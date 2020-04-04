Красивые поздравления с днем рождения в стихах и картинках на 4 апреля

1 Эмоций — только радостных, Дней — ярких и нетягостных, Любви — крепчайшей, смеха, Во всех делах успеха! Купюр в кармане крупных И развлечений путных, Три сотни путешествий, Веселых сумасшествий! Здоровья, сил душевных, Сюрпризов ежедневных, Тепла, добра, везения И счастья. С днем рождения!

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3 С днем рожденья поздравляю И тебе я пожелаю Счастья, радости, успеха, Крепкого здоровья, смеха! Любви, удачи, вдохновения И всех желаний исполнения, Чтоб жить богато и без бед Еще как минимум сто лет!

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5 Поздравляю с днем рождения! Счастья, радости, везенья, Чтоб побольше ясных дней В жизни встретилось твоей. Чтоб друзья не оставляли, Когда нужно выручали, Чтоб на жизненном пути Было с кем тебе идти. Мира в доме и семье Пожелаю я тебе, Чтоб очаг горел всегда У семейного гнезда. Очень крепкого здоровья, Это главное условие, И в ближайший самый срок Денег сказочный поток.

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7 С днем рождения поздравляю И от всей души желаю Быть всегда на позитиве, В банке были чтоб активы! Жизнь была сплошною сказкой, Полной чашей — милый дом, С радостью, любовью, лаской, Чтобы жилось прекрасно в нём! Пусть здоровье и веселье Будут рядышком всегда. И не только в день рождения, А на долгие года!

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9 От души хочу поздравить С днем рождения тебя, Пожелаю в этот праздник Много радости, добра. Жизнь твоя пусть будет яркой, Будь с улыбкою всегда. Ты иди по жизни смело, Не волнуйся никогда. Пусть мечты твои и цели Все сбываются всегда. Напоследок пожелаю Я здоровья и тепла.

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11 Тебе желаю в день рождения: Пусть будет светлым этот год, Пусть посещает вдохновение, А солнце спрячет от невзгод. Желаю сказочных моментов, Сюрпризов, дней без суеты, Любви безумной, комплиментов, Чудес, улыбок, красоты. Пусть звезды станут талисманом, Пусть распускаются цветы, Пусть счастье льется океаном, Пусть исполняются мечты!

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13 Поздравляю с днем рождения! Счастья, жизни долгих лет, Пусть исполнятся стремления, А в глазах не гаснет свет. В сердце пусть сияет радость, Жизнь к победам вдохновит И большой успех приманит, И мечты осуществит!

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15 Желаю чудесам случаться, Мечтам по-крупному сбываться, Желаю быть всегда здоровым, В достатке жить под мирным кровом. Желаю жизни улыбаться, В любви и радости купаться, Жить, ощущая вдохновенье! Большого счастья! С днем рожденья!

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