День Святого Патрика 2020: оригинальные СМС поздравления и картинки

Пусть придет сегодня в дом ваш
Вездесущий леприкон.
Принесет мешок вам счастья,
Патрику воздай поклон.
И зеленые одежды
Поскорее одевай.
Пиво пенное по кружкам
Без раздумий разливай.
Поздравляю с Днём Святого Патрика и пожелать хочу чудного веселья и большого торжества, зелёного света к удаче и счастью, заветного трилистника клевера, который принесёт успех и благо, отличного настроения и замечательной компании.
Леприконы наступают
И День Патрика грядет,
Пусть удачу и веселье
Непременно он несет.
Зелень пусть повсюду будет,
Пиво льется пусть рекой,
Счастье с вами пусть прибудет.
Празднуем! Долой покой.
Пиво льется пусть рекой,
Скачут леприконы,
Вам советую одеться
Только лишь в зеленый.
Патрику отдайте дань
Радостью и песней,
Нужно в паб спешить скорей,
Не сидеть на месте.
Пусть эль рекою льется,
Пусть танцы до утра!
Пусть пляшет и смеется
Старик и детвора.
В день Патрика Святого
Зеленый свет горит.
Пускай уйдет тревога
В веселье до зари!
В День Патрика Святого
Желаю лишь веселья,
Настроя заводного,
Приятного безделья!
Трилистник, лепреконы
И очень много пива —
Вот символы-законы,
Залоги позитива!
Желаю много смеха,
Всем счастья и добра!
С размахом и успехом
Отметьте на «ура»!
С Днем Святого Патрика
Сердечно поздравляю.
Зелени в прекрасный день
Вам в избытке я желаю.
Пусть шуршит зеленый доллар,
Включится зеленый свет,
Это знак, что все удастся,
Это главный ваш ответ.
С Днем Патрика Святого
Сердечно поздравляю.
В зеленое одеться
Сегодня призываю.
Пусть пиво льется пенное,
И градус повышается,
Проблемы и заботы
Пускай вас не касаются.
С Днём Патрика святого
Тебя я поздравляю,
Везения большого,
Всех благ земных желаю!
Пусть леприкон чудесный
Все унесёт невзгоды,
И будет жизнь, как песня,
Всё слаще год от года!
С Днем Святого Патрика скорее
Поздравленье принимай.
Будь бодрей и веселее,
Удовольствие от жизни получай.
Процветанье пусть настанет
На работе, дома и во всех делах.
Душу пусть печаль не ранит,
Счастье пусть цветет в глазах.
С Днем Святого Патрика
Поздравляем всех,
Пусть приходит счастье в дом,
Будет пусть успех!
В день весенний солнечный
Будет пусть тепло,
И по жизни рядом пусть
Будет лишь добро!
В культурный и религиозный праздник,
Что днем святого Патрика зовется,
Благополучия желаю, добра, радости,
Пусть весело и счастливо живется.
Всех теплых и прекрасных пожеланий —
Большой любви, взаимопонимания.