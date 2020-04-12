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С Вербным воскресеньем 2020! Лучшие СМС-поздравления, открытки

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С Вербным воскресеньем 2020! Лучшие СМС-поздравления, открытки
13:46 Сегодня Телеграф

Вербное воскресенье - один из самых радостных и светлых православных праздников.

  • 1

    Вас спешу поздравить я

    С Вербным воскресеньем.

    Счастья пожелаю я

    Всем без исключения!

     

    Пусть обиды все пройдут,

    В дом войдет удача,

    Чудеса произойдут,

    Жизнь пусть станет ярче!

  • 2

  • 3

    Пусть сегодня, непременно,

    Вербы ветви принесут,

    В дом ваш радость и удачу,

    Теплоту, добро уют.

     

    Пусть воскресный день подарит,

    Счастья, света и любви,

    Ты на год вперед все это,

    В своем сердце сохрани!

  • 4

  • 5

    В Воскресенье Вербное чудеса случаются,

    Веточки пушистые в церкви освещаются.

    И не зря верба в каждом из домов,

    Нас оберегает от дурных врагов.

    Пусть праздник будет светлый, несущий доброту,

    Пусть вместе собирает всю вашу семью.

  • 6

  • 7

    Душа полна тепла и веры,

    На сердце радость и покой.

    Ты веточку весенней вербы

    В ладонях принеси домой.

     

    Сегодня Вербное. Как ярко

    Сияет солнышко для нас!

    Пусть жизнь всем делаем подарки,

    И пусть Господь хранит всех вас!

  • 8

  • 9

    Пусть в воскресенье Вербное

    Всё то, что было скверного,

    Покинет стены дома,

    Пусть будет всё по-новому!

     

    Пусть сердце не печалится,

    Душа пусть улыбается.

    Пусть мир, покой и радость

    Надолго будут рядом!

  • 10

  • 11

    Пушистую веточку вербы

    Сегодня ты в дом принеси,

    Защиты от злобы и скверны

    Сейчас у неё попроси.

     

    Пусть верба божественной силой

    Твой дом от беды бережёт,

    Чтоб жизнь лишь добро приносила,

    И радость ждала у ворот!

  • 12

  • 13

    С Вербным Воскресеньем

    Поздравляю вас!

    Пусть добрым, вдохновенным

    Будет каждый час.

     

    Любовь, надежда, вера

    В душе царят пускай,

    И пусть найдется в жизни

    Благословенный рай!

С Вербным воскресеньем 2020: оригинальные поздравления в прозе и картинках

СМС поздравления с Вербным воскресеньем 2020

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