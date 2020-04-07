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Благовещение 2020: красивые поздравления в прозе и открытках

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Благовещение 2020: красивые поздравления в прозе и открытках
18:25 Сегодня Телеграф

Добрые и трогательные слова-поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы.

  • 1

    Поздравляю с большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть всё в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с Великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!

  • 4

  • 5

    В Благовещение хочу пожелать добра и здоровья, любви и взаимопонимания, счастья и всего самого наилучшего! В этот святой праздник пусть исполнятся все мечты у каждого, кто чист душой и сердцем. Так будьте именно таким человеком, и тогда все будет хорошо не только по праздникам!

  • 6

  • 7

    Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и искренне желаю всегда надеяться на что-то светлое и доброе, никогда не отпускать от души своей веры, жить только с благими намерениями и открывать двери в новый день с большим вдохновением и чувством радости.

  • 8

  • 9

    Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

  • 10

  • 11

    Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!

  • 12

  • 13

    С прекрасным праздником — Благовещение! Пусть будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувства до близких. Сомнения прочь, ведь жизнь — прекрасна, и надо жить с открытой душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.

  • 14

  • 15

    Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем получать добрую весть, никогда не потерять своей веры и настоящей любви.

  • 16

  • 17

    Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю святой веры, мира в доме, Божьего благословения! Пусть сохранит вас Богородица под кровом своим и каждый час будет наполнен добрыми вестями!

  • 18

  • 19

    Пусть Святая Дева Мария в этот праздник явит свою материнскую любовь, наполнит благодатью и укроет от всех бед и неудач! Будьте счастливы рядом со своими близкими, получая от них тепло и заботу и отдавая им взамен свою любовь! С Благовещением Пресвятой Богородицы!

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