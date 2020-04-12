С Днем космонавтики 2020! Красивые СМС-поздравления, открытки

1 День космонавтики, ребята. Ракетам, спутникам — виват! Пусть от космических мечтаний Мозги приятно затрещат. Желаю видеть звездопады, Желаний много загадать, А все прекрасные идеи С надеждой в космос отпускать.

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3 Всех, кто к космосу причастен, Мы сегодня поздравляем, Пусть космические дали Изучают, покоряют, Им желаем мы удачи И полетов безопасных, Космос тайн скрывает много, В нем загадок много разных!

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5 С днем космонавтики поздравляем, Чистого неба вам всем желаем! Желаем яркого весеннего солнца, Все хорошее пусть вернется! Желаем мира на планете, Пускай всегда смеются дети, Пусть жизнь будет радостью расцвечена, Пусть счастливо живет человечество!

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7 Пусть успех вас звездный ждет, Прочь уходят все ненастья. Неземных лишь вам высот, Лишь заоблачного счастья! Солнце пусть для вас сияет, А восторг горит в глазах, И любовь пусть окрыляет Да возносит в небеса!

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9 За окном мелькают дали, Бесконечность, высота. Космос, небо ближе стали И приблизилась мечта. Поздравляем со Всемирным Космонавтики вас днем! Новых светлых всем открытий. Мы счастливо заживем. Путешествий, достижений, Встреч с друзьями во Вселенной.

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11 Поздравляем мы спецов, Тех, кто к космосу готов. Хоть и космос наш прекрасен, Труд ваш сложен и опасен. Оптимизма, сил, побед, И здоровья на сто лет, Выдержки и уваженья, Спасибо вам за достиженья!

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13 Подвластен космос вам и небо, Отважней в мире нет ребят, Ведь ваш характер очень крепок, Для вас границ нет и преград! Пусть светят вам удачи звезды, Стремитесь, как ракеты, ввысь, Чтоб все мечты легко и просто Претворялись вечно в жизнь!

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