Лучшие СМС-поздравления с Вербным воскресеньем своими словами и красивые открытки

1 Поздравляю с добрым светлым праздником, с Вербным воскресеньем! Пусть, вместе с благоухающей вербой, в сердцах распустится доброта и любовь ко всему живому. Мира, благополучия, достатка и семейного счастья.

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3 Поздравляю с Вербным Воскресеньем и от души желаю светлой радости и доброй удачи, крепкого здоровья тебе и всей семье, мирного неба и благодати небес, добрых деяний и великих чудес, искренней любви и заслуженного счастья.

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5 Пусть чистый праздник Вербного Воскресения одарит Вас светом и любовью, сделает Вашу семью сплочённее, пусть радостью светятся Ваши глаза, а дома царит уют, гармония и достаток.

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7 Поздравляю с Вербным Воскресеньем. Пусть жизнь течёт спокойной и долгой рекой, пусть в ней не будет водоворотов печали и грусти, пусть веточки вербы принесут свет радости и счастья в твой дом, пусть в твоей семье будут все счастливы и крепко здоровы.

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9 В этот особенный день пусть верба подарит чистый, добрый свет и добрых улыбок! Желаю искренней веры, здоровья и долгих благополучных лет, не зная горя и печали!

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11 В этот по-душевному теплый, светлый день, хочется пожелать мира и тепла. Чтобы в семье царило согласие и взаимопонимание, а дом был полной чашей. Пусть Боженька оберегает от ошибок, проступков и подарит терпения на многие годы!

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13 В вербное воскресенье я желаю всем людям здоровья, радости и душевного спокойствия. Пускай святой праздник принесет умиротворение, спокойствие, здоровье и радость.

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15 Поздравляю вас всех с святым праздником Вербным Воскресеньем! Желаю вам дорогие мои, крепкого здоровья, смирения и умиротворения, душевного тепла и радости. Будьте добрее, терпимее и мудрее.

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17 Поздравляю Вас с Вербным Воскресеньем! Пусть в этот светлый христианский праздник ваши намерения будут чисты и светлы. Да дарует Господь вам счастье, любовь, здоровье и силы для преодоления всех сложностей жизни.

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19 С Вербным Воскресеньем поздравляю! Желаю счастья, пусть все неурядицы обходят стороной. Пусть символ этого великолепного праздника принесет только удачу и благополучие. Вашей семье желаю уюта, согласия и гармонии.

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