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Самые лучшие поздравления с Днем рождения на 21 марта

Самые лучшие поздравления с Днем рождения на 21 марта
08:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Приближается день Рождения близкого человека? Пусть его порадуют лучшие поздравления с днем рождения, которые мы приготовили для Вас.

  • 1

    Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

  • 2

    Как огромное космическое пространство, пусть счастье твое будет таким же бесконечным, сколько в нем звезд, желаю столько же радостных событий, успешных начинаний, приятных жизненных сюрпризов. Пусть со Дня рождения воплощаются все сокровенные желания, исполнит звездные мечты, подарит энергию космоса и невероятную свободу чувств, стремлений и поступков.

  • 3

    Пусть сложится все у тебя в судьбе, как в детской старой сказке: добро всегда одолевает зло, все старания вознаграждаются половиной царства, а мечты, даже самые фантастические, воплощаются в жизнь. С днем рождения!

  • 4

    Я хочу поздравить тебя с днем рождения! Пожелать простого человеческого счастья и неземной любви. Пусть на тебя всегда неожиданно нападают деньги, и не вздумай отбиваться. Пусть твои желания плачут от твоих возможностей, и не кидайся их успокаивать. Пусть твои цели сами тебя догоняют, а мечты обалдевают от твоих фантазий. Я желаю тебе испытать невероятные подъемы и такие успехи, от которых дух захватит.

  • 5

    Поздравляя с днем рожденья,

    Пожелать хочу веселья,

    Не тужить и не грустить,

    А всегда счастливо жить!

    Радости, любви, достатка,

    Чтоб тебе жилось лишь сладко!

    Пусть здоровье лишь крепчает,

    А задор не угасает!

  • 6

  • 7

    Желаю много-много счастья,

    Побольше мира, доброты,

    Пускай обходят все ненастья,

    И пусть сбываются мечты.

    Удача пусть сопровождает,

    Здоровье будет на все сто,

    Улыбок, смеха я желаю,

    И пусть всё в жизни будет ок!

  • 8

  • 9

    Спешу поздравить с днем рожденья

    И пожелать от всей души

    Здоровья, счастья и везенья,

    Тепла, спокойствия внутри.

    Пусть каждый день приносит радость,

    Эмоции и доброту,

    Пусть путешествия подарят

    Мечты, добро и красоту.

  • 10

    Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

  • 11

    Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!

  • 12

    А пусть сегодня подует ветер добрых перемен и ярким светом счастья прольются в твоей жизни лучи солнца. С днём рождения тебя. Желаю не знать, что такое «невозможно» и «больно», желаю сохранять покой души и надежду сердца, желаю не торопиться жить, а наслаждаться каждой подаренной минутой счастья, каждым мигом любви, добра и красоты.

  • 13

    Ты же знаешь, что не только в день рождения, но и в любой другой день я желаю тебе только от чистого сердца и очень искренне всего самого прекрасного и жизнерадостного!!! Любви, ярких, незабываемых встреч, верных друзей, праздничного настроения, исполнения заветных желаний и творческих свершений! С Днем Рождения!

  • 14

    Желаю тебе дожить до ста лет, пусть мотор в твоей груди работает без перебоев и без ремонтов, пусть жизнь твоя будет широкой и ровной трассой без ухабов и рытвин. Желаю также, чтоб не заносило тебя на крутых поворотах, чтобы ты всегда крепко держал руль своей жизни в твердых руках. Удачной и счастливой тебе дороги!

     

    Поздравляю тебя с днем рождения и желаю цвести, как роза, как тюльпан, всегда быть такой же нежной, как их лепестки. Чтобы жизнь в тебе била ключом, а лучше вулканом. Будь сильной и могучей, как сосна, чтобы тебе были нипочем ни ураган, ни шторм, ни сильный холод, ни зной. Живи, не зная гроз и бед, хотя бы еще 100 лет!

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