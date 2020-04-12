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СМС поздравления с Вербным воскресеньем 2020

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СМС поздравления с Вербным воскресеньем 2020
09:10 Сегодня Телеграф

Православные 12 апреля отмечают большой праздник – Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

  • 1

    Вербы веточка пусть в доме

    Вас от всяких бед хранит,

    А всех близких и знакомых

    Пусть Господь благословит!

     

    Пусть весь год оберегает

    Чудо-веточка ваш дом,

    Пусть молитва помогает

    Сохранять блаженство в нём!

  • 2

  • 3

    Пусть с вербной веточкой в ваш дом

    Приходит умиротворенье,

    Пусть будет счастлив каждый в нём

    Не только в это воскресенье.

     

    Пускай любовь своим крылом

    Укроет вас от зла и бед,

    Пусть озаряет всё кругом

    Священной веры чистый свет!

  • 4

  • 5

    В воскресенье Вербное

    Хочу вам пожелать

    Жить с надеждой, веруя,

    Горестей не знать,

    Чаще улыбаться

    И душою петь,

    Искренне смеяться,

    Сердцем не стареть,

    Под покровом Бога

    Каждый день вам быть,

    Радоваться много,

    Этот мир любить!

  • 6

    С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!

    Радости вам, мира, счастья и добра,

    Веры и надежды, праведных поступков

    Всем в домах уюта и Божьего тепла.

  • 7

    С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.

  • 8

    Поздравляю вас с Вербным воскресением! От всего сердца желаю здоровья всем членам вашей семьи, мира вашему дому и светлой весны! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, и только радость и добро найдут к вам дорогу!

  • 9

  • 10

    Вместе с Вербным воскресеньем

    Счастье пусть приходит в дом,

    Доброта и всепрощение

    Чтоб всегда царили в нём.

     

    Береги любовь и радость,

    Что сумеет праздник дать.

    Все печали вытесняя,

    Пусть снисходит благодать!

  • 11

    Воскресенье Вербное

    Счастье пусть несёт,

    Радостным и хлебным

    Сделает весь год!

     

    Пусть откроет дверцу

    Для любви, что свыше:

    Если веришь сердцем —

    То Господь услышит!

  • 12

    Пусть дом хранит от бед всегда,

    Букетик вербы освященной.

    Здоровой будет вся семья,

    Счастливой, крепкий, защищенной.

     

    Пусть те, кто дорог рядом будут,

    Уйдут сомнения и грусть.

    Откройте душу Вашу чуду,

    Любовь и радость придут пусть.

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