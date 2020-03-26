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Четверг, 26.03.2020
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Красивые поздравления с днем рождения на 26 марта: стихи, проза, открытки

Красивые поздравления с днем рождения на 26 марта: стихи, проза, открытки
08:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Именинник в день рождения заслуживает лучших и трогательных слов!

  • 1

    С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

  • 2

    Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный день желаю, чтобы сказочная птица счастья принесла на своем хвосте удачу, огромный запас здоровья, сил и энергии, хорошее настроение и все жизненные блага. Пусть все изменения, которые происходят в жизни, будут только к лучшему! Пусть каждый день приносит новые и радостные открытия, а окружающие люди будут всегда добрыми и отзывчивыми.

  • 3

  • 4

    Пусть в жизни будет все, что нужно:

    Здоровье, мир, любовь и дружба.

    Не отвернется пусть успех,

    Удача любит больше всех. 

    Пусть счастье будет настоящим,

    К мечте и радости манящем.

    И много-много светлых лет

    Без боли, горестей и бед!

  • 5

    Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!

  • 6

    Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

  • 7

  • 8

    Поздравляем с днем рожденья!

    Желаем радостных мгновений.

    Побольше света и тепла,

    Улыбок, счастья и добра. 

    Здоровья крепкого, везенья,

    Любви, удачи, настроенья.

    Больших побед на все года,

    Успеха в жизни навсегда.

  • 9

  • 10

    Смеха, радости и счастья,

    Море солнца и тепла!

    Чтоб без бед и без ненастья

    Жизнь твоя всегда была.

    Чтоб удача и везенье

    Охраняли твой порог,

    Заполняло чтоб веселье

    В доме каждый уголок!

  • 11

  • 12

    Тебе желаю в день рожденья

    Невероятного везенья,

    Любви, здоровья и успеха,

    Улыбок, искреннего смеха,

    Веселья, счастья без предела

    И бодрости души и тела!

    Заботы близких, уваженья

    И всех желаний исполненья!

  • 13

    Желаю тебе счастья и удачи,

    Не только в день рожденья, а всегда.

    Здоровья крепкого, дорог по жизни гладких,

    Любви большой на долгие года. 

    Пускай с карьерой будет все в порядке,

    Исполнится заветная мечта.

    Достатка тебе, дружбы настоящей.

    И стороной обходит пусть беда.

  • 14

    Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

 Трогательные поздравления с Днем рождения в прозе 25 марта

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