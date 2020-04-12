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С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках

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С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках
04:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Подборка самых лучших поздравлений с Вербным воскресеньем 2020.

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  • 2

    Сегодня, в воскресенье вербное,

    Пусть расцветает все вокруг!

    Так будьте же друг другу верными,

    А рядом будет старый друг,

    Пусть отведет Господь все горести,

    И жизнь удачу вам сулит!

    Пусть все дела идут по совести,

    И солнце мир ваш осветит!

  • 3

  • 4

    Поздравляю с Вербным воскресеньем!

    Все спешат сегодня вербочку святить,

    Чтобы в храме взяв благословенье

    Благодатью дом свой осенить.

    Пусть же в дом войдут скорее

    Мир, любовь, улыбки и тепло,

    Станет жизнь и ярче, и светлее,

    И повсюду царствует добро.

  • 5

  • 6

    В Иерусалим вошел Иисус,

    С христианских душ прогнал он грусть.

    Мир надеждой светлой озарил

    И свободу людям подарил!

    Поздравляю с Вербным Воскресеньем.

    Счастья и небес благословения!

  • 7

  • 8

    Тебя я с вербным воскресеньем

    Спешу поздравить от души,

    Желаю от забот спасенье

    Найти под вербою в тиши.

    Желаю, чтобы праздник этот

    Лишь вдохновение дарил,

    Чтоб воцарилось в сердце лето,

    Чтоб все ненастья победил!

  • 9

  • 10

    С Вербным Воскресеньем вас!

    Пусть же каждый миг и час

    Радует добром, теплом

    Ваш уютный, светлый дом!

    С первой радостной зарей

    Улыбайтесь всей родней,

    К вам спешит любовь и свет

    Счастья, веры и побед!

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  • 12

    Пусть дом хранит от бед всегда,

    Букетик вербы освященной.

    Здоровой будет вся семья,

    Счастливой, крепкий, защищенной.

    Пусть те, кто дорог рядом будут,

    Уйдут сомнения и грусть.

    Откройте душу Вашу чуду,

    Любовь и радость придут пусть.

  • 13

  • 14

    Примите поздравления простые

    С Вербным Воскресением, родные!

    Желаю вам здоровья и улыбок чаще,

    Чтоб жилось вам радостнее, слаще.

    Пусть благими будут дни и ночи

    И да сбудется, что хочется вам очень.

    Пусть счастье длится много-много лет

    Без страданий, злости, зависти и бед.

  • 15

  • 16

    В Воскресенье Вербное

    Пусть удача ждет,

    Счастье безразмерное

    В гости вдруг придет!

    Нежной вербы веточки

    Сохраняй весь год,

    Эти счастья весточки

    Ценит наш народ!

  • 17

  • 18

    С Вербным Воскресеньем поздравляю,

    Радости, гармонии желаю,

    В доме пусть царит уют,

    С добрым сердцем гости пусть идут.

    Пусть не будет бед и зла,

    И спокойной будет пусть душа,

    Счастья я желаю и добра,

    В добром здравии ты будь всегда!

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