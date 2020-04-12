С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках

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2 Сегодня, в воскресенье вербное, Пусть расцветает все вокруг! Так будьте же друг другу верными, А рядом будет старый друг, Пусть отведет Господь все горести, И жизнь удачу вам сулит! Пусть все дела идут по совести, И солнце мир ваш осветит!

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4 Поздравляю с Вербным воскресеньем! Все спешат сегодня вербочку святить, Чтобы в храме взяв благословенье Благодатью дом свой осенить. Пусть же в дом войдут скорее Мир, любовь, улыбки и тепло, Станет жизнь и ярче, и светлее, И повсюду царствует добро.

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6 В Иерусалим вошел Иисус, С христианских душ прогнал он грусть. Мир надеждой светлой озарил И свободу людям подарил! Поздравляю с Вербным Воскресеньем. Счастья и небес благословения!

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8 Тебя я с вербным воскресеньем Спешу поздравить от души, Желаю от забот спасенье Найти под вербою в тиши. Желаю, чтобы праздник этот Лишь вдохновение дарил, Чтоб воцарилось в сердце лето, Чтоб все ненастья победил!

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10 С Вербным Воскресеньем вас! Пусть же каждый миг и час Радует добром, теплом Ваш уютный, светлый дом! С первой радостной зарей Улыбайтесь всей родней, К вам спешит любовь и свет Счастья, веры и побед!

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12 Пусть дом хранит от бед всегда, Букетик вербы освященной. Здоровой будет вся семья, Счастливой, крепкий, защищенной. Пусть те, кто дорог рядом будут, Уйдут сомнения и грусть. Откройте душу Вашу чуду, Любовь и радость придут пусть.

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14 Примите поздравления простые С Вербным Воскресением, родные! Желаю вам здоровья и улыбок чаще, Чтоб жилось вам радостнее, слаще. Пусть благими будут дни и ночи И да сбудется, что хочется вам очень. Пусть счастье длится много-много лет Без страданий, злости, зависти и бед.

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16 В Воскресенье Вербное Пусть удача ждет, Счастье безразмерное В гости вдруг придет! Нежной вербы веточки Сохраняй весь год, Эти счастья весточки Ценит наш народ!

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