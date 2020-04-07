Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.
Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!
Радостных известий,
Мира и добра
В праздник Благовещения
Вам желаю я!
Крепкого здоровья,
Солнца и весны,
Любви, надежды, веры,
Душевной красоты!
В небе солнце засияло —
Благовещение настало.
Колокольный льется звон,
Поздравляет всех нас он.
Пусть свеча горит, не гаснет,
К нам пришел великий праздник,
Радуйтесь, ликуйте все,
Мира, счастья на Земле!
В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!
Поздравляю вас с праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому.
Пусть Матерь Божья благодатью
Покроет вас и весь ваш дом.
Чтоб недруг злой или предатель
Не поселился хитро в нем.
Пускай Святая Богоматерь
В день Благовещенья спасет.
И пусть все то, что чисто, свято,
Вам радость, счастье принесет!
С днем особым поздравляю!
В Благовещенье желаю
Вам здоровья, не грустить.
Весть благую получить.
Чтобы счастье улыбалось,
И удача в жизнь ворвалась,
В сердце пусть любовь царит,
Ангел вас да сохранит!
Пусть Благовещение подарит
Тепло, любовь и доброту,
Улыбок радостных добавит,
Исполнит давнюю мечту!
А Богородица Святая
Во всех делах пускай хранит,
Надеждой тихо согревает
И на успехи вдохновит!
Солнце ярко засияло,
Птицы стали звонче петь,
Благовещенье настало,
Чтобы всех добром согреть,
Чтобы сделать мысли чище,
Сердце верой наделить,
Чтоб с любовью и надеждой
Каждый мог на свете жить!
С благою вестью голубь белый
Парит и кружит в небесах,
Вам в Благовещение желаю
Чтобы была душа чиста.
Чтоб вера вас не покидала,
Смирение в сердце, чтоб жило,
Благословение Господне
Всегда по жизни вас вело.
С Благовещеньем вас поздравляю
И желаю вам много добра.
В жизни счастья конечно желаю,
Ну а в доме, уюта, тепла.
Будет светлой пусть ваша дорога
И поменьше обрывов в пути.
Я желаю вам радостей много
И преград никаких не найти!
С Благовещеньем Девы Святой!
Пусть в душе будет мир и покой,
Вера, радость, тепло, доброта
И надежда на милость Христа.
Пусть здоровье даст Бог, и любовь,
И уютный, приветливый кров.
Пускай ангел на помощь спешит.
Всех-всех благ вам от чистой души.
Поздравляю с Благовещением. Желаю полной чаши добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пускай в дом заходят только хорошие гости и лишь благие вести!