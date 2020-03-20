Скачать
Пятница, 20.03.2020
Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса
Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса
Индексация пенсий: кто получит доплату уже в апреле
Индексация пенсий: кто получит доплату уже в апреле
Суркис присоединился к нашумевшему челленджу (Видео)
Суркис присоединился к нашумевшему челленджу (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 марта

Международный день счастья: оригинальные СМС поздравления и открытки

Смотрите фото (11)
Международный день счастья: оригинальные СМС поздравления и открытки
11:17 Сегодня Телеграф

Отмечать День счастья решили в день весеннего равноденствия, поскольку это традиционный символ прихода весны, знакомый всему человечеству.

  • 1

    Счастья бесконечного,

    Счастья в жизни вечного,

    Счастья долгожданного,

    Нежного, желанного.

    Счастья необъятного,

    Теплого, приятного,

    Счастья дорогого,

    Близкого, родного.

    Счастья вам и мира,

    И просто быть счастливыми.

  • 2

  • 3

    От души с днем счастья поздравляю,

    И искренне тебе его желаю.

    А ещё улыбок, солнца, доброты,

    Море позитива, океан любви.

    Всегда лишь белой в жизни полосы,

    И пусть исполнятся скорей твои мечты!

  • 4

  • 5

    День счастья празднует Земля.

    Сегодня все вокруг — друзья.

    Как хорошо счастливым быть,

    Смеяться, жить и не грустить.

     

    Пусть счастье к вам приходит в дом,

    Пусть будет всем уютно в нём,

    Детей звенят пусть голоса,

    Так будьте счастливы всегда!

  • 6

  • 7

    С днем счастья я хочу поздравить

    Родных, любимых, всех друзей,

    Пускай их счастье не покинет,

    И будет жизнь полна затей,

    Пусть улыбаются, смеются,

    Не унывают никогда,

    Тем, у кого в душе есть счастье,

    Любая не страшна беда!

  • 8

  • 9

    Сегодня празднует земля — день счастья,

    С праздником, друзья!

    Желаю, чтобы каждый был

    Любимым, но и сам любил,

    Чтоб были близкие здоровы,

    Не знали мы ни бед, ни злобы,

    Пусть будут верные друзья,

    А дома ждет всегда родня!

  • 10

  • 11

    Желаю жить всегда счастливо,

    И кайф от жизни получать,

    Ловить побольше позитива

    И прочь печали отгонять!

     

    Пусть все сбываются желания,

    Надежды, планы и мечты,

    Желаю только процветания,

    Улыбок, света, доброты!

  • 12

  • 13

    Вас с днем счастья поздравляю,

    Что хочу я вам сказать?

    Ну, конечно, только счастья

    Вам от сердца пожелать.

     

    Пусть красивые мгновения

    Наполняют вашу жизнь,

    Сил, добра вам и терпения,

    Чудным мигом дорожить.

  • 14

  • 15

    Сегодня радостный момент,

    День счастья люди отмечают,

    Побольше бы счастливых сцен,

    От счастья крылья вырастают.

     

    Пусть птица счастья мир несёт,

    Желаю с ней не расставаться,

    Печаль навеки пусть пройдёт,

    Ведь жизнью нужно наслаждаться.

  • 16

  • 17

    Пусть уходят все ненастья

    День международный счастья!

    Пусть все сбываются мечты,

    Здоровья, света, доброты.

     

    Пусть печаль забудет Вас,

    Улыбки будут каждый час.

    Дома будет пусть светло

    И от любви всегда тепло!

  • 18

    Быть счастливым — это просто

    Видеть мира красоту,

    Замечать луну и звезды,

    Верить в сказку и мечту!

     

    Я с Днем счастья поздравляю!

    Ты в хорошее лишь верь,

    И тогда, я уверяю,

    Вмиг откроешь в счастье дверь!

20 марта - приметы и обряды в День Павла Капельника

У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления в стихах

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Счастье, Стихи, Поздравления, Поздравления в стихах, Международный день счастья, 20 марта, Какой сегодня праздник, Праздник 20 марта, Поздравления с международным днем счастья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение
02 Пройдите тест и узнайте Вашу истинную личность
03 Что с нами делает кофе: польза кофеина для организма
04 Мокрый снег и заморозки: в Украину идет существенное похолодание
05 Итоги дня 19 марта: Коронавирус в Украине, учеба после карантина и горячая линия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия коронавируса: что известно на 20 марта, хроника событий
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 20 марта
Тарифы на электроэнергию 2020: сколько платят украинцы за свет
Тарифы на электроэнергию 2020: сколько платим за свет
Мокрый снег и заморозки: в Украину идет существенное похолодание
Снег с дождем и до 5° мороза: в Украину идет резкое похолодание
Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение
Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь