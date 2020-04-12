СМС поздравления с Вербным воскресеньем 2020

1 Вербы веточка пусть в доме Вас от всяких бед хранит, А всех близких и знакомых Пусть Господь благословит! Пусть весь год оберегает Чудо-веточка ваш дом, Пусть молитва помогает Сохранять блаженство в нём!

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3 Пусть с вербной веточкой в ваш дом Приходит умиротворенье, Пусть будет счастлив каждый в нём Не только в это воскресенье. Пускай любовь своим крылом Укроет вас от зла и бед, Пусть озаряет всё кругом Священной веры чистый свет!

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5 В воскресенье Вербное Хочу вам пожелать Жить с надеждой, веруя, Горестей не знать, Чаще улыбаться И душою петь, Искренне смеяться, Сердцем не стареть, Под покровом Бога Каждый день вам быть, Радоваться много, Этот мир любить!

6 С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным! Радости вам, мира, счастья и добра, Веры и надежды, праведных поступков Всем в домах уюта и Божьего тепла.

7 С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.

8 Поздравляю вас с Вербным воскресением! От всего сердца желаю здоровья всем членам вашей семьи, мира вашему дому и светлой весны! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, и только радость и добро найдут к вам дорогу!

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10 Вместе с Вербным воскресеньем Счастье пусть приходит в дом, Доброта и всепрощение Чтоб всегда царили в нём. Береги любовь и радость, Что сумеет праздник дать. Все печали вытесняя, Пусть снисходит благодать!

11 Воскресенье Вербное Счастье пусть несёт, Радостным и хлебным Сделает весь год! Пусть откроет дверцу Для любви, что свыше: Если веришь сердцем — То Господь услышит!