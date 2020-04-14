Роскошные поздравления с днем рождения в стихах и картинках на 14 апреля

1 Поздравляю, обнимаю, В день рожденья пожелаю: Радости, улыбок море, Чтобы обходило горе. Много смеха, много счастья, Неземной любви и страсти, Чтобы жизнь была подарком. Каждый день пусть будет ярким!

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3 День рождения наступил, Мы желаем много сил. Счастья, радости, добра И душевного тепла. Крепкого здоровья, Жить всегда с любовью. Мужества, терпения, Удачи и везения. Пусть мечты сбываются, Проблемы разрешаются. Достатка, вдохновения, Любви и уважения.

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5 В прекрасный праздник день рождения Желаю радости, добра. Чудес, здоровья, настроения, Друзей прекрасных, сил, тепла. Удача будет всегда рядом, Успехов в жизни и труде. Везенья, бодрости заряда — По жизни, всюду и везде. Любви взаимной, позитива И исполнения мечты. Мобильности и креатива, Всего, чего желаешь ты.

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7 Поздравляю тебя с днем рождения! И желаю вселенского счастья, Жить в любви, доброте, наслаждении И с бедой никогда не встречаться. В океане из смеха и радости Каждый день непременно купаться, Чтобы жизнь была яркой и сладостной, И успех не надумал кончаться. Чтобы все исполнялись желания, И удача бы рядом бежала, Был достаток, тепло, понимание, И всего в этой жизни хватало!

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9 Теплых встреч, сюрпризов ярких, Замечательных друзей, Добрых от судьбы подарков И веселых самых дней! И пусть небо звездопадом Жизнь осыплет, не скупясь, Рухнут в мире все преграды, Чтоб мечта твоя сбылась! Пусть любовь и процветанье В доме царствуют твоем, А успех и пониманье Помогают пусть во всем!

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11 Здоровья желаю тебе в день рожденья, Любви самой крепкой, удачи, везенья. Стабильных доходов, а значит достатка. В делах самых важных чтоб все было гладко. Мечты исполненья, безмерного счастья, Друзей, да таких, что бывают нечасто.

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13 Летят часы, сменяются года, Но в этот миг притормозит пусть время, И пусть горит счастливая звезда, Твой чудный освещая день рожденья. Пусть все, что загадаешь ты сейчас, Исполнится, препятствий не встречая, И будет в сердце радости запас, И дома ждут всегда с горячим чаем. К успеху пусть протянутся мосты, Не будет в жизни зла и огорчений, Согреется душа от доброты, От трогательных, радостных мгновений!

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15 Желаю эмоций, волшебных мгновений, Возможностей новых, живых приключений. Друзей изумительных, добрых, надежных, Задач интересных, решений несложных. Желаю здоровья, достойных зарплат, Бесчисленных встреч, счастливейших дат. Целей уверенных, планов изящных, Рядом людей, да простых, настоящих.

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17 Пусть сложатся дни из прекрасных рассветов, В душе у тебя будет вечное лето, Где места нет боли и мыслям тоскливым, Лишь счастье бежит за тобой торопливо! С улыбки пусть станет твой день начинаться, Мечты, словно в сказке, начнут исполняться, А в сердце нахлынут любовь и покой, И будет удача повсюду с тобой! Ведёт пусть Фортуна за руку к успеху, Вернутся поступки хорошие эхом, Бьёт радость, как сотни хрустальных фонтанов, И настроенье поёт постоянно!

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19 Желаю чаще улыбаться И позитив в наш мир нести, Легко всех целей добиваться На своем жизненном пути! Пусть будет в жизни много света, Добра и только ярких дней! Пускай лишь солнечное лето Всегда живет в душе твоей!

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