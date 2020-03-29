Роскошные СМС поздравления с Днем рождения на 29 марта

1 Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

2 Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе, бежать навстречу заветным мечтам!

3 Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!

4 Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

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6 Поздравляя с днем рожденья, Пожелать хочу веселья, Не тужить и не грустить, А всегда счастливо жить! Радости, любви, достатка, Чтоб тебе жилось лишь сладко! Пусть здоровье лишь крепчает, А задор не угасает!

7 С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

8 Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

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10 Пусть не только день рожденья, Каждый день, как праздник, будет, Счастье в щечку поцелует, Навсегда тебя полюбит! Пусть здоровье будет крепким, Чтоб о нем не вспоминать, Пусть всегда найдутся силы Жить, творить, любить, мечтать!

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12 Здоровья, сил, терпения, Желаний исполнения, Признанья, уважения, В карьере продвижения. В семье благополучия, Друзья чтоб были лучшие, Во всех делах порядка, Во всём всегда достатка!

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