Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки

Пусть Богородица святая
Спасет тебя от разных бед.
Пусть, как на крыльях, ты летаешь
И добиваешься побед!
За все добро, что сделал ты,
Вознаградит тебя она.
Желанья, грезы и мечты
Исполнит все твои сполна!
Белеют вербы, солнце греет.
От помыслов благих светло.
Пусть станет мир чуть-чуть добрее,
Ведь Благовещенье пришло!
Приходя в каждый дом, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы радует нас и ещё раз напоминает о любви к Всевышнему. Так пусть же в этот светлый праздничный день на вас снизойдёт Божественное Благословение! Пусть грехи ваши будут прощены, а мольбы ‒ услышаны! Пусть святая Дева Мария явит вам своё материнское великодушие, наполнит сердца благодатью, даст успокоение и укроет от всех горестей и неудач! Будьте счастливы рядом со своими родными и близкими, получая от них заботливое тепло и даря им взамен свою искреннюю любовь! С Благовещением!
В небе солнце засияло —
Благовещение настало.
Колокольный льется звон,
Поздравляет всех нас он.
Пусть свеча горит, не гаснет,
К нам пришел великий праздник,
Радуйтесь, ликуйте все,
Мира, счастья на Земле!
Поздравляю с Благовещеньем,
Теплых дней и солнечных желаю,
Божья Мать пускай поможет в жизни вам,
От печалей и невзгод оберегая.
Благовещение Божьей Матери,
Пусть счастьем вас порадует,
Всей жизни обновлением,
Весенним настроением!
Любовью самой верною,
Удачей неизменною,
Здоровьем, верой, радостью,
Добром и Божьей благостью!
Поздравляем всех верующих христиан с прекрасным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Пусть в этот святой день солнце дарит каждому дому лучи света, тепла, нежности, доброты и уюта, прогоняя все печали, невзгоды и горести! Пусть Благовещение наполнит ваше сердце всепоглощающей любовью! Желаем встретить этот светлый праздник рядом со своими любимыми и близкими людьми, окружая их своим вниманием, трогательной заботой и родственным теплом!
Я в Благовещенье желаю вам,
Чтоб жизнь была всегда добра,
Чтоб долгожданной весть была,
Благою радостью полна!
Чтоб с Господом в душе жилось
И с верой вам всё удалось,
И Пресвятая Богородица Мария
Чтоб защищала вас от злого мира!
Поздравляем всех православных с приходом этого светлого и дивного весеннего праздника ‒ Благовещения Пресвятой Богородицы Марии! Желаем вам от всей души истинного счастья, взаимопонимания, искренней радости, духовной наполненности, нежности и всепоглощающей любви! Пусть Благовещение Пресвятой Богородицы приносит в вашу жизнь счастье и радость от осознания того, что Дева Мария заботится о вас, укрывая от всяческих бед, обид и разочарований! Пусть ваша вера укрепляется с каждой минутой, а доброта переполняет сердце!
Благовещенье пришло,
Нам улыбки принесло.
С этим тёплым ветерком
Пусть придёт удача в дом,
Пусть мечты осуществит,
И здоровьем наградит!
Мы желаем вам добра,
Чтоб любовь всегда цвела!