Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления

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2 С Вербным воскресеньем поздравляю, Крепкого здоровья всем желаю, Радости, любви, благословения, А в делах — удачи и везения!

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4 Иисус въезжал в Иерусалим, И люди путь ему устлали, Листами пальмы и коврами, Как сына Бога величали. И Воскресенье Вербное мы верим, Что верба может пальму заменить, Что счастье постучится в наши двери, Что всех людей мы сможем полюбить.

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6 В этот светлый праздник поздравляю тебя с Вербным воскресеньем. Пусть святая верба подарит тебе крепкое здоровье, благополучие твоей семье и целомудрие душе. Пусть все, что есть темного в твоей жизни, уйдет в небытие, а вокруг пусть царит всеохватывающая радость и искрящаяся, нежная любовь.

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8 Ожила природа в этот светлый день, Распустилась верба на радость людям всем! Благодать повсюду, радость и любовь, Воскресенье вербное нас встречает вновь! В этот день чудесный желаю я добра, Пусть солнышко веселое светит вам всегда!

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10 Желаю радости, тепла, Жизнь чтобы щедрою была. Пусть в дом придет любовь, везенье, И счастье. С Вербным Воскресеньем!

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12 Вот наступило Воскресенье вербное. Тебя я поздравляю с этим днем! Желаю выбирать пути лишь верные! И ангел пусть убережет твой дом От злых людей, от зависти и подлости, От глупости, невежества и лжи! Пусть лишь хорошие тебя встречают новости В дороге длинной под названием жизнь!

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14 Сегодня у всех особенный букет Он нежный и прекрасный, Это вербной веточки цвет Она дарит праздник ясный. Помоги с молитвою по жизни идти И не дай Бог согрешить. И пусть не будет лукавого на пути Я с воскресением вербным поздравляю!

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16 Вербное воскресенье — заключительный этап подготовки каждого православного человека к Пасхе — великому празднику Воскресенья Христового! Пусть нежные веточки вербы, освященные сегодня в Храме, принесут в ваш дом мир, счастья, любовь и благополучие. Пусть все добрые дела, совершенные вами в дни Великого Поста, вернутся вам сторицей. Поздравляем всех с праздником!

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