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С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки

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С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
21:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Предлагаем вам лучшие варианты поздравлений с наступающим Вербным воскресеньем 12 апреля 2020 года.

  • 1

    С наступающим поздравляю

    Тебя Вербным Воскресеньем,

    Небеса тебе даруют

    Божье пусть благословение.

     

    С освященною вербой

    Радость пусть придет в твой дом,

    Ангел пусть тебя укроет

    От беды своим крылом.

     

    Доброта, надежда, вера

    Пусть с вербою расцветают,

    Бесконечною любовью

    Твое сердце наполняют.

  • 2

  • 3

    Уже спешит, уже идёт

    К нам воскресенье Вербное,

    С собой оно пусть принесёт

    Любовь и сердце верное!

     

    Мы поздравляем с этим днём,

    Вас вербочкой не больно бьём,

    Здоровым чтобы был ваш дух

    И тело лёгким, словно пух!

  • 4

  • 5

    С наступающим праздником, я Вас поздравляю!

    В Воскресенье Вербное, добра я пожелаю!

    Пусть в Вашем доме будет свет, яркий, искрометный,

    От высших сил для Вас привет, легкий мимолетный.

     

    Желаю веры не терять, всегда таить надежду,

    Рядом будет пусть любовь, а может где-то между!

    Между сердцем и душой хранить свое тепло,

    Желаю, счастье в отчий дом, дорогу чтоб нашло!

  • 6

  • 7

    С наступающим вас поздравляю

    Вербным Воскресением,

    Жизнь пусть будет чередой

    Радостных мгновений.

     

    От души желаю вам

    Счастья и удачи,

    Помогает пусть Господь

    Все решать задачи.

     

    Веточка вербы пускай вам в дом

    Принесет здоровье,

    Выбьет хвори и проблемы,

    Горе и злословье.

  • 8

  • 9

    Наступает день святой —

    Воскресенье Вербное,

    Принесёт оно с собой

    И дары целебные!

     

    Ветку скромную сорви,

    В дом неси с молитвою,

    И невзгоды все твои

    Сгинут за калиткою!

     

    Будет Бог тебя хранить,

    Благом жизнь наполнится,

    И ещё сильнее жить

    С каждым днём захочется!

  • 10

  • 11

    Готовьте веточки вербы,

    Ведь скоро праздник чистый, светлый.

    Желаю радости и счастья,

    Чтоб был весь мир для вас приветлив.

     

    Поддержки Божьей, чистой веры

    Вам от души сейчас желаю,

    И с наступающим душевно

    Сегодня вас я поздравляю.

     

    Пускай прогонят все печали

    Тугие веточки вербы,

    Желаю в радости и счастье

    Всегда-всегда чтоб жили вы.

  • 12

  • 13

    Пусть пахнет в доме вербой свежей,

    Она напомнит, что Иисус

    Однажды въехал в город славный,

    Забрав людские тоску, грусть!

     

    Давайте будем милосердны,

    Став пусть на чуточку добрей,

    И праздник вербою прославим

    В обычной суете всех дней!

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