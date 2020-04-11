С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки

1 С наступающим поздравляю Тебя Вербным Воскресеньем, Небеса тебе даруют Божье пусть благословение. С освященною вербой Радость пусть придет в твой дом, Ангел пусть тебя укроет От беды своим крылом. Доброта, надежда, вера Пусть с вербою расцветают, Бесконечною любовью Твое сердце наполняют.

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3 Уже спешит, уже идёт К нам воскресенье Вербное, С собой оно пусть принесёт Любовь и сердце верное! Мы поздравляем с этим днём, Вас вербочкой не больно бьём, Здоровым чтобы был ваш дух И тело лёгким, словно пух!

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5 С наступающим праздником, я Вас поздравляю! В Воскресенье Вербное, добра я пожелаю! Пусть в Вашем доме будет свет, яркий, искрометный, От высших сил для Вас привет, легкий мимолетный. Желаю веры не терять, всегда таить надежду, Рядом будет пусть любовь, а может где-то между! Между сердцем и душой хранить свое тепло, Желаю, счастье в отчий дом, дорогу чтоб нашло!

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7 С наступающим вас поздравляю Вербным Воскресением, Жизнь пусть будет чередой Радостных мгновений. От души желаю вам Счастья и удачи, Помогает пусть Господь Все решать задачи. Веточка вербы пускай вам в дом Принесет здоровье, Выбьет хвори и проблемы, Горе и злословье.

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9 Наступает день святой — Воскресенье Вербное, Принесёт оно с собой И дары целебные! Ветку скромную сорви, В дом неси с молитвою, И невзгоды все твои Сгинут за калиткою! Будет Бог тебя хранить, Благом жизнь наполнится, И ещё сильнее жить С каждым днём захочется!

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11 Готовьте веточки вербы, Ведь скоро праздник чистый, светлый. Желаю радости и счастья, Чтоб был весь мир для вас приветлив. Поддержки Божьей, чистой веры Вам от души сейчас желаю, И с наступающим душевно Сегодня вас я поздравляю. Пускай прогонят все печали Тугие веточки вербы, Желаю в радости и счастье Всегда-всегда чтоб жили вы.

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