СМС поздравления с Вербным воскресеньем 2020

Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!
Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нём!
Пусть с вербной веточкой в ваш дом
Приходит умиротворенье,
Пусть будет счастлив каждый в нём
Не только в это воскресенье.
Пускай любовь своим крылом
Укроет вас от зла и бед,
Пусть озаряет всё кругом
Священной веры чистый свет!
В воскресенье Вербное
Хочу вам пожелать
Жить с надеждой, веруя,
Горестей не знать,
Чаще улыбаться
И душою петь,
Искренне смеяться,
Сердцем не стареть,
Под покровом Бога
Каждый день вам быть,
Радоваться много,
Этот мир любить!
С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!
Радости вам, мира, счастья и добра,
Веры и надежды, праведных поступков
Всем в домах уюта и Божьего тепла.
С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.
Поздравляю вас с Вербным воскресением! От всего сердца желаю здоровья всем членам вашей семьи, мира вашему дому и светлой весны! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, и только радость и добро найдут к вам дорогу!
Вместе с Вербным воскресеньем
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Чтоб всегда царили в нём.
Береги любовь и радость,
Что сумеет праздник дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!
Воскресенье Вербное
Счастье пусть несёт,
Радостным и хлебным
Сделает весь год!
Пусть откроет дверцу
Для любви, что свыше:
Если веришь сердцем —
То Господь услышит!
Пусть дом хранит от бед всегда,
Букетик вербы освященной.
Здоровой будет вся семья,
Счастливой, крепкий, защищенной.
Пусть те, кто дорог рядом будут,
Уйдут сомнения и грусть.
Откройте душу Вашу чуду,
Любовь и радость придут пусть.