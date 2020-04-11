С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки

С наступающим поздравляю
Тебя Вербным Воскресеньем,
Небеса тебе даруют
Божье пусть благословение.
С освященною вербой
Радость пусть придет в твой дом,
Ангел пусть тебя укроет
От беды своим крылом.
Доброта, надежда, вера
Пусть с вербою расцветают,
Бесконечною любовью
Твое сердце наполняют.
Уже спешит, уже идёт
К нам воскресенье Вербное,
С собой оно пусть принесёт
Любовь и сердце верное!
Мы поздравляем с этим днём,
Вас вербочкой не больно бьём,
Здоровым чтобы был ваш дух
И тело лёгким, словно пух!
С наступающим праздником, я Вас поздравляю!
В Воскресенье Вербное, добра я пожелаю!
Пусть в Вашем доме будет свет, яркий, искрометный,
От высших сил для Вас привет, легкий мимолетный.
Желаю веры не терять, всегда таить надежду,
Рядом будет пусть любовь, а может где-то между!
Между сердцем и душой хранить свое тепло,
Желаю, счастье в отчий дом, дорогу чтоб нашло!
С наступающим вас поздравляю
Вербным Воскресением,
Жизнь пусть будет чередой
Радостных мгновений.
От души желаю вам
Счастья и удачи,
Помогает пусть Господь
Все решать задачи.
Веточка вербы пускай вам в дом
Принесет здоровье,
Выбьет хвори и проблемы,
Горе и злословье.
Наступает день святой —
Воскресенье Вербное,
Принесёт оно с собой
И дары целебные!
Ветку скромную сорви,
В дом неси с молитвою,
И невзгоды все твои
Сгинут за калиткою!
Будет Бог тебя хранить,
Благом жизнь наполнится,
И ещё сильнее жить
С каждым днём захочется!
Готовьте веточки вербы,
Ведь скоро праздник чистый, светлый.
Желаю радости и счастья,
Чтоб был весь мир для вас приветлив.
Поддержки Божьей, чистой веры
Вам от души сейчас желаю,
И с наступающим душевно
Сегодня вас я поздравляю.
Пускай прогонят все печали
Тугие веточки вербы,
Желаю в радости и счастье
Всегда-всегда чтоб жили вы.
Пусть пахнет в доме вербой свежей,
Она напомнит, что Иисус
Однажды въехал в город славный,
Забрав людские тоску, грусть!
Давайте будем милосердны,
Став пусть на чуточку добрей,
И праздник вербою прославим
В обычной суете всех дней!