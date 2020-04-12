Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления

С Вербным воскресеньем поздравляю,
Крепкого здоровья всем желаю,
Радости, любви, благословения,
А в делах — удачи и везения!
Иисус въезжал в Иерусалим,
И люди путь ему устлали,
Листами пальмы и коврами,
Как сына Бога величали.
И Воскресенье Вербное мы верим,
Что верба может пальму заменить,
Что счастье постучится в наши двери,
Что всех людей мы сможем полюбить.
В этот светлый праздник поздравляю тебя с Вербным воскресеньем. Пусть святая верба подарит тебе крепкое здоровье, благополучие твоей семье и целомудрие душе. Пусть все, что есть темного в твоей жизни, уйдет в небытие, а вокруг пусть царит всеохватывающая радость и искрящаяся, нежная любовь.
Ожила природа в этот светлый день,
Распустилась верба на радость людям всем!
Благодать повсюду, радость и любовь,
Воскресенье вербное нас встречает вновь!
В этот день чудесный желаю я добра,
Пусть солнышко веселое светит вам всегда!
Желаю радости, тепла,
Жизнь чтобы щедрою была.
Пусть в дом придет любовь, везенье,
И счастье. С Вербным Воскресеньем!
Вот наступило Воскресенье вербное.
Тебя я поздравляю с этим днем!
Желаю выбирать пути лишь верные!
И ангел пусть убережет твой дом
От злых людей, от зависти и подлости,
От глупости, невежества и лжи!
Пусть лишь хорошие тебя встречают новости
В дороге длинной под названием жизнь!
Сегодня у всех особенный букет
Он нежный и прекрасный,
Это вербной веточки цвет
Она дарит праздник ясный.
Помоги с молитвою по жизни идти
И не дай Бог согрешить.
И пусть не будет лукавого на пути
Я с воскресением вербным поздравляю!
Вербное воскресенье — заключительный этап подготовки каждого православного человека к Пасхе — великому празднику Воскресенья Христового! Пусть нежные веточки вербы, освященные сегодня в Храме, принесут в ваш дом мир, счастья, любовь и благополучие. Пусть все добрые дела, совершенные вами в дни Великого Поста, вернутся вам сторицей. Поздравляем всех с праздником!
Сегодня не обычное воскресенье. Сегодня особый, вербный день. По этому поводу хочу поздравить тебя и твою семью. Пусть этот день станет началом недели воздержания, пусть пошлепывания святой вербой дадут силы на неделю, до Пасхи, забыть о жирном столе, пьянках и веселье до упада. А вот спустя эту неделю пусть душа гуляет все 3 дня, ведь после Воскресения жизнь должна бить ключом!