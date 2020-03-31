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Душевные поздравления с Днем рождения 31 марта в прозе, открытки

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Душевные поздравления с Днем рождения 31 марта в прозе, открытки
08:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Именинник 31 марта заслуживает в свой День рождения самых лучших и трогательных слов!

  • 1

    Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!

  • 2

  • 3

    С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

  • 4

  • 5

    Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

  • 6

  • 7

    С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

  • 8

  • 9

    Поздравляю с днем рождения! Кроме стандартных пожеланий - счастья, здоровья и всего наилучшего - я желаю, чтобы сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, чтобы Вас окружали только добрые и нужные люди. А еще везения. Везения во всём и всегда. И чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно!

  • 10

  • 11

    Поздравляю с Днём рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

  • 12

  • 13

    Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

  • 14

  • 15

    Поздравляю с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.

  • 16

  • 17

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и дорожили. Пусть всё, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!

  • 18

    Поздравляю с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются! Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!

Роскошные СМС поздравления с Днем рождения

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