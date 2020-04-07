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Благовещение 7 апреля: СМС-поздравления и красивые открытки

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Благовещение 7 апреля: СМС-поздравления и красивые открытки
15:21 Сегодня Телеграф

Каждый год, 7 апреля отмечается важный православный праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Он возвещает о дне, когда Деве Марии явился архангел Гавриил.

  • 1

    С праздником Благой вести, полученной Девой Марией от Ангела! Господь с нами, пусть сила Всевышнего хранит тебя от зла, болезней, зависти, горестей и несчастий. Радуйся и благоденствуй долгие годы, славя Господа!

  • 2

  • 3

    С благовещением вас

    Сегодня поздравляю!

    Счастья, радости, тепла

    От всей души желаю.

     

    Пусть святая принесет

    В дом ваш мир, покой

    И всегда вам пусть везет,

    Беды все — долой!

  • 4

  • 5

    С Благовещеньем вас светлым,

    Любви желаю и надежды,

    В сердце радости и веры,

    Над неудачами победы.

     

    В семье пусть будет мир и лад,

    Взаимопонимание,

    Пусть счастьем будет дом богат,

    Добра и процветания!

  • 6

  • 7

    В священный такой праздник пусть на небе вспыхнет звезда, которая будет тебя беречь и освещать тебе путь, чтобы беды и неудачи никогда тебя не постигли. Верь в безграничное счастье и свои силы.

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  • 9

    В Благовещение желаю

    Быть счастливыми душой!

    Пресвятая Богородица

    Пусть дарит вам покой.

     

    Чтобы радостью и светом

    Переполнен был ваш дом,

    Чтобы вера и надежда

    Стала крепким вам щитом!

  • 10

  • 11

    С Благовещением священным

    Поздравляю я тебя!

    И любви большой желаю,

    И душевного тепла!

     

    Пусть с Благой небесной вестью

    В жизнь твою придёт весна,

    Пусть жизнь будет интересной,

    Мира, счастья и добра!

  • 12

  • 13

    Благовещение настало

    Всем теплее сразу стало.

    Новость в каждый дом вошла

    И удачу принесла!

     

    Пусть живет в душе надежда,

    Счастье будет верным, нежным.

    Всем по вере будут блага

    И дела идут, как надо!

  • 14

  • 15

    Сегодня праздник очень важный,

    В наш мир пришла благая весть.

    Что Бога сын придет на этот свет,

    И эта весть для нас людей благая.

    А мать Христа защитница святая,

    И нас людей укроет всех от бед.

  • 16

  • 17

    Пусть Дева Мария Святая

    Лишь добро тебе с неба пошлет!

    И пускай и тебе весть благая

    В этот день чудесный придет!

     

    Я желаю любви много-много,

    Море счастья, здоровья, удачи,

    Самой чистой большой веры в Бога,

    Ведь он рядом всегда, как иначе?!

  • 18

  • 19

    В святой, прекрасный светлый праздник,

    Пусть будет радостей не счесть!

    И получить я Вам желаю,

    Счастливую благую весть!

     

    Пусть все исполнятся желанья,

    Пусть будет добрым каждый день,

    Чтоб Ваших глаз не омрачала,

    Вестей печальных даже тень!

Красивые поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы

С Благовещением Пресвятой Богородицы 2020: оригинальные поздравления

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