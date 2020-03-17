День Святого Патрика 2020: поздравления в стихах и открытках

1

2 Пусть придет сегодня в дом ваш Вездесущий леприкон. Принесет мешок вам счастья, Патрику воздай поклон. И зеленые одежды Поскорее одевай. Пиво пенное по кружкам Без раздумий разливай.

3

4 Пусть эль рекою льется, Пусть танцы до утра! Пусть пляшет и смеется Старик и детвора. В день Патрика Святого Зеленый свет горит. Пускай уйдет тревога В веселье до зари!

5

6 Патрика день пусть зеленым оденет Озера берег, леса и аллеи. Зазеленевшей листвы пелена Дарит пусть радость, пусть манит тебя Радостный звон — колокольчика звук, А на душе пусть покой и уют. Верить в добро и всегда точно знать: От всех невзгод можно щит отыскать. Косых взглядов не знать! Радость, как птицу, поймать! Удачи, никогда не унывать!

7

8 Ждет в День Святого Патрика Нас множество чудес, Желаем мы от всей души Всем счастья до небес, Зеленые одежды нам Надеть уже пора, Найдем трилистник точно мы И прокричим "Ура!"

9

10 В этот яркий день весенний, Когда вокруг полно любви, Ты прикрепи к своей одежде Трилистник маленький мечты. Поздравлю с праздником чудесным, Святого Патрика мы чтим, Ну а зеленый цвет прелестный, Везде сегодня разместим.

11

12 Сегодня День Святого Патрика мы отмечаем, И пива вкусного всем сразу наливаем, Ведь чтим традиции сего мы праздника, Такого яркого, безумного, прекрасного! Мы от души всем посылаем поздравок, Пусть праздник нас избавит от тревог, И в этот день мир счастливее станет, И радость в душах всех настанет!

13

14 Ирландский эль и много пива! Сегодня так гостей встречаем, В зеленых праздничных костюмах День Патрика мы отмечаем! Пусть живем мы совсем не в Ирландии, Посвятить вам хочу поздравок, Небольшие, но очень важные, Пожеланья в парочке строк: Настроение только хорошее, И удачна любая дорога, И денег что бы зеленых, Всегда было очень много!

15