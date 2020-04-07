Благовещение 7 апреля: СМС-поздравления и красивые открытки

1 С праздником Благой вести, полученной Девой Марией от Ангела! Господь с нами, пусть сила Всевышнего хранит тебя от зла, болезней, зависти, горестей и несчастий. Радуйся и благоденствуй долгие годы, славя Господа!

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3 С благовещением вас Сегодня поздравляю! Счастья, радости, тепла От всей души желаю. Пусть святая принесет В дом ваш мир, покой И всегда вам пусть везет, Беды все — долой!

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5 С Благовещеньем вас светлым, Любви желаю и надежды, В сердце радости и веры, Над неудачами победы. В семье пусть будет мир и лад, Взаимопонимание, Пусть счастьем будет дом богат, Добра и процветания!

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7 В священный такой праздник пусть на небе вспыхнет звезда, которая будет тебя беречь и освещать тебе путь, чтобы беды и неудачи никогда тебя не постигли. Верь в безграничное счастье и свои силы.

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9 В Благовещение желаю Быть счастливыми душой! Пресвятая Богородица Пусть дарит вам покой. Чтобы радостью и светом Переполнен был ваш дом, Чтобы вера и надежда Стала крепким вам щитом!

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11 С Благовещением священным Поздравляю я тебя! И любви большой желаю, И душевного тепла! Пусть с Благой небесной вестью В жизнь твою придёт весна, Пусть жизнь будет интересной, Мира, счастья и добра!

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13 Благовещение настало Всем теплее сразу стало. Новость в каждый дом вошла И удачу принесла! Пусть живет в душе надежда, Счастье будет верным, нежным. Всем по вере будут блага И дела идут, как надо!

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15 Сегодня праздник очень важный, В наш мир пришла благая весть. Что Бога сын придет на этот свет, И эта весть для нас людей благая. А мать Христа защитница святая, И нас людей укроет всех от бед.

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17 Пусть Дева Мария Святая Лишь добро тебе с неба пошлет! И пускай и тебе весть благая В этот день чудесный придет! Я желаю любви много-много, Море счастья, здоровья, удачи, Самой чистой большой веры в Бога, Ведь он рядом всегда, как иначе?!

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