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Вторник, 17.03.2020
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День Святого Патрика 2020: оригинальные СМС поздравления и картинки

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День Святого Патрика 2020: оригинальные СМС поздравления и картинки
07:44 Сегодня Телеграф

Сегодня, 17 марта, во всем мире отмечают ирландский праздник — День святого Патрика.

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    Пусть придет сегодня в дом ваш

    Вездесущий леприкон.

    Принесет мешок вам счастья,

    Патрику воздай поклон.

     

    И зеленые одежды

    Поскорее одевай.

    Пиво пенное по кружкам

    Без раздумий разливай.

  • 3

    Поздравляю с Днём Святого Патрика и пожелать хочу чудного веселья и большого торжества, зелёного света к удаче и счастью, заветного трилистника клевера, который принесёт успех и благо, отличного настроения и замечательной компании.

  • 4

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    Леприконы наступают

    И День Патрика грядет,

    Пусть удачу и веселье

    Непременно он несет.

     

    Зелень пусть повсюду будет,

    Пиво льется пусть рекой,

    Счастье с вами пусть прибудет.

    Празднуем! Долой покой.

  • 6

  • 7

    Пиво льется пусть рекой,

    Скачут леприконы,

    Вам советую одеться

    Только лишь в зеленый.

     

    Патрику отдайте дань

    Радостью и песней,

    Нужно в паб спешить скорей,

    Не сидеть на месте.

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  • 9

    Пусть эль рекою льется,

    Пусть танцы до утра!

    Пусть пляшет и смеется

    Старик и детвора.

     

    В день Патрика Святого

    Зеленый свет горит.

    Пускай уйдет тревога

    В веселье до зари!

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    В День Патрика Святого

    Желаю лишь веселья,

    Настроя заводного,

    Приятного безделья!

     

    Трилистник, лепреконы

    И очень много пива —

    Вот символы-законы,

    Залоги позитива!

     

    Желаю много смеха,

    Всем счастья и добра!

    С размахом и успехом

    Отметьте на «ура»!

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    С Днем Святого Патрика

    Сердечно поздравляю.

    Зелени в прекрасный день

    Вам в избытке я желаю.

     

    Пусть шуршит зеленый доллар,

    Включится зеленый свет,

    Это знак, что все удастся,

    Это главный ваш ответ.

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    С Днем Патрика Святого

    Сердечно поздравляю.

    В зеленое одеться

    Сегодня призываю.

     

    Пусть пиво льется пенное,

    И градус повышается,

    Проблемы и заботы

    Пускай вас не касаются.

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    С Днём Патрика святого

    Тебя я поздравляю,

    Везения большого,

    Всех благ земных желаю!

     

    Пусть леприкон чудесный

    Все унесёт невзгоды,

    И будет жизнь, как песня,

    Всё слаще год от года!

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  • 19

    С Днем Святого Патрика скорее

    Поздравленье принимай.

    Будь бодрей и веселее,

    Удовольствие от жизни получай.

     

    Процветанье пусть настанет

    На работе, дома и во всех делах.

    Душу пусть печаль не ранит,

    Счастье пусть цветет в глазах.

  • 20

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    С Днем Святого Патрика

    Поздравляем всех,

    Пусть приходит счастье в дом,

    Будет пусть успех!

    В день весенний солнечный

    Будет пусть тепло,

    И по жизни рядом пусть

    Будет лишь добро!

  • 22

    В культурный и религиозный праздник,

    Что днем святого Патрика зовется,

    Благополучия желаю, добра, радости,

    Пусть весело и счастливо живется.

    Всех теплых и прекрасных пожеланий —

    Большой любви, взаимопонимания.

Памятные даты, знаменательные события 17 марта 2020 года

День Святого Патрика 2020: поздравления в стихах и открытках

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