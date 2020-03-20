Международный день счастья: оригинальные СМС поздравления и открытки

1 Счастья бесконечного, Счастья в жизни вечного, Счастья долгожданного, Нежного, желанного. Счастья необъятного, Теплого, приятного, Счастья дорогого, Близкого, родного. Счастья вам и мира, И просто быть счастливыми.

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3 От души с днем счастья поздравляю, И искренне тебе его желаю. А ещё улыбок, солнца, доброты, Море позитива, океан любви. Всегда лишь белой в жизни полосы, И пусть исполнятся скорей твои мечты!

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5 День счастья празднует Земля. Сегодня все вокруг — друзья. Как хорошо счастливым быть, Смеяться, жить и не грустить. Пусть счастье к вам приходит в дом, Пусть будет всем уютно в нём, Детей звенят пусть голоса, Так будьте счастливы всегда!

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7 С днем счастья я хочу поздравить Родных, любимых, всех друзей, Пускай их счастье не покинет, И будет жизнь полна затей, Пусть улыбаются, смеются, Не унывают никогда, Тем, у кого в душе есть счастье, Любая не страшна беда!

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9 Сегодня празднует земля — день счастья, С праздником, друзья! Желаю, чтобы каждый был Любимым, но и сам любил, Чтоб были близкие здоровы, Не знали мы ни бед, ни злобы, Пусть будут верные друзья, А дома ждет всегда родня!

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11 Желаю жить всегда счастливо, И кайф от жизни получать, Ловить побольше позитива И прочь печали отгонять! Пусть все сбываются желания, Надежды, планы и мечты, Желаю только процветания, Улыбок, света, доброты!

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13 Вас с днем счастья поздравляю, Что хочу я вам сказать? Ну, конечно, только счастья Вам от сердца пожелать. Пусть красивые мгновения Наполняют вашу жизнь, Сил, добра вам и терпения, Чудным мигом дорожить.

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15 Сегодня радостный момент, День счастья люди отмечают, Побольше бы счастливых сцен, От счастья крылья вырастают. Пусть птица счастья мир несёт, Желаю с ней не расставаться, Печаль навеки пусть пройдёт, Ведь жизнью нужно наслаждаться.

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17 Пусть уходят все ненастья День международный счастья! Пусть все сбываются мечты, Здоровья, света, доброты. Пусть печаль забудет Вас, Улыбки будут каждый час. Дома будет пусть светло И от любви всегда тепло!