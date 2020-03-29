Роскошные СМС поздравления с Днем рождения на 29 марта

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.
Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе, бежать навстречу заветным мечтам!
Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!
Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!
С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!
Пусть не только день рожденья,
Каждый день, как праздник, будет,
Счастье в щечку поцелует,
Навсегда тебя полюбит!
Пусть здоровье будет крепким,
Чтоб о нем не вспоминать,
Пусть всегда найдутся силы
Жить, творить, любить, мечтать!
Здоровья, сил, терпения,
Желаний исполнения,
Признанья, уважения,
В карьере продвижения.
В семье благополучия,
Друзья чтоб были лучшие,
Во всех делах порядка,
Во всём всегда достатка!
Желаю быть всегда на высоте!
Жить счастливо и беззаботно.
Всегда идти к своей мечте,
Шагая к ней свободно!
Желаю, чтобы все, всегда
Желания исполнялись.
И только лучшие моменты
В судьбе твоей случались!