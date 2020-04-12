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День космонавтики 2020: лучшие поздравления и открытки

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День космонавтики 2020: лучшие поздравления и открытки
08:25 Сегодня Телеграф

12 апреля в Украине празднуют День работников ракетно-космической отрасли и Международный день авиации и космонавтики.

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    Гагарина сегодня вспомним,

    Как смело он в ракету сел,

    Сказал "Поехали!" с улыбкой

    И первый в космос полетел,

    И вот сейчас всех космонавтов

    Мы поздравляем от души,

    В День космонавтики желаем

    Свершений, подвигов больших,

    Пусть дальше космос покоряют,

    На Марсе жизнь пускай найдут,

    Но пусть они не забывают,

    Что на Земле их семьи ждут!

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    День космонавтики, ребята.

    Ракетам, спутникам — виват!

    Пусть от космических мечтаний

    Мозги приятно затрещат.

     

    Желаю видеть звездопады,

    Желаний много загадать,

    А все прекрасные идеи

    С надеждой в космос отпускать.

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    С днём космонавтики я поздравляю!

    Ясного, звёздного неба желаю,

    Новых открытий и важных высот,

    Чудесных явлений и нужных частот.

     

    Пусть космос откроет иные пути,

    Созвездия новые, непременно, найти.

    Успехов в науке и космической мгле

    И счастья простого вам на Земле.

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    Пусть путеводная звезда

    Дорогу вашу освещает,

    А в небе полная Луна

    Удачу в жизни предвещает.

     

    Пусть светит Солнце горячо,

    Растопит лед и холод.

    Пусть рядом верное плечо

    Всегда придет на помощь.

     

    Пусть все вселенные, галактики

    Вам в жизни помогают.

    С Днем авиации и космонавтики

    От всего сердца поздравляем.

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    День космонавтики пришел,

    А это праздник важный.

    Поздравить нужно хорошо

    Всех смелых и отважных.

     

    Всех вас, кто небо покорил.

    И даже космос вечный.

    Кто звезды новые открыл

    И эту бесконечность.

     

    Пусть в небе ярком звезды ждут

    Вас в гости непременно,

    А дома будет пусть уют —

    Простой, обыкновенный!

  • 11

    Всех, кто к космосу причастен,

    Мы сегодня поздравляем,

    Пусть космические дали

    Изучают, покоряют,

    Им желаем мы удачи

    И полетов безопасных,

    Космос тайн скрывает много,

    В нем загадок много разных!

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    В день космонавтики желаю

    Вам дотянуться до звезды,

    Пусть млечный путь маршрут укажет

    До самой пламенной мечты.

     

    Пускай безмерной, как и космос,

    Вам в жизни кажется любовь,

    А вспышки страсти, как кометы,

    Пускай волнуют вашу кровь.

     

    От дел вселенского масштаба

    Пусть голова у вас кружиться,

    Метеоритный дождь из счастья

    Пусть в жизни вашей приключится.

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    С Днем космонавтики и авиации —

    Важных и значимых столь отраслей!

    Всем, кто здесь трудится, наши овации,

    Счастья желаем и радостных дней,

     

    Супер успеха, покоя беспечного,

    Славной гармонии в жизни простой,

    Мира, везения вам бесконечного,

    Чтоб жить красивой, счастливой судьбой!

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    С днем космонавтики поздравляем,

    Чистого неба вам всем желаем!

    Желаем яркого весеннего солнца,

    Все хорошее пусть вернется!

     

    Желаем мира на планете,

    Пускай всегда смеются дети,

    Пусть жизнь будет радостью расцвечена,

    Пусть счастливо живет человечество!

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  • 19

    Пусть космос откроет вам двери

    Особой и звездной судьбы.

    Здоровье пусть будет огромным,

    Да сбудутся ваши мечты!

    Ракеты чтоб быстро взлетали,

    А люди в них были мудрей.

    Восходы чтоб дружно встречали —

    Оттуда гораздо видней.

    Космоса глубокого!

    Рождения новых звезд!

    Успешно и достойно нести вам этот пост!

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