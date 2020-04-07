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Благовещение 2020: красивые поздравления и открытки

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Благовещение 2020: красивые поздравления и открытки
19:03 Сегодня Телеграф

В воскресенье празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы - один из основных праздников церковного календаря.

  • 1

    Поздравляю в праздник славный,

    Благовещенье сейчас,

    Пусть летят благие вести,

    Только радуют пусть вас.

     

    Пожелаю веры крепкой,

    Чтобы жить вам помогала,

    Силы для хороших дел

    Неизменно чтоб давала.

     

    Счастья вам и вашим близким,

    Мира, радости, добра,

    Кротости, смирения в сердце

    И душевного тепла.

  • 2

  • 3

    Благая весть пришла с небес,

    На Землю к людям опустилась:

    Во чреве Девы Пресвятой

    Иисуса тело зародилось!

     

    Вам в этот православный день

    От Бога милости желаем,

    Пусть вас оставят все пороки, лень,

    Мы с Благовещением вас поздравляем!

  • 4

  • 5

    Благовещение Богородицы

    Православный народ отмечает.

    Сердце пусть благодатью наполнится,

    В этот праздник тебе пожелаю!

     

    И пусть новости только хорошие

    Ежедневно к тебе прилетают,

    И добро станет главною ношею,

    Что святые тебе доверяют!

  • 6

  • 7

    Колокольный звон раздался,

    Благую весть он нам принес,

    Пусть Благовещенье сегодня

    Спасет от зла, душевных гроз!

     

    Оставив будней суету,

    Зажгите вы любви свечу,

    Пусть будут добрыми все вести,

    И счастья много — чтоб не счесть!

  • 8

  • 9

    Пусть Небесная Царица

    Укрывает вас от бед.

    В Благовещение желаю

    Долгих и счастливых лет.

     

    Верьте в лучшее, любите,

    Богородицу молите.

    Пусть благословит и вас,

    Во всем помощи воздаст!

  • 10

  • 11

    Как ангел весть принёс благую,

    Тебе желаю в мире жить

    И в праведную жизнь, ликуя,

    Войти, и как в море плыть,

    С Благовещением чудесным,

    Поздравить я тебя хочу

    И Богородице молюсь я,

    Дать тебе счастье попрошу!

  • 12

  • 13

    Всем сердцем в Благовещенье желаю,

    Чтобы душа отмылась от греха,

    Пусть Богородица тебя оберегает,

    И станет жизнь прекрасна и легка!

     

    Пусть будет добрым каждое мгновенье,

    А помыслы — приятны и чисты,

    Играют нотки счастья в настроенье,

    И к светлым далям все ведут мосты!

  • 14

  • 15

    Весть благую принесет

    Пусть на крыльях голубь белый,

    От беды нас охранить

    Просим Пресвятую Деву.

     

    В Благовещение желаю

    Веру в сердце укреплять,

    Богородице святой

    В храме свечи зажигать.

     

    Пусть горят они, не гаснут

    И, благую весть встречая,

    На любовь и милость Божью

    Мы всем сердцем уповаем.

  • 16

  • 17

    Желаю Вам вестей благих,

    И крепкой веры, мыслей чистых.

    Чтоб ангел всех хранил родных,

    Об бед любых и всех нечистых.

     

    Пусть дом наполнится достатком,

    Царит любовь и счастье в нём.

    В семье все будет Вашей гладко,

    Из года в год и день за днём.

     

    И в Благовещение свершится,

    То что просили от души,

    О чем Всевышнего молили,

    О мире, счастье и любви.

  • 18

    Благую весть когда-то ангел

    Марии в этот день принёс.

    Желаю, чтобы в жизни вашей

    Ни горя не было, ни слёз.

     

    Пусть счастье белою голубкой

    Сегодня с неба к вам слетит,

    И сердце радостью наполнит

    И милостью благословит.

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