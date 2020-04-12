С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках

Сегодня, в воскресенье вербное,
Пусть расцветает все вокруг!
Так будьте же друг другу верными,
А рядом будет старый друг,
Пусть отведет Господь все горести,
И жизнь удачу вам сулит!
Пусть все дела идут по совести,
И солнце мир ваш осветит!
Поздравляю с Вербным воскресеньем!
Все спешат сегодня вербочку святить,
Чтобы в храме взяв благословенье
Благодатью дом свой осенить.
Пусть же в дом войдут скорее
Мир, любовь, улыбки и тепло,
Станет жизнь и ярче, и светлее,
И повсюду царствует добро.
В Иерусалим вошел Иисус,
С христианских душ прогнал он грусть.
Мир надеждой светлой озарил
И свободу людям подарил!
Поздравляю с Вербным Воскресеньем.
Счастья и небес благословения!
Тебя я с вербным воскресеньем
Спешу поздравить от души,
Желаю от забот спасенье
Найти под вербою в тиши.
Желаю, чтобы праздник этот
Лишь вдохновение дарил,
Чтоб воцарилось в сердце лето,
Чтоб все ненастья победил!
С Вербным Воскресеньем вас!
Пусть же каждый миг и час
Радует добром, теплом
Ваш уютный, светлый дом!
С первой радостной зарей
Улыбайтесь всей родней,
К вам спешит любовь и свет
Счастья, веры и побед!
Пусть дом хранит от бед всегда,
Букетик вербы освященной.
Здоровой будет вся семья,
Счастливой, крепкий, защищенной.
Пусть те, кто дорог рядом будут,
Уйдут сомнения и грусть.
Откройте душу Вашу чуду,
Любовь и радость придут пусть.
Примите поздравления простые
С Вербным Воскресением, родные!
Желаю вам здоровья и улыбок чаще,
Чтоб жилось вам радостнее, слаще.
Пусть благими будут дни и ночи
И да сбудется, что хочется вам очень.
Пусть счастье длится много-много лет
Без страданий, злости, зависти и бед.
В Воскресенье Вербное
Пусть удача ждет,
Счастье безразмерное
В гости вдруг придет!
Нежной вербы веточки
Сохраняй весь год,
Эти счастья весточки
Ценит наш народ!
С Вербным Воскресеньем поздравляю,
Радости, гармонии желаю,
В доме пусть царит уют,
С добрым сердцем гости пусть идут.
Пусть не будет бед и зла,
И спокойной будет пусть душа,
Счастья я желаю и добра,
В добром здравии ты будь всегда!