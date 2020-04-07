Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки

1 Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

2 Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!

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4 Радостных известий, Мира и добра В праздник Благовещения Вам желаю я! Крепкого здоровья, Солнца и весны, Любви, надежды, веры, Душевной красоты!

5 В небе солнце засияло — Благовещение настало. Колокольный льется звон, Поздравляет всех нас он. Пусть свеча горит, не гаснет, К нам пришел великий праздник, Радуйтесь, ликуйте все, Мира, счастья на Земле!

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7 В праздник Благовещения Вам пожелать хочу: Все, что судьбой обещано, Пусть будет по плечу, В дом войдут пусть вместе Радость, мир, уют, И лишь благие вести Вас по жизни ждут!

8 Поздравляю вас с праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому.

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10 Пусть Матерь Божья благодатью Покроет вас и весь ваш дом. Чтоб недруг злой или предатель Не поселился хитро в нем. Пускай Святая Богоматерь В день Благовещенья спасет. И пусть все то, что чисто, свято, Вам радость, счастье принесет!

11 С днем особым поздравляю! В Благовещенье желаю Вам здоровья, не грустить. Весть благую получить. Чтобы счастье улыбалось, И удача в жизнь ворвалась, В сердце пусть любовь царит, Ангел вас да сохранит!

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13 Пусть Благовещение подарит Тепло, любовь и доброту, Улыбок радостных добавит, Исполнит давнюю мечту! А Богородица Святая Во всех делах пускай хранит, Надеждой тихо согревает И на успехи вдохновит!

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15 Солнце ярко засияло, Птицы стали звонче петь, Благовещенье настало, Чтобы всех добром согреть, Чтобы сделать мысли чище, Сердце верой наделить, Чтоб с любовью и надеждой Каждый мог на свете жить!

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17 С благою вестью голубь белый Парит и кружит в небесах, Вам в Благовещение желаю Чтобы была душа чиста. Чтоб вера вас не покидала, Смирение в сердце, чтоб жило, Благословение Господне Всегда по жизни вас вело.

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19 С Благовещеньем вас поздравляю И желаю вам много добра. В жизни счастья конечно желаю, Ну а в доме, уюта, тепла. Будет светлой пусть ваша дорога И поменьше обрывов в пути. Я желаю вам радостей много И преград никаких не найти!

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21 С Благовещеньем Девы Святой! Пусть в душе будет мир и покой, Вера, радость, тепло, доброта И надежда на милость Христа. Пусть здоровье даст Бог, и любовь, И уютный, приветливый кров. Пускай ангел на помощь спешит. Всех-всех благ вам от чистой души.