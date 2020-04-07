Благовещение 2020: красивые поздравления и открытки

Счастья вам и вашим близким,

Силы для хороших дел

Чтобы жить вам помогала,

Только радуют пусть вас.

Мы с Благовещением вас поздравляем!

Пусть вас оставят все пороки, лень,

Вам в этот православный день

На Землю к людям опустилась:

Что святые тебе доверяют!

Ежедневно к тебе прилетают,

И пусть новости только хорошие

В этот праздник тебе пожелаю!

И счастья много — чтоб не счесть!

Пусть будут добрыми все вести,

Благую весть он нам принес,

Во всем помощи воздаст!

Пусть благословит и вас,

Долгих и счастливых лет.

Укрывает вас от бед.

И Богородице молюсь я,

Поздравить я тебя хочу

Войти, и как в море плыть,

И в праведную жизнь, ликуя,

Тебе желаю в мире жить

И к светлым далям все ведут мосты!

А помыслы — приятны и чисты,

Пусть будет добрым каждое мгновенье,

И станет жизнь прекрасна и легка!

Чтобы душа отмылась от греха,

Всем сердцем в Благовещенье желаю,

Мы всем сердцем уповаем.

На любовь и милость Божью

Пусть горят они, не гаснут

От беды нас охранить

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Желаю Вам вестей благих,

И крепкой веры, мыслей чистых.

Чтоб ангел всех хранил родных,

Об бед любых и всех нечистых.

Пусть дом наполнится достатком,

Царит любовь и счастье в нём.

В семье все будет Вашей гладко,

Из года в год и день за днём.

И в Благовещение свершится,

То что просили от души,

О чем Всевышнего молили,

О мире, счастье и любви.