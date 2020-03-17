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День Святого Патрика 2020: поздравления в стихах и открытках
День Святого Патрика 2020: поздравления в стихах и открытках

День Святого Патрика 2020: поздравления в стихах и открытках

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День Святого Патрика 2020: поздравления в стихах и открытках
05:02 Сегодня Телеграф

Весенним солнечным днем, когда природа надевает зеленый наряд, происходит шумное и веселое празднование Дня Святого Патрика.

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    Пусть придет сегодня в дом ваш

    Вездесущий леприкон.

    Принесет мешок вам счастья,

    Патрику воздай поклон.

    И зеленые одежды

    Поскорее одевай.

    Пиво пенное по кружкам

    Без раздумий разливай.

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    Пусть эль рекою льется,

    Пусть танцы до утра!

    Пусть пляшет и смеется

    Старик и детвора.

    В день Патрика Святого

    Зеленый свет горит.

    Пускай уйдет тревога

    В веселье до зари!

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    Патрика день пусть зеленым оденет

    Озера берег, леса и аллеи.

    Зазеленевшей листвы пелена

    Дарит пусть радость, пусть манит тебя

    Радостный звон — колокольчика звук,

    А на душе пусть покой и уют.

    Верить в добро и всегда точно знать:

    От всех невзгод можно щит отыскать.

    Косых взглядов не знать!

    Радость, как птицу, поймать!

    Удачи, никогда не унывать!

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    Ждет в День Святого Патрика

    Нас множество чудес,

    Желаем мы от всей души

    Всем счастья до небес,

    Зеленые одежды нам

    Надеть уже пора,

    Найдем трилистник точно мы

    И прокричим "Ура!"

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    В этот яркий день весенний,

    Когда вокруг полно любви,

    Ты прикрепи к своей одежде

    Трилистник маленький мечты.

    Поздравлю с праздником чудесным,

    Святого Патрика мы чтим,

    Ну а зеленый цвет прелестный,

    Везде сегодня разместим.

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    Сегодня День Святого Патрика мы отмечаем,

    И пива вкусного всем сразу наливаем,

    Ведь чтим традиции сего мы праздника,

    Такого яркого, безумного, прекрасного!

    Мы от души всем посылаем поздравок,

    Пусть праздник нас избавит от тревог,

    И в этот день мир счастливее станет,

    И радость в душах всех настанет!

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    Ирландский эль и много пива!

    Сегодня так гостей встречаем,

    В зеленых праздничных костюмах

    День Патрика мы отмечаем!

    Пусть живем мы совсем не в Ирландии,

    Посвятить вам хочу поздравок,

    Небольшие, но очень важные,

    Пожеланья в парочке строк:

    Настроение только хорошее,

    И удачна любая дорога,

    И денег что бы зеленых,

    Всегда было очень много!

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    Растеклись снега сплошным ручьем,

    Вот весна и середина марта.

    В славный день весны был учрежден

    День Святого Патрика когда-то.

    Вернуться он в Ирландию решился,

    От души он Господу молился,

    Из Ирландии изгнал он змей,

    Чудеса он совершать умел.

    С Днем Святого Патрика — наш поздравок

    В этот славный мартовский денек!

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Праздник, Ирландия, Поздравления, День святого Патрика, 17 марта, День Патрика, Праздник 17 марта, Поздравления с Днем святого Патрика, День Патрика 2020.
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