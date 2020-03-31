Душевные поздравления с Днем рождения 31 марта в прозе, открытки

1 Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!

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3 С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

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5 Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

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7 С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

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9 Поздравляю с днем рождения! Кроме стандартных пожеланий - счастья, здоровья и всего наилучшего - я желаю, чтобы сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, чтобы Вас окружали только добрые и нужные люди. А еще везения. Везения во всём и всегда. И чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно!

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11 Поздравляю с Днём рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

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13 Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

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15 Поздравляю с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.

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17 Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и дорожили. Пусть всё, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!