Вербное воскресенье 2020: лучшие поздравления в светлый праздник

Греют очень ласково
Солнышка лучи.
Воскресенье Вербное
В дом скорей впусти!
Праздник этот светлый
Ждали целый год.
Пусть здоровье, радость
Ангел принесет.
Вербы ветку нежную
В доме сохрани,
Загадай желания —
Сбудутся они!
С Вербным Воскресением тебя!
Пусть Господь хранит своею силой,
Жизнь любовью теплится твоя,
Все печали пусть проходят мимо.
И здоровье крепнет пусть,
Вера никогда не угасает.
Горе, зло, тревоги, грусть
Никогда пусть не терзают.
Верба в дом — из дома беды.
Вон, печали, зависть, страх!
Будут здравия победы
Да улыбки на устах.
С глаз долой все злые духи
Улетят отсюда прочь,
Да помрут пусть с голодухи
Жадность, глупость, гнев и злость!
Примите поздравления простые
С Вербным Воскресением, родные!
Желаю вам здоровья и улыбок чаще,
Чтоб жилось вам радостнее, слаще.
Пусть благими будут дни и ночи
И да сбудется, что хочется вам очень.
Пусть счастье длится много-много лет
Без страданий, злости, зависти и бед.
С вербным воскресеньем!
Счастья, настроенья,
Уюта в доме и добра,
Радости, любви, тепла.
Пусть верба оградит
От горя и обид.
Хранитель пусть оберегает,
Мир и покой Ваш охраняет.
С Вербным Воскресеньем вас,
Вам желаю в светлый час:
Сердце чтоб добро хранило,
Много счастья чтобы было.
Пусть вера в вас всегда живёт,
Душа любовь пусть обретёт
Пусть ангел мир с добром хранит,
От бед пусть всех вас защитит!
Вербы веточка сегодня
Озаряет чудеса —
Милосердно, благородно,
Охраняет все дома!
Вы поставьте непременно
Вербы веточку себе.
Так спокойно и забвенно
Чтобы стало на душе!
Отступили чтоб печали,
Грусти, страхи, беды прочь.
Пусть Господь благословляет
И всегда спешит помочь!
Стоит на столе необычный букет:
Ни роз, ни тюльпанов, ни лилий в нём нет,
Лишь несколько веточек голых торчит,
Но он всех милее для чистой души.
Пусть веточки вербы дом сохранят,
От горя избавят и от зла защитят.
Покой, мир, уют пусть в дом принесут,
От бед и несчастий пускай вас спасут.
Желаю, чтоб мирно текла вашей жизни река,
Пусть будет дорога светла и легка!
У святой иконы верба
Дом ваш защищает пусть,
И пускай сегодня небо
Выгонит из сердца грусть!
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть не старится душа,
Божье пусть благословенье
Дом наполнит не спеша!
Пусть с нежной веточкой вербы
Придет уют в ваш светлый дом,
Будьте счастливы, добры,
Пусть жизнь наполнится теплом!
Желаю сотни ясных дней,
Любви, здоровья и удачи,
Только хороших новостей
И много денежек в придачу!