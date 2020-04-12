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Лучшие СМС-поздравления с Вербным воскресеньем своими словами и красивые открытки

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Лучшие СМС-поздравления с Вербным воскресеньем своими словами и красивые открытки
19:22 Сегодня Телеграф

Сегодня принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия.

  • 1

    Поздравляю с добрым светлым праздником, с Вербным воскресеньем! Пусть, вместе с благоухающей вербой, в сердцах распустится доброта и любовь ко всему живому. Мира, благополучия, достатка и семейного счастья.

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  • 3

    Поздравляю с Вербным Воскресеньем и от души желаю светлой радости и доброй удачи, крепкого здоровья тебе и всей семье, мирного неба и благодати небес, добрых деяний и великих чудес, искренней любви и заслуженного счастья.

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  • 5

    Пусть чистый праздник Вербного Воскресения одарит Вас светом и любовью, сделает Вашу семью сплочённее, пусть радостью светятся Ваши глаза, а дома царит уют, гармония и достаток.

  • 6

  • 7

    Поздравляю с Вербным Воскресеньем. Пусть жизнь течёт спокойной и долгой рекой, пусть в ней не будет водоворотов печали и грусти, пусть веточки вербы принесут свет радости и счастья в твой дом, пусть в твоей семье будут все счастливы и крепко здоровы.

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  • 9

    В этот особенный день пусть верба подарит чистый, добрый свет и добрых улыбок! Желаю искренней веры, здоровья и долгих благополучных лет, не зная горя и печали!

  • 10

  • 11

    В этот по-душевному теплый, светлый день, хочется пожелать мира и тепла. Чтобы в семье царило согласие и взаимопонимание, а дом был полной чашей. Пусть Боженька оберегает от ошибок, проступков и подарит терпения на многие годы!

  • 12

  • 13

    В вербное воскресенье я желаю всем людям здоровья, радости и душевного спокойствия. Пускай святой праздник принесет умиротворение, спокойствие, здоровье и радость.

  • 14

  • 15

    Поздравляю вас всех с святым праздником Вербным Воскресеньем! Желаю вам дорогие мои, крепкого здоровья, смирения и умиротворения, душевного тепла и радости. Будьте добрее, терпимее и мудрее.

  • 16

  • 17

    Поздравляю Вас с Вербным Воскресеньем! Пусть в этот светлый христианский праздник ваши намерения будут чисты и светлы. Да дарует Господь вам счастье, любовь, здоровье и силы для преодоления всех сложностей жизни.

  • 18

  • 19

    С Вербным Воскресеньем поздравляю! Желаю счастья, пусть все неурядицы обходят стороной. Пусть символ этого великолепного праздника принесет только удачу и благополучие. Вашей семье желаю уюта, согласия и гармонии.

  • 20

  • 21

    Поздравляю с Вербным Воскресеньем и пожелать хочу, чтобы верба в дом счастье и радость принесла, чтобы в семье все были здоровы и любимы, чтобы жизненный путь освещала удача и яркий свет добра, чтобы сердце и душа стремились к мечте и благим деяниям.

С Вербным воскресеньем 2020! Душевные поздравления своими словами

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