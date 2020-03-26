Красивые поздравления с днем рождения на 26 марта: стихи, проза, открытки

1 С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

2 Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный день желаю, чтобы сказочная птица счастья принесла на своем хвосте удачу, огромный запас здоровья, сил и энергии, хорошее настроение и все жизненные блага. Пусть все изменения, которые происходят в жизни, будут только к лучшему! Пусть каждый день приносит новые и радостные открытия, а окружающие люди будут всегда добрыми и отзывчивыми.

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4 Пусть в жизни будет все, что нужно: Здоровье, мир, любовь и дружба. Не отвернется пусть успех, Удача любит больше всех. Пусть счастье будет настоящим, К мечте и радости манящем. И много-много светлых лет Без боли, горестей и бед!

5 Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!

6 Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

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8 Поздравляем с днем рожденья! Желаем радостных мгновений. Побольше света и тепла, Улыбок, счастья и добра. Здоровья крепкого, везенья, Любви, удачи, настроенья. Больших побед на все года, Успеха в жизни навсегда.

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10 Смеха, радости и счастья, Море солнца и тепла! Чтоб без бед и без ненастья Жизнь твоя всегда была. Чтоб удача и везенье Охраняли твой порог, Заполняло чтоб веселье В доме каждый уголок!

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12 Тебе желаю в день рожденья Невероятного везенья, Любви, здоровья и успеха, Улыбок, искреннего смеха, Веселья, счастья без предела И бодрости души и тела! Заботы близких, уваженья И всех желаний исполненья!

13 Желаю тебе счастья и удачи, Не только в день рожденья, а всегда. Здоровья крепкого, дорог по жизни гладких, Любви большой на долгие года. Пускай с карьерой будет все в порядке, Исполнится заветная мечта. Достатка тебе, дружбы настоящей. И стороной обходит пусть беда.