные,
Пожеланья в парочке строк:
Настроение только хорошее,
И удачна любая дорога,
И денег что бы зеленых,
Всегда было очень много!
Растеклись снега сплошным ручьем,
Вот весна и середина марта.
В славный день весны был учрежден
День Святого Патрика когда-то.
Вернуться он в Ирландию решился,
От души он Господу молился,
Из Ирландии изгнал он змей,
Чудеса он совершать умел.
С Днем Святого Патрика — наш поздравок
В этот славный мартовский денек!