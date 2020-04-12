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С Вербным воскресеньем 2020! Душевные поздравления своими словами

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С Вербным воскресеньем 2020! Душевные поздравления своими словами
18:09 Сегодня Телеграф

Вход Господень в Иерусалим - для всех христиан является очень светлым и торжественным праздником, хоть и приходится на время Великого поста.

  • 1

    Поздравляю с Вербным Воскресеньем. Желаю мира и здоровья тебе и твоим близким, желаю счастья и достатка в каждом дне твоей жизни. Пусть это Воскресенье заберёт все беды и ненастья, пусть светлый праздник подарит тебе радость и благодать.

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    В вербное воскресенье пожелаю добра, мира в доме и внутри, чтобы с вербой в дом пришло счастье, распустилась радость, а с весенними солнечными лучами сияла на лицах улыбка.

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    Поздравляю с Вербным Воскресеньем и всем сердцем желаю прогнать веточками вербы все недуги, беды и обиды, поселить навсегда в своём доме радость и благо, а в душе - покой и надежду. Здоровья Вам и мира!

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    Поздравляю с Вербным Воскресеньем и в этот чудный день желаю всегда беречь себя и своих близких, не поддаваться грусти и печалям, десятой стороной обходить неудачи и глупости, не отпускать от сердца надежду и любовь! Мира, нового расцвета красоты и сил!

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    Поздравляю с Вербным Воскресеньем. Пусть веточки крепкого дерева укрепят твою силу и веру, пусть в этот день тебя покинут беды и тревоги навсегда. Желаю крепкой семьи, мирной жизни, душевного спокойствия, сердечной отрады, истинной дружбы и доброго счастья!

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    Наконец-то на вербе распустились первые почки и вместе с ароматом весны, который они принесли, к нам в дом придет счастье и радость от светлого праздника Вербного Воскресенья. Желаю вам, чтобы веточка вербы, освещенная Богом, оберегала ваш дом от недоброжелателей, проблем и плохих известий!

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    С Вербным Воскресеньем, в этот день Иисус въехал в Иерусалим как Мессия, как символ веры и безгрешности, так пусть же вера поселится и в наших сердцах навсегда, души пускай наполнятся любовью к Богу, жизнь станет счастливой и прекрасной, а мы открытыми для всех!

  • 14

  • 15

    Пускай Вербное Воскресение принесет тебе много счастья! Желаю тебе только благих вестей, мира и света в душе, а также радостных событий! Пускай Господь благословит тебя и пошлет тебе лучи добра с небес!

  • 16

  • 17

    Поздравляю с Вербным Воскресением! Желаю сохранить в душе чистый свет этого нежного праздника, пусть вера в чудо всегда живет в сердце, наполняя его счастьем и покоем. Желаю добрых друзей рядом, уверенности в завтрашнем дне и удачи во всем. Любви, здоровья и вечной весны!

Вход Господень в Иерусалим 2020: поздравления родным и близким

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