Красивые поздравления с днем рождения на 26 марта: стихи, проза, открытки

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!
Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный день желаю, чтобы сказочная птица счастья принесла на своем хвосте удачу, огромный запас здоровья, сил и энергии, хорошее настроение и все жизненные блага. Пусть все изменения, которые происходят в жизни, будут только к лучшему! Пусть каждый день приносит новые и радостные открытия, а окружающие люди будут всегда добрыми и отзывчивыми.
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!
Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
Смеха, радости и счастья,
Море солнца и тепла!
Чтоб без бед и без ненастья
Жизнь твоя всегда была.
Чтоб удача и везенье
Охраняли твой порог,
Заполняло чтоб веселье
В доме каждый уголок!
Тебе желаю в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!
Желаю тебе счастья и удачи,
Не только в день рожденья, а всегда.
Здоровья крепкого, дорог по жизни гладких,
Любви большой на долгие года.
Пускай с карьерой будет все в порядке,
Исполнится заветная мечта.
Достатка тебе, дружбы настоящей.
И стороной обходит пусть беда.
Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!