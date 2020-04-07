Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки

1 Пусть Богородица святая Спасет тебя от разных бед. Пусть, как на крыльях, ты летаешь И добиваешься побед! За все добро, что сделал ты, Вознаградит тебя она. Желанья, грезы и мечты Исполнит все твои сполна!

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3 Белеют вербы, солнце греет. От помыслов благих светло. Пусть станет мир чуть-чуть добрее, Ведь Благовещенье пришло!

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5 Приходя в каждый дом, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы радует нас и ещё раз напоминает о любви к Всевышнему. Так пусть же в этот светлый праздничный день на вас снизойдёт Божественное Благословение! Пусть грехи ваши будут прощены, а мольбы ‒ услышаны! Пусть святая Дева Мария явит вам своё материнское великодушие, наполнит сердца благодатью, даст успокоение и укроет от всех горестей и неудач! Будьте счастливы рядом со своими родными и близкими, получая от них заботливое тепло и даря им взамен свою искреннюю любовь! С Благовещением!

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7 В небе солнце засияло — Благовещение настало. Колокольный льется звон, Поздравляет всех нас он. Пусть свеча горит, не гаснет, К нам пришел великий праздник, Радуйтесь, ликуйте все, Мира, счастья на Земле!

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9 Поздравляю с Благовещеньем, Теплых дней и солнечных желаю, Божья Мать пускай поможет в жизни вам, От печалей и невзгод оберегая.

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11 Благовещение Божьей Матери, Пусть счастьем вас порадует, Всей жизни обновлением, Весенним настроением! Любовью самой верною, Удачей неизменною, Здоровьем, верой, радостью, Добром и Божьей благостью!

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13 Поздравляем всех верующих христиан с прекрасным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Пусть в этот святой день солнце дарит каждому дому лучи света, тепла, нежности, доброты и уюта, прогоняя все печали, невзгоды и горести! Пусть Благовещение наполнит ваше сердце всепоглощающей любовью! Желаем встретить этот светлый праздник рядом со своими любимыми и близкими людьми, окружая их своим вниманием, трогательной заботой и родственным теплом!

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15 Я в Благовещенье желаю вам, Чтоб жизнь была всегда добра, Чтоб долгожданной весть была, Благою радостью полна! Чтоб с Господом в душе жилось И с верой вам всё удалось, И Пресвятая Богородица Мария Чтоб защищала вас от злого мира!

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17 Поздравляем всех православных с приходом этого светлого и дивного весеннего праздника ‒ Благовещения Пресвятой Богородицы Марии! Желаем вам от всей души истинного счастья, взаимопонимания, искренней радости, духовной наполненности, нежности и всепоглощающей любви! Пусть Благовещение Пресвятой Богородицы приносит в вашу жизнь счастье и радость от осознания того, что Дева Мария заботится о вас, укрывая от всяческих бед, обид и разочарований! Пусть ваша вера укрепляется с каждой минутой, а доброта переполняет сердце!

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