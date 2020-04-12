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С Вербным воскресеньем 2020: оригинальные поздравления в прозе и картинках

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С Вербным воскресеньем 2020: оригинальные поздравления в прозе и картинках
12:13 Сегодня Телеграф

Вербное воскресенье каждый год отмечается в разные дни, но всегда за неделю до одного из наибольших христианских праздников Пасхи.

  • 1

    В такой чудесный праздник желаю, чтоб вместе с освященной вербой в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом и дарует здоровье всем его жителям.

  • 2

    С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.

  • 3

    Поздравляю вас с Вербным воскресением! От всего сердца желаю здоровья всем членам вашей семьи, мира вашему дому и светлой весны! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, и только радость и добро найдут к вам дорогу!

  • 4

    С Вербным воскресеньем! Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы на осуществление задуманного. Пусть вербочка охраняет дом от зла и невзгод, а Господь дарует счастье, силы, покой и смирение духу. Совершайте добрые поступки и дела, оставайтесь честными и верными. Любите, оберегайте, цените своих близких, будьте жертвенными душой и имейте чистые помыслы.

  • 5

    В этот светлый весенний праздник Вербного воскресенья хочется пожелать всем мира в душе, достатка в доме, чистых стремлений и помыслов, а также гармонии с близкими. Пусть вместе с веточкой вербы в ваш дом войдут Ангелы и будут охранять и беречь вас и вашу семью.

  • 6

    Поздравляю с Вербным Воскресеньем! Желаю светлых и чистых чувств, удачи, везения, добра и достатка. Пусть уйдут из жизни смятение и сомнение, уступая место крепкому здоровью, благословению, миру и любви.

  • 7

    Поздравляю с Вербным Воскресением! Пусть этот светлый праздник подарит тепло на сердце, добрые мысли и ясный, радостный день! Пусть семья всегда будет дружна, счастлива и здорова, а судьба убережет от бед!

  • 8

    Поздравляю с Вербным Воскресеньем. Желаю, чтобы крепкие веточки вербы наполнили тебя силами, здравием и бодростью, твой дом — достатком, счастьем и радостью, а твою жизнь — благом, любовью и доброй надеждой.

  • 9

    Пусть в Вербное Воскресение уйдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, пусть будет добрым мир вокруг, пусть Бог пошлёт крепкое здоровье и верное счастье.

  • 10

    Поздравляю с добрым светлым праздником, с Вербным воскресеньем! Пусть, вместе с благоухающей вербой, в сердцах распустится доброта и любовь ко всему живому. Мира, благополучия, достатка и семейного счастья.

  • 11

    Поздравляю с Вербным Воскресеньем и от души хочу пожелать создавать что-то доброе и чудесное, верить только в хорошее и светлое, дарить близким свою любовь и заботу, вспоминать всё весёлое и жить счастливым настоящим. Пусть в это Вербное воскресенье твоё сердце покинет печаль и тревоги, пусть наполнится добрым здоровьем и светом радости твой дом.

  • 12

    Поздравляю с Вербным Воскресеньем и от души желаю светлой радости и доброй удачи, крепкого здоровья тебе и всей семье, мирного неба и благодати небес, добрых деяний и великих чудес, искренней любви и заслуженного счастья.

СМС поздравления с Вербным воскресеньем 2020

Вербное воскресенье 2020: лучшие поздравления в светлый праздник

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