Вербное воскресенье 2020: лучшие поздравления в светлый праздник

1 Греют очень ласково Солнышка лучи. Воскресенье Вербное В дом скорей впусти! Праздник этот светлый Ждали целый год. Пусть здоровье, радость Ангел принесет. Вербы ветку нежную В доме сохрани, Загадай желания — Сбудутся они!

2

3 С Вербным Воскресением тебя! Пусть Господь хранит своею силой, Жизнь любовью теплится твоя, Все печали пусть проходят мимо. И здоровье крепнет пусть, Вера никогда не угасает. Горе, зло, тревоги, грусть Никогда пусть не терзают.

4

5 Верба в дом — из дома беды. Вон, печали, зависть, страх! Будут здравия победы Да улыбки на устах. С глаз долой все злые духи Улетят отсюда прочь, Да помрут пусть с голодухи Жадность, глупость, гнев и злость!

6

7 Примите поздравления простые С Вербным Воскресением, родные! Желаю вам здоровья и улыбок чаще, Чтоб жилось вам радостнее, слаще. Пусть благими будут дни и ночи И да сбудется, что хочется вам очень. Пусть счастье длится много-много лет Без страданий, злости, зависти и бед.

8

9 С вербным воскресеньем! Счастья, настроенья, Уюта в доме и добра, Радости, любви, тепла. Пусть верба оградит От горя и обид. Хранитель пусть оберегает, Мир и покой Ваш охраняет.

10

11 С Вербным Воскресеньем вас, Вам желаю в светлый час: Сердце чтоб добро хранило, Много счастья чтобы было. Пусть вера в вас всегда живёт, Душа любовь пусть обретёт Пусть ангел мир с добром хранит, От бед пусть всех вас защитит!

12 Вербы веточка сегодня Озаряет чудеса — Милосердно, благородно, Охраняет все дома! Вы поставьте непременно Вербы веточку себе. Так спокойно и забвенно Чтобы стало на душе! Отступили чтоб печали, Грусти, страхи, беды прочь. Пусть Господь благословляет И всегда спешит помочь!

13

14 Стоит на столе необычный букет: Ни роз, ни тюльпанов, ни лилий в нём нет, Лишь несколько веточек голых торчит, Но он всех милее для чистой души. Пусть веточки вербы дом сохранят, От горя избавят и от зла защитят. Покой, мир, уют пусть в дом принесут, От бед и несчастий пускай вас спасут. Желаю, чтоб мирно текла вашей жизни река, Пусть будет дорога светла и легка!

15

16 У святой иконы верба Дом ваш защищает пусть, И пускай сегодня небо Выгонит из сердца грусть! Пусть здоровье будет крепким, Пусть не старится душа, Божье пусть благословенье Дом наполнит не спеша!