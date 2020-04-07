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Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки

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Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
07:12 Сегодня Телеграф

7 апреля православные верующие отмечают большой христианский праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы.

  • 1

    Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

  • 2

    Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!

  • 3

  • 4

    Радостных известий,

    Мира и добра

    В праздник Благовещения

    Вам желаю я!

     

    Крепкого здоровья,

    Солнца и весны,

    Любви, надежды, веры,

    Душевной красоты!

  • 5

    В небе солнце засияло —

    Благовещение настало.

    Колокольный льется звон,

    Поздравляет всех нас он.

    Пусть свеча горит, не гаснет,

    К нам пришел великий праздник,

    Радуйтесь, ликуйте все,

    Мира, счастья на Земле!

  • 6

  • 7

    В праздник Благовещения

    Вам пожелать хочу:

    Все, что судьбой обещано,

    Пусть будет по плечу,

    В дом войдут пусть вместе

    Радость, мир, уют,

    И лишь благие вести

    Вас по жизни ждут!

  • 8

    Поздравляю вас с праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому.

  • 9

  • 10

    Пусть Матерь Божья благодатью

    Покроет вас и весь ваш дом.

    Чтоб недруг злой или предатель

    Не поселился хитро в нем.

     

    Пускай Святая Богоматерь

    В день Благовещенья спасет.

    И пусть все то, что чисто, свято,

    Вам радость, счастье принесет!

  • 11

    С днем особым поздравляю!

    В Благовещенье желаю

    Вам здоровья, не грустить.

    Весть благую получить.

     

    Чтобы счастье улыбалось,

    И удача в жизнь ворвалась,

    В сердце пусть любовь царит,

    Ангел вас да сохранит!

  • 12

  • 13

    Пусть Благовещение подарит

    Тепло, любовь и доброту,

    Улыбок радостных добавит,

    Исполнит давнюю мечту!

     

    А Богородица Святая

    Во всех делах пускай хранит,

    Надеждой тихо согревает

    И на успехи вдохновит!

  • 14

  • 15

    Солнце ярко засияло,

    Птицы стали звонче петь,

    Благовещенье настало,

    Чтобы всех добром согреть,

    Чтобы сделать мысли чище,

    Сердце верой наделить,

    Чтоб с любовью и надеждой

    Каждый мог на свете жить!

  • 16

  • 17

    С благою вестью голубь белый

    Парит и кружит в небесах,

    Вам в Благовещение желаю

    Чтобы была душа чиста.

     

    Чтоб вера вас не покидала,

    Смирение в сердце, чтоб жило,

    Благословение Господне

    Всегда по жизни вас вело.

  • 18

  • 19

    С Благовещеньем вас поздравляю

    И желаю вам много добра.

    В жизни счастья конечно желаю,

    Ну а в доме, уюта, тепла.

     

    Будет светлой пусть ваша дорога

    И поменьше обрывов в пути.

    Я желаю вам радостей много

    И преград никаких не найти!

  • 20

  • 21

    С Благовещеньем Девы Святой!

    Пусть в душе будет мир и покой,

    Вера, радость, тепло, доброта

    И надежда на милость Христа.

     

    Пусть здоровье даст Бог, и любовь,

    И уютный, приветливый кров.

    Пускай ангел на помощь спешит.

    Всех-всех благ вам от чистой души.

  • 22

    Поздравляю с Благовещением. Желаю полной чаши добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пускай в дом заходят только хорошие гости и лишь благие вести!

Знаменательные события в истории: 7 апреля 2020 года

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