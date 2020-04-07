Благовещение 2020: красивые поздравления и открытки

Поздравляю в праздник славный,
Благовещенье сейчас,
Пусть летят благие вести,
Только радуют пусть вас.
Пожелаю веры крепкой,
Чтобы жить вам помогала,
Силы для хороших дел
Неизменно чтоб давала.
Счастья вам и вашим близким,
Мира, радости, добра,
Кротости, смирения в сердце
И душевного тепла.
Благая весть пришла с небес,
На Землю к людям опустилась:
Во чреве Девы Пресвятой
Иисуса тело зародилось!
Вам в этот православный день
От Бога милости желаем,
Пусть вас оставят все пороки, лень,
Мы с Благовещением вас поздравляем!
Благовещение Богородицы
Православный народ отмечает.
Сердце пусть благодатью наполнится,
В этот праздник тебе пожелаю!
И пусть новости только хорошие
Ежедневно к тебе прилетают,
И добро станет главною ношею,
Что святые тебе доверяют!
Колокольный звон раздался,
Благую весть он нам принес,
Пусть Благовещенье сегодня
Спасет от зла, душевных гроз!
Оставив будней суету,
Зажгите вы любви свечу,
Пусть будут добрыми все вести,
И счастья много — чтоб не счесть!
Пусть Небесная Царица
Укрывает вас от бед.
В Благовещение желаю
Долгих и счастливых лет.
Верьте в лучшее, любите,
Богородицу молите.
Пусть благословит и вас,
Во всем помощи воздаст!
Как ангел весть принёс благую,
Тебе желаю в мире жить
И в праведную жизнь, ликуя,
Войти, и как в море плыть,
С Благовещением чудесным,
Поздравить я тебя хочу
И Богородице молюсь я,
Дать тебе счастье попрошу!
Всем сердцем в Благовещенье желаю,
Чтобы душа отмылась от греха,
Пусть Богородица тебя оберегает,
И станет жизнь прекрасна и легка!
Пусть будет добрым каждое мгновенье,
А помыслы — приятны и чисты,
Играют нотки счастья в настроенье,
И к светлым далям все ведут мосты!
Весть благую принесет
Пусть на крыльях голубь белый,
От беды нас охранить
Просим Пресвятую Деву.
В Благовещение желаю
Веру в сердце укреплять,
Богородице святой
В храме свечи зажигать.
Пусть горят они, не гаснут
И, благую весть встречая,
На любовь и милость Божью
Мы всем сердцем уповаем.
Желаю Вам вестей благих,
И крепкой веры, мыслей чистых.
Чтоб ангел всех хранил родных,
Об бед любых и всех нечистых.
Пусть дом наполнится достатком,
Царит любовь и счастье в нём.
В семье все будет Вашей гладко,
Из года в год и день за днём.
И в Благовещение свершится,
То что просили от души,
О чем Всевышнего молили,
О мире, счастье и любви.
Благую весть когда-то ангел
Марии в этот день принёс.
Желаю, чтобы в жизни вашей
Ни горя не было, ни слёз.
Пусть счастье белою голубкой
Сегодня с неба к вам слетит,
И сердце радостью наполнит
И милостью благословит.