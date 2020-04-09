С Днем рождения: душевные поздравления и открытки 9 апреля

1 Желаю, чтобы в твоей жизни был только позитив, а рядом находились верные друзья. Пускай тебя всегда переполняет неисчерпаемая энергия для осуществления всех твоих желаний. Пусть вся жизнь будет безоблачной и яркой, а в доме царят уют, мир, любовь и счастье. Если говорить короче, то от всей души желаю тебе прожить жизнь так, как будто побывать в сказке. С днем рождения!

2 Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.

3 Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе, бежать навстречу заветным мечтам!

4 Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

5 От всего сердца поздравляю с днем рождения. Желаю душевной гармонии, материального благополучия и безоблачного неба. Пусть счастье и удача будут вечными спутниками, а здоровье никогда не подводит. Желаю надёжных и добрых друзей рядом, которые поддержат в трудную минуту и разделят счастливые моменты.

6 С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

7 Поздравлю с днем рождения! Желаю тебе всегда радоваться тому, что уже есть, но и не забывать о новых вершинах и всегда их успешно покорять. Пусть все близкие будут рядом, семья станет для тебя надежным тылом, и счастье не покинет ваш дом. Здоровья тебе и оптимизма, а остальное все приложится!

8 С днем рождения! Желаю побольше ярких и счастливых моментов в жизни. Пусть каждый день будет наполнен радостью, весельем и легкостью. Желаю домашнего уюта, благополучия в семье, стабильности в бизнесе. Желаю, чтобы фортуна стала лучшим другом. Новых побед, душевных встреч и достижений.

9 Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный день желаю, чтобы сказочная птица счастья принесла на своем хвосте удачу, огромный запас здоровья, сил и энергии, хорошее настроение и все жизненные блага. Пусть все изменения, которые происходят в жизни, будут только к лучшему! Пусть каждый день приносит новые и радостные открытия, а окружающие люди будут всегда добрыми и отзывчивыми.