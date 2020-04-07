Короткие поздравления с Благовещением в стихах и открытки

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2 С Благовещения Днём Я поздравляю вас! Пусть будет вестию благой Наполнен каждый час!

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4 С Благовещеньем вас поздравляю! Светлой радости в жизни желаю. Пусть сегодня к вам ангел придет И благую вам весть принесет.

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6 Пусть будет в жизни всё прекрасно, Пусть в небе солнце светит ясно! Вас с Благовещеньем, друзья! Любви и благ желаю я!

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8 С Благовещеньем вас поздравляю И желаю вам много добра. В жизни счастья конечно желаю, Ну а в доме, уюта, тепла.

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10 В день Благовеста Пресвятой Пусть будут Ангелы с тобой, Пусть сохранят тебя от бед, Подарят жизни много лет!

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12 С Благовещением поздравляю! Больше в жизни радостных вестей. Счастье в доме было чтоб без края. Рядом — добрых, любящих людей.

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14 Вас поздравляю с праздником великим! Будьте же всегда вы дождиком умыты! Будьте же всегда вы солнышком согреты! Пусть не тронут никогда вас любые беды!

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16 Поздравленья с Благовещеньем примите, С верою в душе и радостью живите! Пресвятая Дева пусть Мария Защищает вас от злого мира! И добро желаю вам творить, Человеком с большой буквы быть!

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