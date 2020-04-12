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Вербное воскресенье 2020: лучшие поздравления в светлый праздник

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Вербное воскресенье 2020: лучшие поздравления в светлый праздник
07:11 Сегодня Телеграф

В этот день принято поздравлять друг друга и святить веточки вербы.

  • 1

    Греют очень ласково

    Солнышка лучи.

    Воскресенье Вербное

    В дом скорей впусти!

     

    Праздник этот светлый

    Ждали целый год.

    Пусть здоровье, радость

    Ангел принесет.

     

    Вербы ветку нежную

    В доме сохрани,

    Загадай желания —

    Сбудутся они!

  • 2

  • 3

    С Вербным Воскресением тебя!

    Пусть Господь хранит своею силой,

    Жизнь любовью теплится твоя,

    Все печали пусть проходят мимо.

     

    И здоровье крепнет пусть,

    Вера никогда не угасает.

    Горе, зло, тревоги, грусть

    Никогда пусть не терзают.

  • 4

  • 5

    Верба в дом — из дома беды.

    Вон, печали, зависть, страх!

    Будут здравия победы

    Да улыбки на устах.

     

    С глаз долой все злые духи

    Улетят отсюда прочь,

    Да помрут пусть с голодухи

    Жадность, глупость, гнев и злость!

  • 6

  • 7

    Примите поздравления простые

    С Вербным Воскресением, родные!

    Желаю вам здоровья и улыбок чаще,

    Чтоб жилось вам радостнее, слаще.

     

    Пусть благими будут дни и ночи

    И да сбудется, что хочется вам очень.

    Пусть счастье длится много-много лет

    Без страданий, злости, зависти и бед.

  • 8

  • 9

    С вербным воскресеньем!

    Счастья, настроенья,

    Уюта в доме и добра,

    Радости, любви, тепла.

     

    Пусть верба оградит

    От горя и обид.

    Хранитель пусть оберегает,

    Мир и покой Ваш охраняет.

  • 10

  • 11

    С Вербным Воскресеньем вас,

    Вам желаю в светлый час:

    Сердце чтоб добро хранило,

    Много счастья чтобы было.

     

    Пусть вера в вас всегда живёт,

    Душа любовь пусть обретёт

    Пусть ангел мир с добром хранит,

    От бед пусть всех вас защитит!

  • 12

    Вербы веточка сегодня

    Озаряет чудеса —

    Милосердно, благородно,

    Охраняет все дома!

     

    Вы поставьте непременно

    Вербы веточку себе.

    Так спокойно и забвенно

    Чтобы стало на душе!

     

    Отступили чтоб печали,

    Грусти, страхи, беды прочь.

    Пусть Господь благословляет

    И всегда спешит помочь!

  • 13

  • 14

    Стоит на столе необычный букет:

    Ни роз, ни тюльпанов, ни лилий в нём нет,

    Лишь несколько веточек голых торчит,

    Но он всех милее для чистой души.

    Пусть веточки вербы дом сохранят,

    От горя избавят и от зла защитят.

    Покой, мир, уют пусть в дом принесут,

    От бед и несчастий пускай вас спасут.

    Желаю, чтоб мирно текла вашей жизни река,

    Пусть будет дорога светла и легка!

  • 15

  • 16

    У святой иконы верба

    Дом ваш защищает пусть,

    И пускай сегодня небо

    Выгонит из сердца грусть!

     

    Пусть здоровье будет крепким,

    Пусть не старится душа,

    Божье пусть благословенье

    Дом наполнит не спеша!

  • 17

    Пусть с нежной веточкой вербы

    Придет уют в ваш светлый дом,

    Будьте счастливы, добры,

    Пусть жизнь наполнится теплом!

     

    Желаю сотни ясных дней,

    Любви, здоровья и удачи,

    Только хороших новостей

    И много денежек в придачу!

Знаменательные события в истории: 12 апреля 2020 года

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