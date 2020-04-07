Благовещение 7 апреля: СМС-поздравления и красивые открытки

С праздником Благой вести, полученной Девой Марией от Ангела! Господь с нами, пусть сила Всевышнего хранит тебя от зла, болезней, зависти, горестей и несчастий. Радуйся и благоденствуй долгие годы, славя Господа!
С благовещением вас
Сегодня поздравляю!
Счастья, радости, тепла
От всей души желаю.
Пусть святая принесет
В дом ваш мир, покой
И всегда вам пусть везет,
Беды все — долой!
С Благовещеньем вас светлым,
Любви желаю и надежды,
В сердце радости и веры,
Над неудачами победы.
В семье пусть будет мир и лад,
Взаимопонимание,
Пусть счастьем будет дом богат,
Добра и процветания!
В священный такой праздник пусть на небе вспыхнет звезда, которая будет тебя беречь и освещать тебе путь, чтобы беды и неудачи никогда тебя не постигли. Верь в безграничное счастье и свои силы.
В Благовещение желаю
Быть счастливыми душой!
Пресвятая Богородица
Пусть дарит вам покой.
Чтобы радостью и светом
Переполнен был ваш дом,
Чтобы вера и надежда
Стала крепким вам щитом!
С Благовещением священным
Поздравляю я тебя!
И любви большой желаю,
И душевного тепла!
Пусть с Благой небесной вестью
В жизнь твою придёт весна,
Пусть жизнь будет интересной,
Мира, счастья и добра!
Благовещение настало
Всем теплее сразу стало.
Новость в каждый дом вошла
И удачу принесла!
Пусть живет в душе надежда,
Счастье будет верным, нежным.
Всем по вере будут блага
И дела идут, как надо!
Сегодня праздник очень важный,
В наш мир пришла благая весть.
Что Бога сын придет на этот свет,
И эта весть для нас людей благая.
А мать Христа защитница святая,
И нас людей укроет всех от бед.
Пусть Дева Мария Святая
Лишь добро тебе с неба пошлет!
И пускай и тебе весть благая
В этот день чудесный придет!
Я желаю любви много-много,
Море счастья, здоровья, удачи,
Самой чистой большой веры в Бога,
Ведь он рядом всегда, как иначе?!
В святой, прекрасный светлый праздник,
Пусть будет радостей не счесть!
И получить я Вам желаю,
Счастливую благую весть!
Пусть все исполнятся желанья,
Пусть будет добрым каждый день,
Чтоб Ваших глаз не омрачала,
Вестей печальных даже тень!