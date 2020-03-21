Самые лучшие поздравления с Днем рождения на 21 марта

1 Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

2 Как огромное космическое пространство, пусть счастье твое будет таким же бесконечным, сколько в нем звезд, желаю столько же радостных событий, успешных начинаний, приятных жизненных сюрпризов. Пусть со Дня рождения воплощаются все сокровенные желания, исполнит звездные мечты, подарит энергию космоса и невероятную свободу чувств, стремлений и поступков.

3 Пусть сложится все у тебя в судьбе, как в детской старой сказке: добро всегда одолевает зло, все старания вознаграждаются половиной царства, а мечты, даже самые фантастические, воплощаются в жизнь. С днем рождения!

4 Я хочу поздравить тебя с днем рождения! Пожелать простого человеческого счастья и неземной любви. Пусть на тебя всегда неожиданно нападают деньги, и не вздумай отбиваться. Пусть твои желания плачут от твоих возможностей, и не кидайся их успокаивать. Пусть твои цели сами тебя догоняют, а мечты обалдевают от твоих фантазий. Я желаю тебе испытать невероятные подъемы и такие успехи, от которых дух захватит.

5 Поздравляя с днем рожденья, Пожелать хочу веселья, Не тужить и не грустить, А всегда счастливо жить! Радости, любви, достатка, Чтоб тебе жилось лишь сладко! Пусть здоровье лишь крепчает, А задор не угасает!

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7 Желаю много-много счастья, Побольше мира, доброты, Пускай обходят все ненастья, И пусть сбываются мечты. Удача пусть сопровождает, Здоровье будет на все сто, Улыбок, смеха я желаю, И пусть всё в жизни будет ок!

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9 Спешу поздравить с днем рожденья И пожелать от всей души Здоровья, счастья и везенья, Тепла, спокойствия внутри. Пусть каждый день приносит радость, Эмоции и доброту, Пусть путешествия подарят Мечты, добро и красоту.

10 Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

11 Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!

12 А пусть сегодня подует ветер добрых перемен и ярким светом счастья прольются в твоей жизни лучи солнца. С днём рождения тебя. Желаю не знать, что такое «невозможно» и «больно», желаю сохранять покой души и надежду сердца, желаю не торопиться жить, а наслаждаться каждой подаренной минутой счастья, каждым мигом любви, добра и красоты.

13 Ты же знаешь, что не только в день рождения, но и в любой другой день я желаю тебе только от чистого сердца и очень искренне всего самого прекрасного и жизнерадостного!!! Любви, ярких, незабываемых встреч, верных друзей, праздничного настроения, исполнения заветных желаний и творческих свершений! С Днем Рождения!