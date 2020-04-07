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Короткие поздравления с Благовещением в стихах и открытки

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Короткие поздравления с Благовещением в стихах и открытки
17:14 Сегодня Телеграф

Лучшие короткие поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы 2020.

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    С Благовещения Днём

    Я поздравляю вас!

    Пусть будет вестию благой

    Наполнен каждый час!

  • 3

  • 4

    С Благовещеньем вас поздравляю!

    Светлой радости в жизни желаю.

    Пусть сегодня к вам ангел придет

    И благую вам весть принесет.

  • 5

  • 6

    Пусть будет в жизни всё прекрасно,

    Пусть в небе солнце светит ясно!

    Вас с Благовещеньем, друзья!

    Любви и благ желаю я!

  • 7

  • 8

    С Благовещеньем вас поздравляю

    И желаю вам много добра.

    В жизни счастья конечно желаю,

    Ну а в доме, уюта, тепла.

  • 9

  • 10

    В день Благовеста Пресвятой

    Пусть будут Ангелы с тобой,

    Пусть сохранят тебя от бед,

    Подарят жизни много лет!

  • 11

  • 12

    С Благовещением поздравляю!

    Больше в жизни радостных вестей.

    Счастье в доме было чтоб без края.

    Рядом — добрых, любящих людей.

  • 13

  • 14

    Вас поздравляю с праздником великим!

    Будьте же всегда вы дождиком умыты!

    Будьте же всегда вы солнышком согреты!

    Пусть не тронут никогда вас любые беды!

  • 15

  • 16

    Поздравленья с Благовещеньем примите,

    С верою в душе и радостью живите!

    Пресвятая Дева пусть Мария

    Защищает вас от злого мира!

    И добро желаю вам творить,

    Человеком с большой буквы быть!

  • 17

  • 18

    Благовещение пусть несет,

    Тебе к большому счастью взлет,

    Здоровье, радость и любовь

    И много-много добрых слов!

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