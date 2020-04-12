С Вербным воскресеньем 2020! Лучшие СМС-поздравления, открытки

Вас спешу поздравить я
С Вербным воскресеньем.
Счастья пожелаю я
Всем без исключения!
Пусть обиды все пройдут,
В дом войдет удача,
Чудеса произойдут,
Жизнь пусть станет ярче!
Пусть сегодня, непременно,
Вербы ветви принесут,
В дом ваш радость и удачу,
Теплоту, добро уют.
Пусть воскресный день подарит,
Счастья, света и любви,
Ты на год вперед все это,
В своем сердце сохрани!
В Воскресенье Вербное чудеса случаются,
Веточки пушистые в церкви освещаются.
И не зря верба в каждом из домов,
Нас оберегает от дурных врагов.
Пусть праздник будет светлый, несущий доброту,
Пусть вместе собирает всю вашу семью.
Душа полна тепла и веры,
На сердце радость и покой.
Ты веточку весенней вербы
В ладонях принеси домой.
Сегодня Вербное. Как ярко
Сияет солнышко для нас!
Пусть жизнь всем делаем подарки,
И пусть Господь хранит всех вас!
Пусть в воскресенье Вербное
Всё то, что было скверного,
Покинет стены дома,
Пусть будет всё по-новому!
Пусть сердце не печалится,
Душа пусть улыбается.
Пусть мир, покой и радость
Надолго будут рядом!
Пушистую веточку вербы
Сегодня ты в дом принеси,
Защиты от злобы и скверны
Сейчас у неё попроси.
Пусть верба божественной силой
Твой дом от беды бережёт,
Чтоб жизнь лишь добро приносила,
И радость ждала у ворот!
С Вербным Воскресеньем
Поздравляю вас!
Пусть добрым, вдохновенным
Будет каждый час.
Любовь, надежда, вера
В душе царят пускай,
И пусть найдется в жизни
Благословенный рай!