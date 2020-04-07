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С Благовещением Пресвятой Богородицы! Лучшие поздравления своими словами

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С Благовещением Пресвятой Богородицы! Лучшие поздравления своими словами
20:25 Сегодня Телеграф

Благовещение Пресвятой Богородицы - это один из крупнейших праздников православной церкви, дата которого не меняется.

  • 1

    С Благовещением Пресвятой Богородицы, это день, когда Божья мама получила добрую весть, так пусть же все новости нашей жизни будут исключительно добрыми, счастья всем в жизни, благости в помыслах, радости в сердцах, мира в душах, любви к Богу и ближним!

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    С праздником Благой вести, полученной Девой Марией от Ангела! Господь с нами, пусть сила Всевышнего хранит тебя от зла, болезней, зависти, горестей и несчастий. Радуйся и благоденствуй долгие годы, славя Господа!

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  • 5

    Желаю Вам очиститься в этот святой день, отстояв службу в Священном Храме! Пусть Бог услышит Вас и пошлет свое благословение! Пусть отступят все мирские заботы и жизнь исполнится теплом и добром! Пусть в Благовещение Пресвятой Богородицы, лишь благие вести Вам Ангел принесет! С Праздником!

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  • 7

    Пускай Благовещение принесет тебе много добрых новостей, радости и всяческих благ! Желаю тебе взаимной чистой любви, крепкого здоровья и покоя в душе! Пускай Господь бережет тебя и посылает тебе свое благословение с небес!

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  • 9

    Поздравляю всех христиан с Благовещением Пресвятой Богородицы! Этот праздник наполнен верой, спокойствием и любовью, поэтому мне хочется пожелать всем терпения в жизни, спокойствия в мыслях и счастья в семье! Пускай ангелы всегда оберегают вас от болезней, зла и трудностей, а ваша жизнь впредь будет наполнена любовью к Богу и к людям!

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  • 11

    В священный такой праздник пусть на небе вспыхнет звезда, которая будет тебя беречь и освещать тебе путь, чтобы беды и неудачи никогда тебя не постигли. Верь в безграничное счастье и свои силы.

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  • 13

    В этот светлый праздничный день искренне хочу пожелать долгих, счастливых, благополучных лет жизни! Пусть во всем сопутствует удача и Пресвятая Богородица будет милостива к вашим желаниям! Будьте честны с собой и со своими близкими, берегите любимых и домашний очаг!

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  • 15

    С праздником! Пусть все обиды пройдут стороной, правда и надежда будут рядом с тобой. Хорошие мысли, приятные встречи, любовь и удача поселятся в твоем доме навечно. Крепкого здоровья, светлых мыслей, красивых слов и настоящих, проверенных годами, друзей. Уюта, душевного тепла и никаких забот.

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  • 17

    Пусть в этот день Бог благословит землю, растения и все живое. Пусть наполнится все до краев новой жизнью, новым дыханием. Счастья, мира, спокойствия в каждый уголок земли и каждую душу. Жить только с благими намерениями, надеяться на добро и самим безвозмездно отдавать его. С Благовещением Пресвятой Богородицы!

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  • 19

    Поздравляю с великим, божественным праздником. Желаю, чтобы каждый жил с верой в Бога, добро и свет. Чтобы каждый придерживался святого писания и соблюдал великие заповеди. Чтобы каждый совершал только добрые и богоугодные дела. Пускай в ваших домах всегда будет мир, порядок, любовь и уют. Пускай в ваших сердцах всегда будет свет, молитва и смирение. С Благовещением!

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