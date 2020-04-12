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Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления

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Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления
02:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Самые душевные поздравления с Вербным воскресеньем 2020.

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  • 2

    С Вербным воскресеньем поздравляю,

    Крепкого здоровья всем желаю,

    Радости, любви, благословения,

    А в делах — удачи и везения!

  • 3

  • 4

    Иисус въезжал в Иерусалим,

    И люди путь ему устлали,

    Листами пальмы и коврами,

    Как сына Бога величали.

    И Воскресенье Вербное мы верим,

    Что верба может пальму заменить,

    Что счастье постучится в наши двери,

    Что всех людей мы сможем полюбить.

  • 5

  • 6

    В этот светлый праздник поздравляю тебя с Вербным воскресеньем. Пусть святая верба подарит тебе крепкое здоровье, благополучие твоей семье и целомудрие душе. Пусть все, что есть темного в твоей жизни, уйдет в небытие, а вокруг пусть царит всеохватывающая радость и искрящаяся, нежная любовь.

  • 7

  • 8

    Ожила природа в этот светлый день,

    Распустилась верба на радость людям всем!

    Благодать повсюду, радость и любовь,

    Воскресенье вербное нас встречает вновь!

    В этот день чудесный желаю я добра,

    Пусть солнышко веселое светит вам всегда!

  • 9

  • 10

    Желаю радости, тепла,

    Жизнь чтобы щедрою была.

    Пусть в дом придет любовь, везенье,

    И счастье. С Вербным Воскресеньем!

  • 11

  • 12

    Вот наступило Воскресенье вербное.

    Тебя я поздравляю с этим днем!

    Желаю выбирать пути лишь верные!

    И ангел пусть убережет твой дом

    От злых людей, от зависти и подлости,

    От глупости, невежества и лжи!

    Пусть лишь хорошие тебя встречают новости

    В дороге длинной под названием жизнь!

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  • 14

    Сегодня у всех особенный букет

    Он нежный и прекрасный,

    Это вербной веточки цвет

    Она дарит праздник ясный.

    Помоги с молитвою по жизни идти

    И не дай Бог согрешить.

    И пусть не будет лукавого на пути

    Я с воскресением вербным поздравляю!

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  • 16

    Вербное воскресенье — заключительный этап подготовки каждого православного человека к Пасхе — великому празднику Воскресенья Христового! Пусть нежные веточки вербы, освященные сегодня в Храме, принесут в ваш дом мир, счастья, любовь и благополучие. Пусть все добрые дела, совершенные вами в дни Великого Поста, вернутся вам сторицей. Поздравляем всех с праздником!

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  • 18

    Сегодня не обычное воскресенье. Сегодня особый, вербный день. По этому поводу хочу поздравить тебя и твою семью. Пусть этот день станет началом недели воздержания, пусть пошлепывания святой вербой дадут силы на неделю, до Пасхи, забыть о жирном столе, пьянках и веселье до упада. А вот спустя эту неделю пусть душа гуляет все 3 дня, ведь после Воскресения жизнь должна бить ключом!

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