Самые лучшие поздравления с Днем рождения на 21 марта

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!
Как огромное космическое пространство, пусть счастье твое будет таким же бесконечным, сколько в нем звезд, желаю столько же радостных событий, успешных начинаний, приятных жизненных сюрпризов. Пусть со Дня рождения воплощаются все сокровенные желания, исполнит звездные мечты, подарит энергию космоса и невероятную свободу чувств, стремлений и поступков.
Пусть сложится все у тебя в судьбе, как в детской старой сказке: добро всегда одолевает зло, все старания вознаграждаются половиной царства, а мечты, даже самые фантастические, воплощаются в жизнь. С днем рождения!
Я хочу поздравить тебя с днем рождения! Пожелать простого человеческого счастья и неземной любви. Пусть на тебя всегда неожиданно нападают деньги, и не вздумай отбиваться. Пусть твои желания плачут от твоих возможностей, и не кидайся их успокаивать. Пусть твои цели сами тебя догоняют, а мечты обалдевают от твоих фантазий. Я желаю тебе испытать невероятные подъемы и такие успехи, от которых дух захватит.
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!
Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровье будет на все сто,
Улыбок, смеха я желаю,
И пусть всё в жизни будет ок!
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту.
Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.
Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!
А пусть сегодня подует ветер добрых перемен и ярким светом счастья прольются в твоей жизни лучи солнца. С днём рождения тебя. Желаю не знать, что такое «невозможно» и «больно», желаю сохранять покой души и надежду сердца, желаю не торопиться жить, а наслаждаться каждой подаренной минутой счастья, каждым мигом любви, добра и красоты.
Ты же знаешь, что не только в день рождения, но и в любой другой день я желаю тебе только от чистого сердца и очень искренне всего самого прекрасного и жизнерадостного!!! Любви, ярких, незабываемых встреч, верных друзей, праздничного настроения, исполнения заветных желаний и творческих свершений! С Днем Рождения!
Желаю тебе дожить до ста лет, пусть мотор в твоей груди работает без перебоев и без ремонтов, пусть жизнь твоя будет широкой и ровной трассой без ухабов и рытвин. Желаю также, чтоб не заносило тебя на крутых поворотах, чтобы ты всегда крепко держал руль своей жизни в твердых руках. Удачной и счастливой тебе дороги!
Поздравляю тебя с днем рождения и желаю цвести, как роза, как тюльпан, всегда быть такой же нежной, как их лепестки. Чтобы жизнь в тебе била ключом, а лучше вулканом. Будь сильной и могучей, как сосна, чтобы тебе были нипочем ни ураган, ни шторм, ни сильный холод, ни зной. Живи, не зная гроз и бед, хотя бы еще 100 лет!