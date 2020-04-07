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Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки

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Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
03:05 Сегодня Телеграф

Поздравления с Благовещением, которыми можно порадовать родных и друзей.

  • 1

    Пусть Богородица святая

    Спасет тебя от разных бед.

    Пусть, как на крыльях, ты летаешь

    И добиваешься побед!

    За все добро, что сделал ты,

    Вознаградит тебя она.

    Желанья, грезы и мечты

    Исполнит все твои сполна!

  • 2

  • 3

    Белеют вербы, солнце греет.

    От помыслов благих светло.

    Пусть станет мир чуть-чуть добрее,

    Ведь Благовещенье пришло!

  • 4

  • 5

    Приходя в каждый дом, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы радует нас и ещё раз напоминает о любви к Всевышнему. Так пусть же в этот светлый праздничный день на вас снизойдёт Божественное Благословение! Пусть грехи ваши будут прощены, а мольбы ‒ услышаны! Пусть святая Дева Мария явит вам своё материнское великодушие, наполнит сердца благодатью, даст успокоение и укроет от всех горестей и неудач! Будьте счастливы рядом со своими родными и близкими, получая от них заботливое тепло и даря им взамен свою искреннюю любовь! С Благовещением!

  • 6

  • 7

    В небе солнце засияло —

    Благовещение настало.

    Колокольный льется звон,

    Поздравляет всех нас он.

    Пусть свеча горит, не гаснет,

    К нам пришел великий праздник,

    Радуйтесь, ликуйте все,

    Мира, счастья на Земле!

  • 8

  • 9

    Поздравляю с Благовещеньем,

    Теплых дней и солнечных желаю,

    Божья Мать пускай поможет в жизни вам,

    От печалей и невзгод оберегая.

  • 10

  • 11

    Благовещение Божьей Матери,

    Пусть счастьем вас порадует,

    Всей жизни обновлением,

    Весенним настроением!

    Любовью самой верною,

    Удачей неизменною,

    Здоровьем, верой, радостью,

    Добром и Божьей благостью!

  • 12

  • 13

    Поздравляем всех верующих христиан с прекрасным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Пусть в этот святой день солнце дарит каждому дому лучи света, тепла, нежности, доброты и уюта, прогоняя все печали, невзгоды и горести! Пусть Благовещение наполнит ваше сердце всепоглощающей любовью! Желаем встретить этот светлый праздник рядом со своими любимыми и близкими людьми, окружая их своим вниманием, трогательной заботой и родственным теплом!

  • 14

  • 15

    Я в Благовещенье желаю вам,

    Чтоб жизнь была всегда добра,

    Чтоб долгожданной весть была,

    Благою радостью полна!

    Чтоб с Господом в душе жилось

    И с верой вам всё удалось,

    И Пресвятая Богородица Мария

    Чтоб защищала вас от злого мира!

  • 16

  • 17

    Поздравляем всех православных с приходом этого светлого и дивного весеннего праздника ‒ Благовещения Пресвятой Богородицы Марии! Желаем вам от всей души истинного счастья, взаимопонимания, искренней радости, духовной наполненности, нежности и всепоглощающей любви! Пусть Благовещение Пресвятой Богородицы приносит в вашу жизнь счастье и радость от осознания того, что Дева Мария заботится о вас, укрывая от всяческих бед, обид и разочарований! Пусть ваша вера укрепляется с каждой минутой, а доброта переполняет сердце!

  • 18

  • 19

    Благовещенье пришло,

    Нам улыбки принесло.

    С этим тёплым ветерком

    Пусть придёт удача в дом,

    Пусть мечты осуществит,

    И здоровьем наградит!

    Мы желаем вам добра,

    Чтоб любовь всегда цвела!

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