Скачать
Воскресенье, 29.03.2020
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
Эвакуированные из РФ: В Украину прибыл спецпоезд "Москва-Киев" с украинцами (Видео)
Рейс "Москва-Киев": В Украину прибыл спецпоезд с украинцами
Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем
Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года

Роскошные СМС поздравления с Днем рождения на 29 марта

Смотрите фото (11)
Роскошные СМС поздравления с Днем рождения на 29 марта
09:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Именинник в день рождения заслуживает лучших и трогательных слов!

  • 1

    Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

  • 2

    Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе, бежать навстречу заветным мечтам!

  • 3

    Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!

  • 4

    Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

  • 5

  • 6

    Поздравляя с днем рожденья,

    Пожелать хочу веселья,

    Не тужить и не грустить,

    А всегда счастливо жить!

     

    Радости, любви, достатка,

    Чтоб тебе жилось лишь сладко!

    Пусть здоровье лишь крепчает,

    А задор не угасает!

  • 7

    С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

  • 8

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

  • 9

  • 10

    Пусть не только день рожденья,

    Каждый день, как праздник, будет,

    Счастье в щечку поцелует,

    Навсегда тебя полюбит!

     

    Пусть здоровье будет крепким,

    Чтоб о нем не вспоминать,

    Пусть всегда найдутся силы

    Жить, творить, любить, мечтать!

  • 11

  • 12

    Здоровья, сил, терпения,

    Желаний исполнения,

    Признанья, уважения,

    В карьере продвижения.

     

    В семье благополучия,

    Друзья чтоб были лучшие,

    Во всех делах порядка,

    Во всём всегда достатка!

  • 13

  • 14

    Желаю быть всегда на высоте!

    Жить счастливо и беззаботно.

    Всегда идти к своей мечте,

    Шагая к ней свободно!

     

    Желаю, чтобы все, всегда

    Желания исполнялись.

    И только лучшие моменты

    В судьбе твоей случались!

Душевные СМС поздравления с Днем рождения

Трогательные поздравления с Днем рождения в прозе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Пожелание, Поздравления с Днем рождения, Проза, Поздравления в смс, Поздравления в картинках, Смс поздравления с Днем Рождения, Праздник Дня Рождения, Поздравления с днем рождения в прозе, Поздравления с днем рождения в смс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как проявляется легкая форма коронавируса? Ответ медиков
02 Борьба с коронавирусом положительно сказывается на Мировом океане
03 В столице будут штрафовать за нарушение карантина
04 Спецпоезд "Москва-Киев" отправился в украинскую столицу (Фото и видео)
05 Болезнь Крона: обнаружены факторы, предотвращающие воспаление желудка и кишечника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что &quot;приготовила&quot; нам погода на выходные: прогноз 29 марта
Что "приготовила" нам погода на выходные: прогноз 29 марта
&quot;Гуманитарные&quot; исключения: В штабе ООС рассказали, кто может пересечь линию разграничения
В ООС рассказали, кто может пересекать линию разграничения
В столице будут штрафовать за нарушение карантина
В столице будут штрафовать за нарушение карантина
Саввин день: приметы и обряды 29 марта
Саввин день: приметы и обряды 29 марта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь