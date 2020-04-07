Короткие поздравления с Благовещением в стихах и открытки

С Благовещения Днём
Я поздравляю вас!
Пусть будет вестию благой
Наполнен каждый час!
С Благовещеньем вас поздравляю!
Светлой радости в жизни желаю.
Пусть сегодня к вам ангел придет
И благую вам весть принесет.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Пусть в небе солнце светит ясно!
Вас с Благовещеньем, друзья!
Любви и благ желаю я!
С Благовещеньем вас поздравляю
И желаю вам много добра.
В жизни счастья конечно желаю,
Ну а в доме, уюта, тепла.
В день Благовеста Пресвятой
Пусть будут Ангелы с тобой,
Пусть сохранят тебя от бед,
Подарят жизни много лет!
С Благовещением поздравляю!
Больше в жизни радостных вестей.
Счастье в доме было чтоб без края.
Рядом — добрых, любящих людей.
Вас поздравляю с праздником великим!
Будьте же всегда вы дождиком умыты!
Будьте же всегда вы солнышком согреты!
Пусть не тронут никогда вас любые беды!
Поздравленья с Благовещеньем примите,
С верою в душе и радостью живите!
Пресвятая Дева пусть Мария
Защищает вас от злого мира!
И добро желаю вам творить,
Человеком с большой буквы быть!
Благовещение пусть несет,
Тебе к большому счастью взлет,
Здоровье, радость и любовь
И много-много добрых слов!