День Святого Патрика 2020: оригинальные СМС поздравления и картинки

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2 Пусть придет сегодня в дом ваш Вездесущий леприкон. Принесет мешок вам счастья, Патрику воздай поклон. И зеленые одежды Поскорее одевай. Пиво пенное по кружкам Без раздумий разливай.

3 Поздравляю с Днём Святого Патрика и пожелать хочу чудного веселья и большого торжества, зелёного света к удаче и счастью, заветного трилистника клевера, который принесёт успех и благо, отличного настроения и замечательной компании.

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5 Леприконы наступают И День Патрика грядет, Пусть удачу и веселье Непременно он несет. Зелень пусть повсюду будет, Пиво льется пусть рекой, Счастье с вами пусть прибудет. Празднуем! Долой покой.

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7 Пиво льется пусть рекой, Скачут леприконы, Вам советую одеться Только лишь в зеленый. Патрику отдайте дань Радостью и песней, Нужно в паб спешить скорей, Не сидеть на месте.

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9 Пусть эль рекою льется, Пусть танцы до утра! Пусть пляшет и смеется Старик и детвора. В день Патрика Святого Зеленый свет горит. Пускай уйдет тревога В веселье до зари!

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11 В День Патрика Святого Желаю лишь веселья, Настроя заводного, Приятного безделья! Трилистник, лепреконы И очень много пива — Вот символы-законы, Залоги позитива! Желаю много смеха, Всем счастья и добра! С размахом и успехом Отметьте на «ура»!

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13 С Днем Святого Патрика Сердечно поздравляю. Зелени в прекрасный день Вам в избытке я желаю. Пусть шуршит зеленый доллар, Включится зеленый свет, Это знак, что все удастся, Это главный ваш ответ.

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15 С Днем Патрика Святого Сердечно поздравляю. В зеленое одеться Сегодня призываю. Пусть пиво льется пенное, И градус повышается, Проблемы и заботы Пускай вас не касаются.

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17 С Днём Патрика святого Тебя я поздравляю, Везения большого, Всех благ земных желаю! Пусть леприкон чудесный Все унесёт невзгоды, И будет жизнь, как песня, Всё слаще год от года!

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19 С Днем Святого Патрика скорее Поздравленье принимай. Будь бодрей и веселее, Удовольствие от жизни получай. Процветанье пусть настанет На работе, дома и во всех делах. Душу пусть печаль не ранит, Счастье пусть цветет в глазах.

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21 С Днем Святого Патрика Поздравляем всех, Пусть приходит счастье в дом, Будет пусть успех! В день весенний солнечный Будет пусть тепло, И по жизни рядом пусть Будет лишь добро!