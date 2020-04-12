С Вербным воскресеньем 2020! Лучшие СМС-поздравления, открытки

1 Вас спешу поздравить я С Вербным воскресеньем. Счастья пожелаю я Всем без исключения! Пусть обиды все пройдут, В дом войдет удача, Чудеса произойдут, Жизнь пусть станет ярче!

2

3 Пусть сегодня, непременно, Вербы ветви принесут, В дом ваш радость и удачу, Теплоту, добро уют. Пусть воскресный день подарит, Счастья, света и любви, Ты на год вперед все это, В своем сердце сохрани!

4

5 В Воскресенье Вербное чудеса случаются, Веточки пушистые в церкви освещаются. И не зря верба в каждом из домов, Нас оберегает от дурных врагов. Пусть праздник будет светлый, несущий доброту, Пусть вместе собирает всю вашу семью.

6

7 Душа полна тепла и веры, На сердце радость и покой. Ты веточку весенней вербы В ладонях принеси домой. Сегодня Вербное. Как ярко Сияет солнышко для нас! Пусть жизнь всем делаем подарки, И пусть Господь хранит всех вас!

8

9 Пусть в воскресенье Вербное Всё то, что было скверного, Покинет стены дома, Пусть будет всё по-новому! Пусть сердце не печалится, Душа пусть улыбается. Пусть мир, покой и радость Надолго будут рядом!

10

11 Пушистую веточку вербы Сегодня ты в дом принеси, Защиты от злобы и скверны Сейчас у неё попроси. Пусть верба божественной силой Твой дом от беды бережёт, Чтоб жизнь лишь добро приносила, И радость ждала у ворот!

12